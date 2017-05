El pleno de la Diputación rechaza el crédito del IVF para adherirse al Fondo de Cooperación del Consell

El pleno de la Diputación de Alicante ha rechazado este martes una propuesta para que la institución se adhiera al Fondo de Cooperación Municipal, que impulsa la Generalitat, y que implica que la Diputación inyecte 13,7 millones de euros en las arcas de los ayuntamientos. La propuesta planteaba obtener la financiación necesaria mediante un crédito del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

La iniciativa del grupo de Compromís, y respaldada por PSPV y Esquerra Unida, no ha salido adelante por el voto en contra del equipo de gobierno 'popular' y del diputado no adscrito, Fernando Sepulcre. El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha defendido que las comarcas de Alicante dejarán de recibir esos 13,7 millones que el plan de inversiones financieramente sostenibles "no compensa".

"Volvemos a repetir que Oliva (València) reciba más que un pueblo como Pego (Alicante) que está solo a unos kilómetros por una cuestión política, por esta frontera ficticia, por este muro a lo Donald Trump que se está intentando construir entre la provincia de Valencia y Alicante; no es coherente y no tiene sentido", ha expuesto Fullana, que ha reclamado que se hable de forma "sosegada" al respecto. "Las cuestiones jurídicas se solucionan con trabajo, y si se quiere se puede", ha zanjado.

Por su parte, desde el PSPV, José Chulvi, ha incidido en que se trataba de "otra oportunidad" para sumarse al Fondo de Cooperación; y, ha opinado que Alicante "se quedará coja" porque "se recibirá la mitad de lo que se podría tener".

Financiación de la Generalitat

Finalmente, el portavoz del equipo de Gobierno, Carlos Castillo, ha apuntado que debería ser la Generalitat quien asumiera el coste total del Fondo para Alicante, 27,4 millones, y no obligar a la Diputación a inyectar la mitad, 13,7 millones. "Nuestro modelo pasa por un Fondo de Cooperación que apoye la financiación de los municipios con financiación de la Generalitat", ha argumentado para razonar su voto en contra.

Asimismo, ha manifestado: "La Diputación es un Fondo de Cooperación en sí mismo y lo son tanto su presupuesto como los planes de inversión financieramente sostenibles. En cualquier caso, recordarles que no es viable asumir la financiación vía crédito porque así lo dejó manifestado la propia interventora cuando se le reclamó esa posibilidad".

Administración electrónica

Por otra parte, el pleno de la Diputación sí ha respaldado una propuesta de Compromís para habilitar los mecanismos para el acceso a la administración electrónica de los diputados. La iniciativa ha salido adelante pese al voto en contra del PP, porque el diputado no adscrito ha respaldado la propuesta.

El diputado José Manuel Penalva ha explicado que la ordenanza de Transparencia que garantiza el acceso a la información a excepción de los límites que fijan las leyes. No obstante, ha entendido como "asignatura pendiente" un "mayor nivel de administración electrónica" que es "imprescindible" ya que supondría "más eficiencia" de los recursos.

Finalmente, el pleno ha votado por unanimidad dar respaldo al tren de la Costa -Gandia, Dénia, Alicante-, así como a estudiar posibles incumplimientos de la empresa adjudicataria del servicio de teleasistencia, tras una denuncia del sindicato CCOO.

