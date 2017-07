La mayoría de CCAA se suman a la petición de C. Valenciana de una oferta pública de empleo extraordinaria

Soraya Sáez de Santamaría y Vicent Soler.

La Generalitat Valenciana ha pedido al Gobierno central "una oferta pública de empleo (OPE) extraordinaria y adicional, con el fin de garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales y reducir la temporalidad", ya que "la tasa de reposición en la función pública es insuficiente". Una demanda a la que se han sumado "la mayoría de autonomías", afirma el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, hizo esta petición en la reunión del Comité Preparatorio, de Impulso y de Seguimiento, de la Conferencia de Presidentes, en la que se ha hecho balance del grado de cumplimiento por parte del Gobierno de los 13 acuerdos alcanzados en el encuentro del 17 de enero, que considera "muy desigual". La reunión ha estado presidida por la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáez de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Soler destacó que el Gobierno ha aprobado un real decreto, con posterioridad a los Presupuestos Generales del Estado, para sacar una oferta pública de empleo extraordinaria y luchar contra la temporalidad. "Nosotros exigimos lo mismo", apuntó. En el caso valenciano, la tasa de temporalidad es del 35%, por lo que "sin la posibilidad de una oferta pública de empleo es imposible que logremos en 3 años una reducción de la temporalidad hasta el objetivo del 8%", aseguró.

"Las comunidades del Mediterráneo tenemos una tasa de funcionarios por cada mil habitantes de las más bajas de España, con lo que, con las mismas competencias, no tenemos la fuerza suficiente para cumplir con nuestros ciudadanos como nos gustaría", denunció.

Otras reclamaciones

En la reunión, en la que Soler ha estado acompañado por el delegado del Consell para la Unión Europea y Relaciones Externas, Joan Calabuig, el conseller de Hacienda ha puesto sobre la mesa, también, la necesidad de que se aborden otros temas esenciales para las comunidades autónomas, entre ellos, la financiación autonómica, la violencia de género, los pagos pendientes en sanidad o la contribución de la Administración central para la dependencia.

Soler ha censurado la falta de un Pacto de Estado en materia de violencia de género y ha insistido en la necesidad de que el Gobierno atienda pagos pendientes en sanidad, concretamente los destinados a cubrir los gastos de la Hepatitis C (27 millones de euros) y el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), "el fondo para pagar por los nacionales no residentes, que no llega, y que en el caso de la Comunitat Valenciana supone 300 millones de euros".

Asimismo, en materia de dependencia, el conseller de Hacienda ha explicado que no se está cumpliendo la ley, que implica que el Estado debe asumir el 50% del gasto y las comunidades, el otro 50%. "En el caso de la Comunitat Valenciana estamos pagando el 82% de la dependencia", ha afirmado Soler.

En educación, Soler reclama la necesidad de un pacto en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación "y no en el Senado", así como la revisión en profundidad del sistema de Formación Profesional "pues no está yendo por el camino adecuado, ya que se está yendo hacia la privatización de muchos de estos servicios".

Acabar con la infrafinanciación

En cuento a la financiación autonómica, el conseller ha reconocido avances, como la constitución del Comité de Expertos que presentará su informe en las próximas semanas, "pero estamos a la espera de conocer ese informe y confiamos que siente las bases para un debate político serio y en profundidad, y que se convierta en punta de lanza sobre la que desarrollar un nuevo modelo que acabe de una vez con la infrafinanciación que sufrimos los valencianos", ha añadido

"Las comunidades hemos pedido que este documento se acabe a tiempo y sirva para garantizar el máximo consenso en el menor tiempo posible, preferiblemente en este ejercicio 2017, como se comprometió el presidente Rajoy", ha afirmado el conseller.

Por último, Soler ha insistido en la necesidad de avanzar en otros compromisos adoptados en la Conferencia de Presidentes del pasado enero, como la apertura de un debate en profundidad en materia de refugiados, "pues somos conscientes del drama que se sufre en el Mediterráneo, y no estamos a la altura de las circunstancias".

