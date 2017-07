Ribó no descartar una reordenación de concejalías tras la dimisión de Peris

El alcalde de València, Joan Ribó, no descartar acometer una reordenación de concejalías tras la dimisión del hasta ahora portavoz de València en Comú Jordi Peris, con quien ha destacado que trabajaba "muy bien". No obstante, ha señalado que, con la entrada de Podemos con más fuerza en València en Comú, el Govern de la Nau "no tiene por qué funcionar peor".

Ribó, tras guardar tres minutos de silencio con motivo del 20º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo, ha explicado al respecto que "aún es pronto" para decidir un cambio de competencias en el Govern de la Nau.

Al respecto, ha explicado que ya ha tenido esta mañana una conversación con la portavoz provisional de València en Comú, María Oliver, y que hay que esperar a que esta formación se organice y diga también si quiere mantener sus competencias. "No tengo un planteamiento previo, pero se podría, no digo que ni que sí ni que no", ha señalado.

Ribó ha recalcado "con mucha claridad" y en varias ocasiones que con Peris trabajaba "muy bien" por su "personalidad, amistad, manera de hacer" e incluso por "compartir profesiones", ya que ambos son profesores. Del mismo modo, le ha felicitado por el trabajo que ha desarrollado.

No obstante, se ha mostrado seguro de que con la persona que lo sustituya trabajarán "muy bien aunque en estos momentos sea una hipótesis que ahora no puedo verificar". "La de Jordi Peris está verificada", ha apuntado.

Proceso de adaptación

En ese sentido, ha apuntado que, aunque tenía "mucha facilidad" para trabajar con Peris, no piensa que vaya a haber "ningún problema" y que la gente de Podemos pueda "dificultar las cosas". "Estoy convenido de que llegaremos a un acuerdo y que habrá un proceso de adaptación como es normal en cualquier relación pero no me preocupa", ha expuesto.

De hecho, ha evidenciado que en la Generalitat se ha llegado también con Podemos al Pacte del Botànic, así como en muchos municipios de la Comunitat Valenciana en los que se "trabaja con mucha fluidez". "No tiene por qué funcionar peor aquí", ha apostillado.

Ribó ha explicado que Peris le informó personalmente hace unos días de su decisión de dimitir y que esta renuncia se formalizará en un pleno extraordinario convocado a las 14:00 horas de este miércoles para "poder poner en marcha rápidamente el engranaje" de sustitución.

En cualquier caso, ha apuntado que al igual que cuando en julio del pasado año renunció el portavoz socialista Joan Calabuig se dijo que era "una cuestión del partido socialista", la marcha ahora de Peris es una cuestión de València en Comú que, como Govern de la Nau, respetan. "Son cosas que pasan y por desgracia al Govern de la Nau acostumbran a pasar en julio", ha constatado.

En ese sentido, ha apuntado que el Govern de la Nau "se basa en el trabajo de los partidos" y por tanto si los partidos realizan 'motu propio' "algún cambio hay que adaptarse a ellos".

PUBLICIDAD