La C. Valenciana pide al Estado un fondo extraordinario de compensación para las autonomías infrafinanciadas

El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, volvió a exigir ayer la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómico, debido a los graves problemas de liquidez de la Comunitat, que depende de las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para atender sus pagos. En esta línea, pidió "un fondo extraordinario para este año, para las comunidades autónomas que están en peor situación, que nos compense por no tener, al menos, la misma financiación por habitante que el conjunto de comunidades. De lo contrario, no podremos cumplir con el objetivo de déficit que ha impuesto de manera unilateral el ministro Montoro, a no ser que reduzcamos la calidad de los servicios básicos que prestamos, algo que no estamos dispuestos a hacer", advirtió.

"La Comunitat Valenciana tiene un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria, y de hecho venimos realizando importantes esfuerzos para reducir el déficit. Pero hay una línea que no podemos cruzar y es la del mantenimiento de los servicios básicos a los ciudadanos. Para el Consell, garantizar la prestación de estos servicios siempre será una prioridad", aseguró el conseller.

Soler detalló que la Comunitat Valenciana continúa "a la cola en financiación per cápita", tal y como reflejan los datos comunicados por el Ministerio de Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebró el viernes. En concreto, la liquidación definitiva de 2015 -que se cobrará a finales de este mes-, unida a las entregas a cuenta de la financiación de este año, supone que contará, en 2017, con unos recursos de 2.053,05 euros per cápita. Esta cantidad está 264 euros euros por debajo de la media -932 respecto a la región mejor financiada-, "para atender las mismas competencias que el resto de autonomías", denunció.

1.300 millones menos

"Si multiplicamos esos 264 euros por la población de la Comunitat, obtenemos 1.300 millones, que es la pérdida en financiación que sufren los valencianos", subrayó el conseller, que presidió la reunión de la Comisión Mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación, con representantes de todos los grupos parlamentarios -Rubén Ibáñez (PP), José Muñoz (PSPV), Graciela Ferrer (Compromís), Antonio Subiela (Ciudadanos) y David Torres (Podemos)-.

El titular de Hacienda indicó que mantendrá esos 1.300 millones como "cantidad reivindicativa" en los Presupuestos para 2018, como ha hecho en los de 2016 y 2017.

Soler manifestó su confianza en el trabajo del Comité de Expertos, integrado por el Estado y las comunidades autónomas, que tiene que presentar su propuesta antes del 10 de agosto. "A medida que van trascendiendo datos, los indicios nos hacen pensar que avanzan en la dirección esperada", señaló. Las reivindaciones valencianas "estarán presentes" en el documento, según el representante de la Comunitat en el comité, Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

El conseller se mostró "esperanzado en que la solución no se dilate y esté ya en 2017", así como en que "el presidente cumpla su palabra y en 2018 tengamos un nuevo sistema de financiación en vigor".

Soler ha explicado que la posición de las comunidades autónomas en general no es buena, porque el sistema presenta una insuficiencia global. "Por eso, nosotros aspiramos a que el conjunto de servicios básicos del estado del bienestar, los de todas las comunidades autónomas, estén bien financiados. Pero, además, dentro del conjunto de comunidades autónomas, la valenciana presenta una infrafinanciación evidente", ha agregado.

Objetivo: el final del FLA

La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, señaló que "lo más importante es que el nuevo modelo de financiación cumpla con el principio de suficiencia, de forma que no tengamos que pedir más FLA".



"Los recursos de los territorios no pueden venir a través del FLA. No podemos seguir cambiando préstamos por derechos porque eso nos está condenando. Los cinco millones de valencianas y valencianos no se merecen eso, porque nos está haciendo perder el tren del futuro y nos está imposibilitando cambiar el modelo productivo al ritmo que nos gustaría", subrayó.



"Y ahora, además, el Gobierno central nos ha traslado que no hay garantías de que el FLA extraordinario llegue en julio. Esto supondría que no podamos pagar a nuestros proveedores, que muchas familias pasarán dificultades y que el Periodo Medio de Pago (PMP) aumentará", avisó Ferrando.



La secretaria autonómica ha lamentado la situación y ha señalado que "lo que está ocurriendo tiene una enorme gravedad, ya que sin autonomía financiera no hay autonomía política". Por este motivo, ha deseado que esta situación se resuelva cuanto antes. "Lo ideal sería poder incluir en los Presupuestos de 2018 los recursos del nuevo modelo de financiación autonómica".

PUBLICIDAD