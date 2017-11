Los líderes de la tecnología en el sector del agua se dan cita en Efiaqua

Las compañías líderes en la gestión del agua en España se dan cita con los principales grupos de telecomunicaciones y con los referentes mundiales en diseño y desarrollo de contadores inteligentes, para compartir y conocer los últimos avances en materia tecnológica y de transformación digital aplicada al sector, en el marco de la Feria Internacional para la Gestión Eficiente del Agua (Efiaqua), que se celebra en Feria Valencia del 28 al 30 de noviembre.

Vicente Fajardo, director general de Global Omnium/Aguas de Valencia y presidente del certamen, destaca que "el alto grado de participación y compromiso de todos esos agentes contribuye a posicionar a Efiaqua como el epicentro del conocimiento de vanguardia en el sector del agua, y a Valencia como referencia mundial en esta materia. Los profesionales podrán conocer de primera mano las tendencias y los beneficios que una gestión eficiente del agua aporta a los ciudadanos".

Diehl Metering, Itron, Kamstrup, Contazara, Conthidra, Mejoras Energéticas, Noxium, Abering, Sofrel, Vodafone, Orange, Adesal Teleco o Semtech/Lora, entre otras grandes firmas, han confirmado su asistencia.

El congreso Eficiencia con la transformación digital. De la telelectura a la smart water, que se celebra en el marco de la feria, se centrará en "las principales novedades en los sensores y sus mejoras de inminente lanzamiento al mercado", empezando por los contadores de telelectura e incluyendo los proyectos más relevantes de los principales fabricantes de contadores y sensores, según explican fuentes de Global Omnium.

Además, en la sesión El análisis de datos y la gestión de instalaciones, se repasará la oferta de comunicaciones para transmitir eficaz y eficientemente los datos y las herramientas de software, hardware y servicios necesarios para su procesado, incluyendo las mejores prácticas de operadores de comunicaciones, proveedores de software y proveedores de servicios.

El evento aspira, también, a convertirse en un foro de debate acerca del futuro de la optimización del agua, contando para ello con empresas que están incorporando modelos de innovación disruptiva en su gestión, como IBM, Stratio, la propia aceleradora de Global Omnium, Sic Parvis Magna, o su filial especializada en Industria 4.0, Core Digital.

Proceso de transformación digital

Global Omnium explicará su propia estrategia y avances en este campo, que le han llevado a abordar "desde hace unos años, y ante el reto de una sociedad hiperconectada y cada vez más exigente, un camino sin retorno hacia la innovación como fórmula para atender las nuevas demandas de sus millones de clientes, además de tratar de mejorar su posición competitiva en el ámbito nacional e internacional. Esta importante decisión estratégica ha impulsado una transformación digital sin precedentes en el sector, a sensorizar todas sus infraestructuras y a implantar un big data que permite mejorar procesos y lograr la excelencia del servicio prestado", detalla Gonzalo Belenguer, director de Marketing del grupo.

Esta visión estratégica de la información, iniciada hace 10 años, le permite optimizar todo su proceso productivo y mejorar el servicio a sus casi 7 millones de clientes, tanto en España como en otros mercados internacionales (Angola, Ecuador, Qatar o Venezuela), gracias a la gestión diaria de más de 10 millones de datos individuales.

En esta línea, la empresa ha trabajado para sensorizar la mayoría de infraestructuras que gestiona -más de 1,2 millones de contadores, 384 depuradoras, 26 potabilizadoras y 60 centros de atención al público, entre otras- "en un nivel muy por encima de la media del sector. Es decir, de forma automática, en el centro de control del grupo, localizado en Valencia, se reciben automáticamente la lectura de los contadores, el nivel de los depósitos que abastecen a las más de 300 poblaciones que gestiona o los caudales entrantes a la red, por poner sólo algunos ejemplos. En suma, millones de datos que permiten al propio sistema corporativo aprender de la experiencia de la gestión e, incluso, parametrizar y hacer predicciones futuras, que facilitan un mejor desempeño futuro a sus técnicos", explica.

Toda esa información es tratada y, mediante sistemas de big data, se extraen conclusiones que permiten a Global Omnium/Aguas de Valencia mejorar sus niveles de eficiencia hidráulica y energética en los abastecimientos que gestiona o avisar a sus clientes de posibles fugas en sus viviendas, entre otros muchos avances.

"En definitiva, esta proactividad y la colaboración público-privada, aplicada al conocimiento de la gestión de los recursos hídricos, permite a esta empresa mejorar todos sus procesos y ratios en beneficio de sus clientes, reforzando sus vínculos con valores medioambientales y sociales", señala.

El Center For An Urban Future (CUF) y el Wagner Innovation Labs, de la Escuela Universitaria NYU Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, de Nueva York, en su informe Innovation and the City, destacaron la telelectura de contadores inteligentes en Valencia de Global Omnium, grupo presidido por Eugenio Calabuig, como "una de las 15 innovaciones mundiales más importantes llevadas a cabo en los últimos años".

Compromiso con medio ambiente

A lo largo de su historia, Global Omnium siempre ha integrado el respeto al medio ambiente en su gestión, como acredita los diversos proyectos Life que ha llevado a cabo. En los últimos años, esta empresa ha desarrollado el proyecto europeo Life Ecodigestion para mejorar la eficiencia en la generación de biogás, como energía limpia, a partir de la gestión de los lodos de las depuradoras.



El sistema ECOdigestion está permitiendo incrementar la producción de biogás hasta en un 20% por medio de la dosificación y mezcla de los residuos más favorables, además de aumentar la proporción de metano en el biogás. Está ideado para ser utilizado con instrumentación relativamente sencilla, de manera que, una vez desarrollado, podrá ser aplicado en las estaciones depuradoras de toda Unión Europea que cuenten con digestión anaerobia de fangos.



Otra de las iniciativas que expondrá durante estos días es su compromiso con la iniciativa de la Generalitat 'Aliats per la diversitat', siendo éste espacio común de comunicación y colaboración entre empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, administraciones y centros de educación e investigación, en el que compartir y potenciar experiencias comunes en proyectos de conservación y mejora de la biodiversidad valenciana. De esta forma Global Omnium expondrán las distintas iniciativas medioambientales en las que están inmersos.

