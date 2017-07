La Comunitat Valenciana necesita 21.530 millones para infraestructuras

Al margen del ladronicio y la corrupción en Valencia, lo cierto es que es el único caso kafkiano donde estando por debajo de la media de PIB per cápita y con derecho a recibir compensaciones por solidaridad interregional , paga en vez de recibir. En términos relativos es la comunidad más infrafinanciada de España y eso es cierto. por supuesto que hay otras como Baleares, Murcia , Cataluña y alguna otra. El modelo de financiación debe cambiar ya mismo, y resarcir a los perjudicados por no haberse corregido cuanto tocaba. En esto, el Sr Puig tiene toda la razón del mundo , guste o no guste.