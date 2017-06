La Generalitat Valenciana redujo un 42% su 'agujero' en 2016, hasta 2.637 millones

La Cuenta General de 2016 de la Generalitat Valenciana "contiene provisiones de pasivos y compromisos con incidencia en el gasto no reconocidos o centrifugados al futuro por el anterior Consell, por importe de 2.383 millones de euros", según ha explicado el conseller de Hacienda, Vicent Soler. "Las provisiones y ajustes negativos, así como la insuficiencia de ingresos, condicionan un resultado económico-patrimonial negativo en 2.636,9 millones, por debajo de los 4.543 millones de 2015. Se trata del mejor resultado de la serie desde 2011, cuando se situó en 6.648 millones", destacó Soler.

El titular de Hacienda apuntó, asimismo, que el fondo de maniobra negativo, principal indicador de la liquidez -refleja la diferencia entre las obligaciones y los derechos a los que se tiene que hacer frente a corto plazo-, experimentó una mejoría de 1.283 millones, un 12,7%, hasta 8.794 millones.

"Continuamos con la limpieza contable que iniciamos el pasado año con el objetivo de dar una imagen fiel y ajustada del valor económico-patrimonial de la Generalitat. De esta forma, ponemos fin a la ingeniería contable, que se convirtió en una práctica habitual en la etapa anterior, al tiempo que cumplimos las recomendaciones de la Sindicatura", manifestó.

"Los indicadores revelan una evolución positiva, pero la Cuenta General también constata que, sin un nuevo sistema de financiación, la recuperación de la Hacienda valenciana es inviable", denunció Soler.

"Compromisos heredados"

La Cuenta General revela que en 2016 el Consell ha incorporado provisiones nuevas de la etapa anterior por importe de 929 millones de euros. Hay que recordar que en 2015 el Consell ya reconoció ajustes por importe de 3.084 millones. "En conjunto, en la Cuenta General de 2016 figuran compromisos heredados con incidencia en el gasto por valor de al menos 2.383 millones", indicó.



Entre éstos, destacan las ayudas a la vivienda que el anterior Ejecutivo dejó en el aire, tanto las referentes al llamado modelo 501, que no se reconocieron, como las que el actual Consell se encontró paralizadas y que ha recuperado a través de la disposición adicional tercera de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de este año, ambas por un importe global de 103,7 millones.



Asimismo, se incluyen parte de la deuda de Feria Valencia (488,1 millones); deuda y pagos pendientes de la SGR (305,3 millones); ayudas a la Dependencia no asumidas por el anterior Consell (36,8 millones); importes referidos a convenios con universidades (372,8 millones); obras ejecutadas en el periodo 2006-2008 financiadas con el método alemán (128,6 millones); deudas por material sanitario adquirido entre 2002 y 2008 (95,8 millones), y la financiación de parte del convenio suscrito en el pasado entre el IVVSA (ahora EIGE) y la Conselleria de Educación para la construcción de colegios (48,06 millones).



Asimismo, también se ha realizado una provisión para ajustar el valor real de la participación de la Generalitat en las entidades del sector público (406,69 millones) y se han provisto los créditos a largo y corto plazo derivados de mecanismos y asunción de deuda.

Provisiones e infrafinanciación

Vicent Soler expuso las principales magnitudes que componen el Balance de la Cuenta General. Así, se refirió al activo, que asciende a 20.175 millones, cifra que supone una reducción del 1,23%, "motivada por la provisión de las participaciones, así como de los préstamos asumidos por el sector público, en la medida en que se prevé improbable su devolución al Consell. También ha influido en el resultado el ajuste al valor real de las entidades públicas", ha indicado el conseller.



Por su parte, en el pasivo, destaca el descenso de los fondos propios en un 10,56%, hasta situarse en 28.104 millones de euros en 2016, cifra que no puede compensar el incremento del pasivo exigible que, con un aumento del 5,31%, se sitúa en 48.279 millones de euros. En 2015 ascendió a 45.845 millones.

El pasivo exigible está compuesto por las provisiones para riesgos y gastos a largo plazo, que se sitúan en 757 millones; los acreedores a largo plazo, 37.717 millones, que incorpora también 914 millones de deuda con origen anterior a junio de 2015; los acreedores a corto plazo, 9.721 millones, con un descenso del 13,47%; y las provisiones para riesgos y gastos a corto plazo, que se incluyen por primera vez en la Cuenta General, por un importe de 83,86 millones de euros (65,8 millones correspondientes a las ayudas a la vivienda que el anterior Consell paralizó y 18 millones de compromisos con Feria Valencia a abonar en 2017).



"El pasivo exigible aumenta en 2.433 millones como consecuencia de las provisiones que nos hemos visto obligados a realizar y del resultado negativo derivado de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, lo que lastra la recuperación de nuestras finanzas", explicó Soler.



Soler detalló el comportamiento de cada uno de los apartados que comprenden el pasivo. Los fondos propios presentan un resultado negativo de 28.104 millones, como consecuencia de restar al patrimonio de la Administración (2.867 millones) los resultados heredados de la etapa anterior (28.334 millones) y el resultado de 2016 (2.636 millones).



El conseller también indicó que entre las provisiones para riesgos y gastos a largo plazo destaca la referente a la deuda de Feria Valencia motivada por los convenios de 2002 y 2007 (470 millones), la cobertura por la responsabilidad del aval de la SGR (200 millones), el contrato de reafianzamiento de la SGR (30,8 millones), el convenio de construcción de colegios entre el IVVSA y Educación (48,1 millones) y los avales concedidos a IFA (8,2 millones). "En total, hemos tenido que proveer, sólo en este apartado, 757,10 millones por compromisos de gasto que el anterior Consell dejó sin reconocer o sin abonar", lamentó Soler.



Los acreedores a largo plazo aumentan en 3.859 millones, "fundamentalmente por la necesidad de acudir al FLA por la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. Este apartado incluye, tal como ocurrió en el año anterior, los préstamos y obligaciones suscritos por las universidades públicas para la financiación de sus planes de inversión que ascienden a 225,3 millones", señaló.



Los acreedores a corto plazo se reducen un 13,47%, en particular el epígrafe "Acreedores", que desciende un 23,88% y que incluye a los proveedores. En concreto, los acreedores presupuestarios descienden de 3.210 millones a 2.710 millones y los acreedores no presupuestarios bajan de 1.221 millones a 957 millones.

Operaciones pendientes

Durante la presentación, Vicent Soler ha destacado también el descenso que han experimentado las cuentas 409 (que incluye operaciones pendientes de aplicar a presupuesto) y 411 (que incluye gastos cuyo pago se deriva a otros ejercicios), un descenso global que alcanza el 10,96% al pasar de 1.836 millones en 2015 a 1.634,85 millones en 2016.



Esta cifra no incluye el cambio de sistema en la contabilización del gasto de personal de Sanidad y de las cotizaciones sociales de centros concertados correspondientes a noviembre y diciembre, según la instrucción del IGAE a todas las comunidades autónomas, lo que supone que en la anualidad de 2016 se incluyen dos mensualidades más que en los anteriores ejercicios.



"La evolución de las cuentas 409 y 411 es positiva y ratifica el esfuerzo que viene llevando a cabo el Consell, que ya logró que los importes de estas cuentas se redujeran un 29,1% el pasado ejercicio 2015. No obstante, la Comunitat Valenciana, a pesar de gastar por debajo de la media, tiene un gasto no financiado (que se corresponde con la desviación respecto al déficit no autorizado que se financia con el FLA extraordinario) que en 2016 asciende a 871 millones, lo que provoca que muchas facturas, irremediablemente, acaben en estas cuentas extrapresupuestarias", ha explicado Soler.



La Cuenta 409 asciende a 805,19 millones, 66 millones menos que en 2015, lo que supone una reducción del 7,6%, sin incluir la nueva contabilidad de la IGAE. En 2015 esta cuenta ya se redujo un 32,5%.



El descenso de la Cuenta 411 se cifra en 135 millones, un 14%, de forma que el importe a 31 de diciembre de 2016 era de 829,7 millones. Esta cuenta ya se redujo en 2015 un 25,7%.

Los ingresos suben

El conseller se ha referido a continuación, dentro de la Cuenta del Resultado Económico-patrimonial, al apartado referente a los 'Gastos y Pérdidas', que experimenta un descenso del 11,20% al pasar de 16.362,54 millones en 2015 a 14.529,87 millones en 2016.



En cuanto a los 'Ingresos y Ganancias', experimentan un incremento de 73,54 millones (0,62%) al pasar de 11.819,36 millones en 2015 a 11.892,90 millones en 2016. En este epígrafe ha destacado el crecimiento del IRPF, un 15,9% (3.299 millones), y el IVA, un 11,9% (3.725 millones). "Ambos tributos reflejan la recuperación y el aumento de la actividad en la Comunitat Valenciana, superior a la del conjunto de las comunidades autónomas", ha resaltado el titular de Hacienda.

Subida de sueldos públicos

El Consell aprobó, ayer, la subida del 1 por ciento en los salarios de los trabajadores de la Generalitat y el sector público, lo que supone un importe total de 66,7 millones de euros.Los Presupuestos de la Generalitat para 2017 ya contemplaba la dotación de crédito para aplicar este incremento retributivo.

