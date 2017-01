Valencia aprueba la ley que permite expropiar el uso de viviendas vacías

Jons... supongo que FE JONS, lo que dices no tiene ningún sentido. La especulación se produce cuando se compra barato para vender caro. Y los bancos no compraron barato para vender caro, fueron quienes compraron cuando no debían lo que no podían pagar los que cometieron ese error.



Y si la banca ahora mismo no vende esas viviendas es precisamente porque realizarían pérdidas que podría llevarles a la quiebra.



Quiebra que dejaría sin su dinero a sus depositantes. Porque la banca funciona así. Salvo que estés dispuesto a hacer como pasó con las cajas de ahorros, las que quebraron... meter y meter dinero público, de todos, para que aquellos que tienen su dinero depositado en esos banco no lo pierdan todo... Ya me dirás.



La propiedad privada es sagrada...



Sin ella no hay libertad.