Juan Roig, "muy preocupado" y "asustado" por la situación en Cataluña

Tan listo que es el Sr Roig . Imagino tendrá su mansión decorada con cuadros del Prado copiados , se le da bien la copia .



No sabe que en sus Super, NO se vende Campofrio , El Pozo, Revilla . Hace usted Boicot en favor de Tarradelas ? Competencia, esa que solo sabe apretar a Telefónica, NO debería permitir su estilo de negocio ,basado en el Boicot de marcas de calidad contrastada y la copia de algunos de sus productos.