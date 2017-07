El sector de áridos pide más inversión y una reforma normativa para evitar su posible colapso "en 5 años"

El presidente de la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana (Arival), Custodio Monfort, pide a la Generalitat la definición de un marco normativo a largo plazo y un esfuerzo por agilizar los trámites burocráticos de los expedientes de extracción, "ya que corremos el riesgo de que en cinco años las empresas no tengan suficiente materia prima para atender a la demanda existente".

"Los expedientes mineros tardan diez años en tramitarse y esto hace difícil el trabajo diario", advirtió Monfort, lo que agrava la situación de un sector que arrastra diez años de crisis, en los que han desaparecido más de la mitad de las compañías. "Si no se actúa, todos vamos a llegar a la situación que ha sufrido Lafarge; no puedes estar años esperando la resolución de un expediente y, al final, que te digan que no", señaló Monfort, que calcula que hay entre 20 y 25 expedientes en tramitación, "la mayoría, desde hace mucho tiempo".

"Es el momento de regular el sector, porque quedamos pocas empresas y queremos viabilidad. El punto de partida debería ser la creación de un catálogo minero de la Comunitat Valenciana, que recoja datos reales de dónde están los minerales que pueden extraerse. A partir de ahí, resolver legislativamente todo lo relativo a regulación medioambiental, urbanística y minera, para que esta actividad se desarrolle en un contexto económico razonable", indicó.

Actualmente, Arival cuenta entre sus asociados con 70 explotaciones -gestionadas por unas 30 empresas-, que generan alrededor de1.000 empleos, entre directos e indirectos. El sector de los áridos factura entre 80 y 100 millones de euros anuales. Además, Monfort calcula que existen otras 12 explotaciones operativas no asociadas en la Comunitat.

Por ello, planteó que "la única solución está en que se genere obra pública y que la edificación empiece a funcionar". En esta línea, Monfort detalló que, antes de la crisis, la obra pública aportaba más del 70% de la actividad total del sector, mientras que ahora "es prácticamente inexistente". Una caída en demanda que ha llevado a que "en el sector del árido las empresas tienen capacidad para producir 30 millones de toneladas al año y sólo están fabricando dos millones", afirmó.

Esta caída en la demanda, ha llevado a las empresas de Arival a trabajar en usos alternativos de las canteras, entre los que puso como ejemplos la construcción de proyectos en torno a la biodiversidad o pistas de motociclismo.

Creciente peso de multinacionales

Otra de las reivindicaciones del presidente de Arival ha sido la necesidad de que el sector rejuvenezca. "El 70% de los trabajadores tienen más de 50 años y esto, si no se corrige, puede hacer peligrar muchas pymes valencianas y que el sector acabe, principalmente, en manos de multinacionales".

Monfort estima que hay unas cuatro multinacionales y7 cinco grupos constructores entre los propietarios de empresas de áridos, mientras que el resto son pymes, "con grandes dificultades para sobrevivir".

En este sentido, el presidente de Arival denuncia la "competencia desleal" de productores de otras comunidades autónomas, con costes muy inferiores, así como las "extracciones ilegales" en áreas no autorizadas.

