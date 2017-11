Los empresarios critican que los avances del Corredor Mediterráneo sean "más intenciones que realidades"

Unos 160 empresarios de Andalucía, Murcia, C. Valenciana y Cataluña se reunieron en La Encina (Alicante).

La evolución del Corredor Mediterráneo ferroviario en 2017 arroja un saldo agridulce: la mejora en comunicación, voluntad e implicación política contrasta con el escaso avance real en las obras de la infraestructura, considerada básica para la competitividad de la economía nacional y la mejora de la vertebración con el resto del territorio de la Unión Europea.

"Se están tomando decisiones adecuadas, aunque insuficientes", alertaron los técnicos Francisco García Calvo y Xavier Lluch en el acto de presentación del segundo chequeo semestral de las obras del Corredor, celebrado en La Encina (Alicante) por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE, lobby liderado por el naviero Vicente Boluda y Juan Roig), que contó con 160 empresarios, las patronales, cámaras de comercio, representantes de la sociedad civil y la asistencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el de las Cortes Valencianas, Enric Morera.

El compromiso del Gobierno central es que en 2020 existan vías de ancho internacional desde la frontera francesa hasta Murcia y, en 2023, hasta Algeciras. El presidente de AVE, Vicente Boluda, advirtió de que "va todo muy muy lento. Esperemos que se acelere el próximo año, clave y fundamental. En 2018, todos los tramos actualmente en estudio -algunos con el estudio por licitar- deberán pasar a fase de licitación o de obras, condición indispensable para que los plazos se cumplan".

Una petición que Boluda admite que choca con una posible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado en 2018. "Si no hay nuevos Presupuestos, se va a ralentizar mucho más. Para bien o para mal, lo que no está en los Presupuestos, no existe", avisó.

En esa línea se pronunció Ximo Puig, que pidió que "los Presupuestos Generales de 2018 recojan claramente la apuesta del Gobierno por el Corredor Mediterráneo".

Defensa del diseño europeo

El presidente de AVE destacó que, desde la puesta en marcha, hace ahora un año, del canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com -para ofrecer información real del avance de la infraestructura-, "se ha logrado que el Corredor esté en el epicentro del debate político; liderar opinión; que empresarios y sociedad civil se impliquen y participen de la reivindicación, asistiendo a la multitud de actos que se han organizado, y que haya compromisos políticos, con luces y taquígrafos". En total, casi 4.000 empresarios han asistido a los distintos actos celebrados en Madrid, La Encina, Tarragona, Murcia y Almería en los últimos meses, y ya son cerca de 65.000 los firmantes de la campaña online #QuieroCorredor.

Boluda subrayó que uno de los objetivos de cara a 2018 es "trabajar para que el diseño inicial, el que fue aprobado por Europa, esto es, el que prevé una doble plataforma en ancho internacional -una para pasajeros y otra para mercancías-desde Algeciras a la frontera francesa, se ejecute, para lo que será necesaria más presencia en Europa y un aumento del control sobre las próximas actualizaciones que, desde España y nuestro Gobierno, se eleven a la Unión Europea en relación con esta infraestructura".

Los países que recorre el Corredor –con 3.500 kilómetros desde España hasta Hungría– suman el 54 por ciento de los habitantes y el 66 por ciento del PIB de la UE. En el caso de España, los territorios que atraviesa centran el 45 por ciento del PIB, el 47 por ciento del tejido productivo, el 46 por ciento del empleo y el 51 por ciento de la exportación. Un estudio del Instituto Fraunhofer, de 2015, destaca que por cada euro invertido en el Corredor Mediterráneo, el retorno será de seis euros en aumento del PIB europeo en 2030.

"Es justo reconocer que las cosas están cambiando, pero lo que se ha conseguido quedará en nada si el objetivo definitivo, la doble plataforma en ancho internacional no se logra. Los empresarios no pararemos de reivindicar hasta que eso sea así", concluyó Vicente Boluda.

La UE considera esta red como "prioritaria", por su impacto en productividad, actividad comercial, ahorros energéticos y reducción de emisiones contaminantes. En 2030, el 27 por ciento del transporte de mercancías dentro de la UE debería hacerse por tren.

Situación por comunidades

Desde el anterior chequeo semestral de las obras del Corredor Mediterrráneo, presentado el 20 de julio en Valencia, "no ha habido grandes cambios con respecto a las obras en Cataluña; únicamente destacar el tramo que está en fase de proyecto entre Barcelona y su conexión con Llagosta el cual será cofinanciado por la Unión Europea", explicaron los técnicos. No obstante, AVE estima que, dada la situación actual del trazado de la infraestructura en este región, Cataluña sí cumplirá con el objetivo provisional de tener conexión en ancho internacional entre 2018 y 2020.

En el caso de la Comunitat Valenciana, se ha avanzado en licitaciones con respecto a la anterior situación. Por un lado, se publicó la licitación para el estudio del ancho internacional y alta velocidad para el tramo de Castellón a Valencia, así como para el eje pasante de la estación central de Valencia. Además, el tramo que conecta el aeropuerto del Altet (Elche) y la estación de AVE de Alicante está en proceso de estudio, para analizar su viabilidad.

En Murcia, se ha conseguido un impulso en cuanto al proyecto de licitación de los tramos pendientes. El pasado día 3 de noviembre el consejo de ministros aprobó el proyecto complementario para la primera fase del soterramiento de las vías en Murcia, por un importe de 16,9 millones de euros, lo que permitirá hacer esta fase sin interrupción.

En Andalucía, desde el anterior chequeo se han producido importantes hitos. En agosto, se anunció la licitación de todos los tramos que unen Murcia con Almería, lo que supondrá tener una conexión de ancho internacional en el año 2023. Además, se anunció la adecuación de la vía única entre Almería y Granada, convirtiéndola en ancho internacional, con electrificación y ERTMS, y la adecuación mediante tercer carril y electrificación de la vía entre Algeciras y Antequera. Todo ello, para 2023.

"No obstante, y a pesar de estos anuncios, Andalucía sigue siendo el tramo más olvidado del Corredor Mediterráneo", denunciaron los técnicos de AVE.

