Global Omnium reúne a 180 expertos internacionales en ecodigestión de fangos como fuente energética limpia

Global Omnium/Aguas de Valencia ha reunido, en Valencia, a más de 180 expertos internacionales, procedentes de los centros de investigación y universidades europeas más prestigiosas, que han debatido sobre la ecodigestion como fuente de energía limpia, en el marco de la jornada técnica 'Digestión-codigestión de fangos de EDAR', celebrada la sede de la Fundación Empresa-Adeit. La gestión del binomino agua y energía es una apuesta característica de Global Omnium, que ha centrado su estrategia corporativa en la búsqueda de la optimización de los recursos hídricos y energéticos.

El director general de Global Omnium, Vicente Fajardo, ha destacado que el compromiso del grupo con la sociedad "nos lleva a buscar, cada vez más, soluciones eficientes que contribuyan a garantizar la calidad de nuestro servicio y el respeto al medio ambiente". En esta línea, apuntó que "liderar iniciativas como el proyecto Life Ecodigestion nos permite abanderar el estudio de nuevas fuentes energéticas alternativas viables y, sobre todo, contribuir a que el sector muestre su compromiso para garantizar a la sociedad fórmulas más sostenibles y eficientes".

Fajardo afirmó que "el nivel de los expertos que nos acompaña pone de manifiesto los importantes avances que estamos haciendo para generar energías limpias lo suficientemente eficientes como para autoabastecer nuestras instalaciones, al tiempo que contribuimos a luchar contra el cambio climático, dado el importante ahorro de emisiones que ello conlleva".

Como ejemplo de esta política, entre 2012 y 2015, Global Omnium/Aguas de Valencia ha evitado la emisión de más de 1.100 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq), gases causantes del efecto invernadero, en la depuradora de Quart-Benàger, como consecuencia de un mayor autoabastecimiento energético, logrado gracias al aumento de la producción y aprovechamiento del biogás.

La disminución del consumo de gas natural y de la energía eléctrica de esta instalación es una de las apuestas estratégicas de Global Omnium para combatir el cambio climático, haciéndolo compatible con el servicio que presta a la sociedad. Actualmente, la depuradora de Quart-Benàger presta servicio a una población equivalente de 170.000 personas, del área metropolitana de Valencia, y trata un caudal de más de 30.000 m3/día.

Eficiencia y sostenibilidad

La jornada celebrada en Valencia, así como el proyecto 'Life Ecodigestión', liderado por Global Omnium/Aguas de Valencia y que desarrolla junto con Mare y Egevasa, tienen como objetivo analizar los distintos procedimientos que incrementen la eficiencia en la producción de biogás a partir del reciclado de los residuos de la industria agroalimentaria. Esta iniciativa aprobada en la edición 'LIFE+ 2013', titulada 'Automatic control system to add organic waste in anaerobic digesters of WWTP to maximize the biogas os renewable energy', está cofinanciada por la Unión Europea y se prolongará hasta 2017.

El sistema ECOdigestion permitirá incrementar la producción de biogás hasta en un 20% por medio de la dosificación y mezcla de los residuos más favorables, además de aumentar la proporción de metano en el biogás. Está ideado para ser utilizado con instrumentación relativamente sencilla, de manera que, una vez desarrollado, podrá ser aplicado en las estaciones depuradoras de toda Unión Europea que cuenten con digestión anaerobia de fangos.

Un aspecto a destacar de la codigestión es su contribución a la consecución del objetivo de generación de electricidad a partir del biogás proveniente de los lodos de depuradoras en 2020 (Plan de Energías Renovables de España 2011-2020) y del objetivo europeo de cuota de energía procedente de fuentes renovables (Directiva 2009/28/CE).

