'VLC Negra' celebra su 5ª edición con más de 100 actividades

El festival 'VLC Negra' celebra su primer lustro con un programa que supera el centenar de actividades: un total de 103, repartidas en 28 sedes, que se celebrarán entre el 5 y el 14 de mayo. La organización ha querido hacer un esfuerzo para presentar el programa más extenso y variado de todas las ediciones: encuentros con autores, firmas de libros, clubes de lectura, teatro, poesía, ciclo de cine negro, nuevo formato de certamen de cortometrajes, ciclo de conciertos, exposición fotográfica, cenas literarias, videojuegos, talleres de guión cinematográfico, premios de novela, premio González Ledesma y concurso #140 tirs. 'VLC Negra' también celebra la llegada del vino Icono, que, de la mano de Anecoop y la Bodega La Viña de la Font de la Figuera, es el principal patrocinador del festival para esta edición y las dos siguientes.

El festival sigue creciendo en número de sedes. En esta edición serán 28. La Sala Russafa concentrará el mayor número de actividades, pero el Ateneo Mercantil acogerá dos sesiones de encuentros con autores. Fundación Bancaixa, Octubre Centre de Cultura Contemporània, Las Naves, FNAC, Casa del Libro o Bartleby, entre otras sedes, acogerán actividades de 'VLC Negra' 2017.

Otra de las novedades de este año es la presencia del festival en otros municipios distintos a la capital: la Bodega La Viña de La Font de la Figuera, el Castillo de Riba-Roja del Túria entre otros acogerán diversas actividades como proyecciones de películas, encuentros con autores y revisiones periodísticas de sucesos.

Encuentros con autores

El suizo Joël Dicker es uno de los grandes atractivos de la presente edición. Nacido en Ginebra hace 31 años, es uno de los fenómenos literarios de la actualidad y ha vendido seis millones de ejemplares con sus dos primeras novelas. También destacará la visita de Philip Kerr, figura mundial del género negro, padre de Bernie Gunther y de un buen puñado de grandes novelas negras.

Por fin llega a Valencia Bernard Minier, escritor de bestseller francés que en su país de origen ha vendido 100.000 ejemplares de su nueva novela en solo cinco semanas. Y también nos visitan dos escritores que triunfan en sus países y que ya conocen los seguidores del club de lectura virtual de 'VLC Negra': el italiano Sandrone Dazieri y el francés Ian Manook. Jason Webster, estadounidense afincado en Gran Bretaña y que vivió en Valencia, es otra de las firmas foráneas en el festival.

La nómina de autores nacionales del festival es también extensa y variada. Abrirá el festival Víctor del Árbol, ganador del Nadal de 2016 y que triunfa en Francia. Carlos Zanón vendrá por tercera vez a Valencia, esta vez como heredero de Vázquez Montalbán y su Carvalho. Rosa Ribas, Fernando Marías, Marcos Chicot, María Oruña, César Pérez Gellida o Mikel Santiago serán algunos de los autores destacados en VLC NEGRA.

También habrá espacio para autores valencianos y en lengua catalana, como Sebastià Benassar, Silvestre Vilaplana, Esperança Camps, Xavier Aliaga y Anna Maria Villalonga, entre otros. El público tendrá oportunidad de conocerlos en diferentes encuentros y clubes de lectura en librerías y bibliotecas. Carlos Salem, premio Mejor Novela en 'VLC Negra' 2014, protagonizará una sesión de poesía.

Ciclo de cine negro y cortos

El festival dedica un ciclo de cuatro películas al tándem que formaron el director Fritz Lang y la actriz Joan Bennett: Man hunt (1941), The woman in the window (1944), Scarlet Street (1945) y Secret beyond the door (1947). Las películas se proyectarán durante los días del festival en la Filmoteca Valenciana.

Este año, el concurso de cortos se llama 360VLC NEGRA y está hecho en colaboración con Tercera Planta Films. Durante el primer fin de semana de abril, 24 equipos se dieron cita en Valencia para rodar un corto en 36 horas. Los cortometrajes pueden visualizarse y votarse en la web del festival hasta el 4 de mayo para elegir a los finalistas en las dos categorías (valenciano y castellano).

Los ganadores, que se desvelarán durante la Gala 360VLCNEGRA, viajarán al Festival de San Sebastián. Entregará el premio el director Agustín Díaz Yanes, que previamente tendrá un encuentro con el público en el que analizará su filmografía.

'Shakespeare en Berlín'

Arden Producciones se une a la celebración del quinto aniversario con un montaje cuyo estreno en Valencia coincide con el festival. 'Shakespeare en Berlín', con guión y dirección de Chema Cardeña, es un texto que explora los más bajos instintos humanos con el telón de fondo del Tercer Reich. Cuenta la relación entre tres personajes (un matrimonio alemán y su amigo judío) y su evolución durante la vigencia del nazismo, e incorpora una escenografía y una estética que entronca con el cine de género negro de los años cuarenta. El montaje ha visitado Barcelona y Sevilla con gran éxito y ha sido preseleccionado para los Premios Max en tres categorías.

Premio González Ledesma

Paco Camarasa recibirá el Premio Francisco González Ledesma. Camarasa, afincado desde hace décadas en Barcelona, ha sido librero de referencia del noir nacional con su librería Negra y Criminal, que cerró sus puertas en 2015, después de trece años de actividad. También ha sido comisario de BCN Negra desde sus inicios, en 2005, hasta la edición de este año, en la que ha anunciado su retirada. Ha recogido sus vivencias de estos años en el libro 'Sangre en los estantes' (Destino, 2016).

Antes de la entrega del premio, Camarasa repasará su trayectoria con el periodista y escritor Juan Laborda, y será acompañado por Victoria González, hija de Francisco González Ledesma, que acaba de resucitar a Méndez, el personaje de su padre, en su última novela.

Toulouse Polars du Sud

Fruto de la vocación internacional de 'VLC Negra' es el acuerdo de colaboración que se ha alcanzado con el festival Polars du Sud, que se celebra en la ciudad francesa de Toulouse desde hace ocho años. Gracias al acuerdo alcanzado, además de otras actividades conjuntas, cada festival seleccionará un autor en las respectivas fechas de celebración.

Mediante este acuerdo, que se oficializará durante el festival, se potencia la relación con el impresionante circuito de festivales del país vecino, donde tienen lugar más de 60 de estos eventos, aproximadamente el doble de los que se celebran en España.

Cena literaria con sello Arzak

Una de las actividades más atrayentes de 'VLC Negra' 2017 es la cena literaria que ofrecerá Xabier Gutiérrez, cocinero responsable de la sección de I+D del Restaurante Arzak. Gutiérrez es también novelista y ha preparado una sesión en la que los espectadores cenarán un menú gourmet, al tiempo que unos actores recitan textos literarios ideados expresamente para este singular encuentro gastronómico-literario.

Escuela de Artesanos

Por primera vez, 'VLC Negra' celebra encuentros en un centro de educación reglada. Será en la Escuela de Artesanos de Valencia, gracias a la colaboración emprendida entre el festival y la Junta Municipal de Distrito de Ruzafa. Se celebrarán dos sesiones a las que podrán asistir tanto los alumnos del centro como público general, en las que se abordará los métodos de trabajo de la policía científica de Valencia, así como los crímenes más famosos sucedidos en Russafa.

#140 tirs

Un clásico del festival, este certamen, que atrae cada año a más de 500 participantes, premiará con libros a los tuiteros que sean capaces de condensar en 140 caracteres sus mejores microrelatos de género negro.

Ciclo de conciertos

Entre el viernes 5 y el domingo 14, se celebrarán bajo el paraguas del festival un total de 30 conciertos de diferentes estilos musicales. En esta edición colaboran cinco de las mejores salas de conciertos de la capital: Black Note, Wah Wah, 16 Toneladas, El Loco Club y La Edad de Oro. Destaca la presencia en el cartel del mítico grupo Inmaculate Fools.

Exposición fotográfica

Cuando el ojo dispara, ocurre Rehenes: retratos de novelistas noir. Primeros planos que corresponden a un conjunto de sensaciones de la artista al disparar. Una fantástica exposición de autores del género que podrá verse en el Ámbito Cultural del Corte Inglés, muchos de los cuales estarán en la quinta edición de Valencia Negra. La periodista y fotógrafa Laura Muñoz es asidua en muchos festivales nacionales e internacionales, algo que aprovecha para hacer pasar a los escritores a través de su objetivo.

Talleres de guión

Las Naves y Octubre CCC acogerán sendos talleres de guión cinematográficos, impartidos por Gabi Ochoa y especialistas de Escriptors de l?Audiovisual Valencià, para un total de cinco sesiones de trabajo. Se trata de dos talleres de carácter innovador.

