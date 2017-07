Oltra manifiesta su preocupación por la anulación parcial del decreto de plurilingüismo

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se ha mostrado "preocupada" por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de declarar la nulidad parcial del Decreto 9/2017 de la Generalitat Valenciana que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria, pero ha indicado que todavía no conocía el texto, por lo que ha evitado valorarlo.

"A nosotros las valoraciones nos gusta hacerlas con conocimiento de causa. Cuando llegue la sentencia se estudiará por parte de la Abogacía de la Generalitat y haremos las valoraciones políticas y jurídicas al respecto", ha puntualizado.

Oltra se ha pronunciado en estos términos tras mantener una reunión con el secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, al ser preguntada por la decisión del TSJCV de dejar sin efecto la disposición adicional quinta del decreto de plurilingüismo al ver "un claro agravio comparativo" hacia los alumnos que elijan la enseñanza mayoritaria del castellano.

"Claro que me preocupa que se anule un decreto de este gobierno, es de cajón, si no me preocupara sería una inconsciente. Nos preocupa, y por eso nos ocupa, pero vamos a estudiarlo bien para ver argumentos los políticos y jurídicos en función del texto de la sentencia", ha remarcado.

Para Oltra, las decisiones judiciales son "opinables", pero "siempre con conocimiento de causa y no desde las especulaciones", ha zanjado.

