El tripartito alicantino salta por los aires tras el procesamiento de Echávarri, que se niega a dimitir

La decisión de la juez del 'Caso Comercio' de procesar al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, sentándole en el banquillo por presunta prevaricación por fragmentar contratos para adjudicar sin concurso público, ha llevado a Compromís a cumplir su amenaza de romper el acuerdo de Gobierno municipal. El tercer socio, Guanyar Alacant, ha anunciado que también se desvinculará del tripartito si Echávarri no presenta su dimisión antes del día 15. Mientras, el PSPV apoya la continuidad de su alcalde hasta que se decida la apertura de juicio oral. Echávarri tiene otra investigación judicial abierta, por el despido de una trabajadora temporal de la Concejalía de Cultura, cuñada del portavoz del PP en el consistorio alicantino, Luis Barcala.

La magistrada ha dictado el auto tras tomar ayer declaración, como testigos, a cinco proveedores. En su auto, propone, también, juzgar por prevaricación y usurpación de funciones al jefe de gabinete y a un asesor del alcalde.

En un auto notificado hoy a las partes, la instructora transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y deja la causa preparada para juzgar al alcalde, que, en el momento de los hechos investigados, era también concejal de Comercio, y a dos asesores. La magistrada mantiene que, entre los meses de noviembre y diciembre de 2016 "se concertaron para eludir la convocatoria de concurso público y adjudicar de manera directa al menos 14 contratos -se investigan un total de 25-, sirviéndose para ello del fraccionamiento de los mismos y adjudicándolos como contratos menores".

Con su resolución, la jueza da trámite a la Fiscalía y a la acusación particular para que soliciten el archivo o la apertura de juicio oral, en cuyo caso deberá presentar el escrito de acusación especificando los hechos que imputa a cada uno de los encausados, los delitos de los que les considera autores y las penas que solicita para ello. Excepcionalmente, las acusaciones podrán solicitar también la práctica de nuevas diligencias.

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, señaló que "aún no se ha abierto juicio oral, caben recursos", y se remitió a las declaraciones del portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, "que es el que está coordinando esta cuestión". El síndic socialista ha afirmado que a Echávarri le "quedan opciones jurídicas" y ha puntualizado que el PSPV no pedirá su dimisión si no se abre juicio oral.

Peticiones denegadas

La magistrada ha dictado hoy otra resolución en la que rechaza la petición de los dos asesores investigados para incorporar a la causa los expedientes de las Galas de Comercio de los años 2013 y 2014, porque "no son objeto de investigación en el presente procedimiento".

También desestima la solicitud para volver a llamar a declarar a dos testigos, porque considera que las partes ya tuvieron "facultad y posibilidad de realizarle todas las preguntas y aclaraciones que tuvieron por conveniente en la fecha en la que se les tomó declaración en la sede de este juzgado".

