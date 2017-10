Soler resta importancia a las discrepancias en los Presupuestos para 2018 y descarta una prórroga

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha valorado este jueves en "la más absoluta normalidad" las discrepancias de los partidos que sustentan el gobierno del Botànic -PSPV, Compromís y Podemos- en la elaboración de los presupuestos de la Comunitat Valenciana para 2018. "Como es habitual en todos los años, estamos en 'la semana de la pasión'", ha ilustrado, para calificar de "sano" que haya discusión en el seno del Consell.

Eso sí, Soler se ha mostrado contrario a una posible prórroga de las cuentas del próximo ejercicio, "una posibilidad" a nivel legal que le "gustaría que no pasara". "Estamos trabajando para que no pase. Estamos en condiciones de hacerlo y hay muchas cosas que podemos retocar", ha aseverado en los pasillos de las Corts.

Sobre la postura de Podemos -que advirtió que no aprobaría los presupuestos-, el titular de Hacienda ha señalado que ha mantenido hasta cinco reuniones al respecto con la formación morada y ha insistido en que esta "discusión", que ha rechazado que sea falta de colaboración, "es lo más normal del mundo", además de "bueno y sano".

"Estamos en la más absoluta normalidad: tenemos que terminar de redondear las cosas", ha reiterado, dado que "estamos a jueves y queda un largo fin de semana por delante" para "reflexionar juntos" en el diseño de las cuentas antes de la fecha límite del próximo martes, 31 de octubre. No cree, por tanto, que "sinceramente" existan diferencias respecto al proceso de los dos últimos años.

Soler ve en estas cuentas "la tercera oportunidad" de la Generalitat, en el tercer año de la actual legislatura, de elaborar unos presupuestos que hagan "un uso eficiente y responsable del dinero de los contribuyentes". "En eso estamos: viendo lo que hemos hecho, intentando recomponer ese 'sudoku' y con muchas ganas de intentar responder al Pacte del Botànic", dijo.

Partidas que se pueden "retocar"

Como objetivos, se ha marcado tratar de "intentar hacer factible las propuestas políticas y que las líneas rojas no se cumplan", si bien ha reconocido la existencia de muchas partidas que se pueden "retocar".

Bajo este prisma, ha rechazado la exigencia de divergencias "estructurales" entre los tres partidos, sino de discrepancias "de intensidad, de hasta dónde podemos llegar". "Tanto las propuestas de Podemos como las de Compromís y las del PSPV están dentro del Botànic", ha asegurado.

El conseller ha puntualizado que, en cualquier caso, se contraponen dos perspectivas: la suya como titular de Hacienda, encargado de las "restricciones" aunque "no esté de acuerdo", y las de los partidos, con "ganas e ilusión de hacer muchas cosas". Y ha ironizado: "Nos han transferido mucha responsabilidad, pero seguro que no nos han transferido una 'maquinita' de hacer dinero, por lo que me toca hacer el papel que me toca".

Preguntado por la postura del síndic socialista, Manolo Mata, de que no pasa nada si no se aprueban las cuentas a tiempo, Vicent Soler ha recalcado que sí "pasan algunas cosas", como que no podrán incrementarse los salarios de los funcionarios. Sin embargo, ha vuelto a restar importancia al recordar los presupuestos de 2016 y 2017 y asegurar que han "encarrilado el tren en la vía que tocaba, partiendo del diseño propio de una derecha conservadora".

Declaración de infrafinanciación

Por otro lado, el conseller de Hacienda ha agradecido el apoyo de todos los grupos de las Corts -"sobre todo" a la portavoz del PP, Isabel Bonig- para suscribir este jueves la declaración institucional sobre la infrafinanciación de la Comunitat. "Significa que los recursos de los valencianos están 1.600 millones de euros por debajo de la media. Hay que recordar esta cifra por lo que pueda pasar en los próximos días", ha enfatizado.

Soler ha vuelto a denunciar así "la no correlación entre el crecimiento económico y el aumento de ingresos fiscales" del Estado a la Comunitat. "¿Qué cocina y qué oscurantismo se está haciendo en Madrid?", se ha preguntado.

