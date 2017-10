El modelo de gestión de Ribera Salud, caso de estudio en Harvard

La Universidad de Harvard (Boston) ratifica su aval al modelo de gestión sanitaria de Ribera Salud. Por tercer año consecutivo, Harvard Bussiness School (HBS) ha elegido el Hospital Universitario de La Ribera -en el que se puso en marcha el conocido como 'Mmodelo Alzira' de cooperación público-privada, aplicado en cuatro de los departamentos sanitarios de la Comunitat Valenciana- para aplicar el 'Método del Caso', por el que los alumnos trabajan situaciones reales.

Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud, defendió su modelo sanitario, denostado por la Generalitat Valenciana, que apuesta por suprimirlo. La firma, propiedad de Banco Sabadell y Centene, apoya su gestión con auditorías e informes oficiales, entre ellos, de la Generalitat y Sindicatura de Cuentas, y de instituciones internacionales, como Harvard y Berkeley. La última auditoría realizada por la Sindicatura de Cuentas, sobre los ejercicios 2009-2016, concluye que el 'Modelo Alzira' ahorra un 25% a la sanidad valenciana, ofrece mayor calidad asistencial a los pacientes con menos demoras y listas de espera, es mayor la inversión por ciudadano y el grado de satisfacción es más alto.

"Rechazo al cambio"

De Rosa habló, ante profesores y alumnos del HBS y expertos internacionales, sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, las ventajas de la colaboración público-privada y la aportación del modelo de Ribera Salud. Destacó que "los retos a los que se enfrenta la sanidad son globales, a los que hay que dar soluciones locales" y señaló la "innovación y transformación" como gestores del cambio. A su juicio, "el principal reto es trabajar en el cambio cultural de los agentes implicados, políticos, gestores, profesionales y ciudadanos. El rechazo al cambio es un enemigo que hay que batir".

Respecto a la innovación, el consejero delegado de Ribera Salud afirmó que "no es un departamento o un área dentro una empresa, sino una forma de hacer las cosas. Mientras que transformación es adaptarse a las circunstancias de cada momento, ser flexible y entender y asumir que las cosas han cambiado".

Para seleccionar los casos prácticos a estudiar, Harvard Bussines School dispone de una red de centros de investigación por todo el mundo -en París, Tokio, Hong Kong, Shangai, Buenos Aires, Sao Paolo, Bombai y Estambul- que identifican las compañías que consideran interesantes. En España han sido estudiados grupos como Telefónica, Mercadona, Inditex o Mango.

Para cumplir con la metodología del 'Learning by doing', los docentes de Harvard destinan un mínimo de entre tres y seis meses a la preparación de cada caso de estudio. En esta ocasión, la coordinadora de este estudio ha sido Regina Herzlinger, profesora del Máster in Business Administration (MBA) y miembro honorario del American College of Physician Executives and Managed Healthcare. De hecho, el primer contacto entre Ribera Salud y Harvard se produjo en 2013, cuando Herzlinger visitó el Hospital Universitario de La Ribera, para conocer de primera mano su modelo concesional sanitario. La primera vez que Ribera Salud se presentó en el 'Método del Caso' en Harvard fue en 2015.

Ribera Salud gestiona en concesión cuatro hospitales públicos, los de La Ribera (Alzira, Valencia), Hospital Universitario de Torrevieja (Torrevieja, Alicante), Hospital de Dénia (Dénia, Alicante) y Hospital Universitario del Vinalopó (Elche, Alicante).

