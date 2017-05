Vicent Berbegal, fundador de Actiu, primer español 'Empresario Europeo del Año'

Vicent Berbegal recoge el premio junto a su hija, Soledad.

Vicent Berbegal, fundador y presidente de Actiu, se ha convertido en el primer español en obtener el reconocimiento de Empresario Europeo del Año en los European Business Awards, cuya ceremonia de entrega se celebró el jueves en Dubrovnik (Croacia). La firma alicantina de mobiliario para entornos de trabajo y espacios colectivos ha competido en esta edición de los galardones con 32.000 compañías de 34 países europeos. El jurado, integrado por reconocidas figuras internacionales del mundo empresarial y político, valoró, en la fase final de los premios, a 110 empresas.

Actiu ha recibido, a lo largo de sus 49 años de trayectoria, los premios más importantes del diseño europeo -desde los Red Dot, Design Preis, FX y Premios Delata, hasta los If Design- y sus muebles están presentes en más de 80 países. Entre sus clientes, destacan grandes multinacionales, como Google, Twitter, Coca-Cola, Nestlé, Allianz o Indra, gracias a su filosofía, que ha bautizado como Cool Working, basada en el estudio de las tendencias, las formas de organización y la mejora de la productividad. En 2016, facturó 73 millones, con un crecimiento del 16 por ciento, y espera llegar a 85 millones este año.

Su parque tecnológico, que se ubica en Castalla (Alicante) y reúne todas las instalaciones de la firma, convirtió a Actiu en la primera industria europea en conseguir uno de los mayores galardones en sostenibilidad y respeto al medio ambiente, el Leed Gold. La firma centra allí la totalidad de su producción, con 285 trabajadores directos y unos 150 empleos indirectos.

El Parque Tecnológico Actiu ha permitido a la empresa establecerse como líder en la promoción de puestos de trabajo locales y en la creación de nuevos oficios, reinventando así la Foia de Castalla que tradicionalmente se dedicaba a la fabricación de juguetes y pudo reconvertirse como proveedores de Actiu.

Ese compromiso con su tierra, también está presente desde hace décadas con su trabajo hacia y por la sociedad civil, colaborando con diversas organizaciones no gubernamentales y favoreciendo en concreto, la integración laboral de las personas con necesidades especiales a través de sus convenios con empresas de trabajo para este colectivo como el ILADE (Centro Especial de Empleo para Personas con Discapacidad), así como siendo miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Vicent Berbegal aseguró, durante la gala en Dubrovnik, que "este premio no habría sido posible sin todo el equipo de personas que forma y trabaja diariamente en Actiu. Sin su compromiso, apoyo, talento e ilusión este reconocimiento no sería real. Es sin duda un galardón muy difícil de obtener al competir con empresas de todo tipo en 34 países de Europa, lo cual supone un plus para la Marca España y un reconocimiento al esfuerzo y labor de nuestro territorio que proyectamos en toda Europa".

Además, y de manera paralela, Actiu ha sido la empresa española ganadora en la categoría de 'Mejor empresa del año', llegando hasta la final gracias al apoyo de miles de personas que le votaron en un proceso de selección previo.

