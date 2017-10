Coepa se transforma en patronal de ámbito autonómico y creará una confederación con Cepyme-Alicante

La Asamblea General de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), que se ha reunido con carácter extraordinario hoy, ha aprobado la propuesta de la dirección de la entidad de modificar sus estatutos con el objetivo de conferirle un ámbito autonómico. Coepa tendrá competencia y podrá intervenir en el conjunto del territorio de la Comunitat Valenciana, manteniendo su domicilio en la ciudad de Alicante. Esta transformación le permitirá integrar socios de las provincias de Valencia y Castellón y tener acceso a fondos públicos de participación institucional.

El presidente de Coepa, Francisco Gómez, señaló que "este es un paso más hacia la consolidación de la organización que sigue queriendo aglutinar y defender al empresariado alicantino interviniendo y participando de toda la toma de decisiones que afectan al conjunto de los empresarios de esta tierra". Las modificaciones de los estatutos están centradas a la sustitución de las referencias a la provincia de Alicante y su sustitución por el concepto de Comunitat Valenciana, desde el prólogo hasta el cuerpo de los artículos.

Según Gómez, "esta modificación no significa que no queramos ser parte activa en la CEV, al contrario, creemos que más que nunca hace falta una organización autonómica única, unida y fuerte que defienda los intereses de todos los empresarios de la Comunitat Valenciana. No queremos competir con la CEV sino servir, representar y defender los intereses de nuestros empresarios y ocupar el espacio que nos corresponde dentro de la Comunitat", afirmó Gómez tras la asamblea.

Por su parte, el presidente de la patronal ha querido recordar que fue la propia Coepa quien inició un proceso de reestructuración de la entidad e insto a Cierval a que también lo realizará, pero siempre con la idea de construir desde la base y nunca desde la liquidación de las entidades.

"En Coepa siempre hemos pensado que había que construir una nueva entidad sin destruir los cimientos y así se está haciendo, sin embargo los responsables máximos de Cierval pensaron lo contrario y ahora se encuentran problemas como la denuncia a la CEV por sucesión de entidades", afirmó Gómez. Además, ha destacado que "nuestro único objetivo es ser firmes en la defensa de los intereses de los empresarios alicantinos y por ello, presentamos a la CEV una propuesta viable, que por supuesto sigue encima de la mesa".

Proyecto con Cepyme-Alicante

En el orden del día también se ha tratado la propuesta de crear con Cepyme-Alicante una nueva confederación empresarial, con el objetivo de que sume al conjunto de ambas entidades, bajo la denominación de Consejo Empresarial de la Provincia de Alicante. La Asamblea General ha dado el visto bueno a la propuesta del orden del día, que iniciará los pasos necesarios para lograrlo.

Al respecto, Gómez apuntó que "estamos buscando la unidad de los empresarios, puesto que todos compartimos las mismas preocupaciones, tenemos los mismos intereses y vemos que hay cuestiones que nos afectan a todos que están sin resolver por parte de la autoridades políticas".

"Nuestra idea es seguir intentado un acercamiento a la CEV y defender a los empresarios alicantinos a a través de este nuevo ente que será el Consejo Empresarial de la Provincia de Alicante, pero sin perder nuestra autonomía, que es básica para defender los intereses de los empresarios que representamos", concluyó Gómez.

