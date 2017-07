El remanente de tesorería creció un 32,6% en los municipios valencianos y un 6,1% en las provincias en 2015

El informe relativo a la Cuenta General de las entidades locales del ejercicio 2015 elaborado por la Sindicatura de Comptes refleja una situación "globalmente saneada", con "remanentes de tesorería positivos en todas las entidades locales".

En concreto, el remanente de tesorería para gastos generales agregado es de 676,22 millones de euros enlos ayuntamientos y de339,94 millones en las provincias. Comparando los datos agregados de las instituciones que han rendido cuentas a la Sindicatura en los últimos dos años, el remanente creció un 32,6% en los municipios y un 6,1% en las provincias, "lo cual pone de manifiesto que la situación global continúa mejorando", subraya la entidad.

Otras cifras que implican la mejora del sector local de la Comunidad Valenciana son la reducción del nivel de endeudamiento con las entidades financieras, tanto a largo plazo (un 9,6%) como a corto plazo (un 20,3%). Además, el periodo medio de pago a acreedores comerciales ha sido de 27,2 días y el periodo medio de cobro de 68,5 días.

El endeudamiento medio por habitante se cifraba al cierre de 2015 en 774,3 euros.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto, el informe pone de manifiesto incumplimientos de los plazos, ya que el 62% de las entidades locales no aprobaron el presupuesto dentro del plazo legal, el 39% de las entidades locales no aprobó la liquidación en plazo y el 15% no aprobó en plazo la Cuenta General.

Incumplimientos graves

El informe de la Sindicatura recoge que, a 31 de diciembre de 2016, 95 administraciones locales no habían presentado la Cuenta General de 2015. De esta cifra, 48 eran municipios. Con posterioridad, hasta el 30 de abril de 2017, presentaron la cuenta 37 de estas entidades.

Los 11 municipios que no los han presentado son Losa del Obispo y Loriguilla (València), Azuébar, Cortes de Arenoso, Forcall, Ludiente y Navajas (Castellón) y Benigembla, La Vilajoiosa, Redován y La Vall de Gallinera (Alicante). La Sindicatura señala que la no presentación de las cuentas es un incumplimiento muy grave, ya que es una obligación de quien gestiona los fondos públicos y expone que el órgano ha mantenido una actitud proactiva a fin de obtenerlas.

De las 575 entidades locales que presentaron a 31 de diciembre de 2016 la Cuenta General del ejercicio anterior, 314 presentan incidencias. La más frecuente ha sido la falta de estimación del cobro dudoso en el remanente de tesorería, lo que afecta a 58 entidades locales. La segunda incidencia más observada corresponde a la presentación de un resultado presupuestario ajustado negativo (51 entidades locales).

El documento reitera las recomendaciones de ejercicios anteriores y señala "la necesidad del cumplimiento del ciclo presupuestario, la potenciación del control interno y la adopción de las medidas necesarias para enmendar las anomalías puestas de manifiesto".

