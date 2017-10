El PIB valenciano recuperará su nivel absoluto y per cápita precrisis en 2018

Rafael Domenech, responsable de Análisis Macroecónomico de BBVA Research, y Alberto Charro, director territorial Este de BBVA.

El PIB de la Comunitat Valenciana recuperará, durante 2018, su nivel absoluto y per cápita precrisis, "y el crecimiento de la productividad media en los diversos sectores supone un soporte para mantener esa tendencia en el medio plazo", según un informe sobre la región de BBVA Research. El servicio de estudios del grupo financiero sitúa el incremento del PIB regional en el 3,2 por ciento en 2017 y el 2,7 por ciento en 2018, "en el pelotón de cabeza de España", gracias tanto al dinamismo del consumo interno como de la exportación, indicó Rafael Domenech, responsable de Análisis Macroecónomico de BBVA Research.

Este dinamismo permitirá la creación de 120.000 empleos netos entre los dos años, con una reducción de la tasa de paro hasta el 14,4 por ciento. No obstante, este nivel se sitúa, aún, "unos 5 puntos porcentuales por encima del que había a comienzos de 2008". "Sigue siendo una tasa totalmente inaceptable", por lo que "tenemos que seguir trabajando para que el mercado laboral funcione de forma más eficiente y más inclusiva. Generar más y mejor empleo, más estable y de calidad, sigue siendo uno de los principales retos" de la Comunitat, advierte Domenech.

La entidad destaca una aceleración del ritmo de crecimiento en el primer semestre de 2017, frente al de los últimos meses de 2016. "El PIB valenciano podría haber aumentado a un ritmo medio del 0,9 por ciento trimestral, por encima tanto del promedio nacional", destaca.

El informe indica que esta evolución "se basó en un aumento en el consumo privado -sobre todo-, impulsado por la mejora de la confianza, la reducción de los tipos de interés y el aumento de las nuevas operaciones de crédito. Además, las reformas implementadas en años anteriores y la reducción de los desequilibrios acumulados por el sector privado antes de la crisis favorecieron el crecimiento de la inversión. Por otro lado, las exportaciones de bienes repuntaron en el primer semestre de 2017 y el sector turístico, aunque con una leve desaceleración, sigue presentando perspectivas favorables".

El informe de BBVA Research ofrece, también, un análisis de la evolución de los gastos e ingresos públicos entre 2003 y 2016 de las comunidades, "que permite analizar el diferente patrón que se siguió en la Comunitat Valenciana y en el conjunto del resto de comunidades. Así, se observa que presenta un perfil de ingresos prácticamente idéntico al promedio, y un perfil de gasto bastante más plano que el nacional, con un pico inferior en más de diez puntos, debido, fundamentalmente, a las partidas de inversión y personal".

En cuanto a los próximos meses, "las nuevas perspectivas del sector exterior y la recuperación de la inversión residencial suponen una ventaja, aunque persisten algunos desequilibrios y riesgos, donde se incluyen el impacto del Brexit o la posibilidad de un incremento desordenado de los tipos de interés".

Entre las posibles amenazas, está, también, la situación en Cataluña, "por las relaciones económicas y la cercanía con la Comunitat", cuyo impacto dependerá de cuánto tiempo se prorrogue y cómo evolucione.

Objetivo: mayor productividad

En este contexto, BBVA Research señala que "la necesidad de continuar reduciendo los desequilibrios que aún conserva la economía valenciana obliga a la consideración de nuevas reformas que ayuden a elevar el crecimiento de la productividad, mientras se mantiene el empleo y se consolida el desapalancamiento frente al resto del mundo. Serán de especial interés medidas encaminadas a mejorar el mercado laboral y a continuar aumentando la productividad, donde las mejoras en el capital humano, la atracción de talento, la rápida adopción de nuevas tecnologías y el incremento del tamaño medio de las empresas son factores clave".

El banco indica que "la recuperación no se está produciendo por igual en todas las áreas de la región, siendo el sur de la comunidad -Alicante- más dinámico, al haberse visto beneficiado por el turismo internacional".

Respecto a la ralentización en el ritmo de crecimiento del número de turistas, Doménech advierte de que es difícil mantener el ritmo de captación de los últimos ejercicios, que se ha visto beneficiado por el desvío desde destinos que han sufrido problemas internos -como, por ejemplo, Turquía o Egipto-, en algunos de los cuales la situación "empieza ya a normalizarse". En este contexto, aboga por trabajar en la línea de incrementar la calidad del servicio, para lograr mejoras en ingresos y rentabilidad por turista.

Fin del periodo de tipos bajos

"El periodo tan amplio de bajos tipos de interés está llegando a su fin", avisa Domenech. BBVA Research ve posible una subida de 75 puntos básicos en los tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense durante 2018, si se consolida la recuperación de esta economía.

En cuanto a la política del Banco Central Europeo, considera que las revisiones al alza de los tipos se retrasarán a 2019, "para no poner en riesgo la evolución de la economía, y al no existir presiones por la evolución de los precios". Esto no significa, sin embargo, que tipos como el euribor o los de la deuda a largo plazo empiecen a adelantar las subidas ya en 2018, "aunque serán moderadas y graduales", señaló el experto.

