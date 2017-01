Los empresarios turísticos piden exigencias de profesionalización y más control de la oferta ilegal

Los presidentes de la Confederación Empresarial de Empresarios Turísticos de la Comunitat Valenciana (CET-CV), Manuel Espinar y Luis Martí, piden a la Generalitat que la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana contemple requisitos mínimos de tipo profesional para administrar una empresa turística, así como un compromiso en la lucha contra la actividad clandestina u oferta ilegal.

Espinar y Martí han destacado que es una ley que mejora la normativa turística, que se ajusta a la nueva realidad del sector turístico valenciano y que tiene como principal objetivo fomentar una mejora de la atención al turista. Para garantizarlo, plantean que el registro obligatorio de empresas turísticas, se aplique al mayor número de entidades. En este sentido se ha solicitado que se contemple en la Ley a las empresas de ocio (pubs y discotecas) y caterings dentro de las empresas turísticas, dado que la Ley, además de turismo, es de ocio.

En lo que se refiere a la economía colaborativa, se solicita una regulación para que se iguale al resto de empresas turísticas y no se incurra en competencia desleal. Además se insta a la Administración (Turismo y Economía) a que resuelva las diferencias de criterio existentes en la materia y que regule a la mayor brevedad para dar seguridad jurídica al sector. En este sentido Luis Martí ha instado a la Administración a que esta ley incluya el compromiso en la lucha contra la actividad clandestina u oferta ilegal, para lo que solicita un mayor control para evitar la competencia desleal con el alojamiento reglado. "Si no hay inspectores ni sanciones, no sirve de nada que haya normativa" ha comentado Martí.

Además, Espinar reiteró la demanda del sector hostelero de la puesta en marcha de un carné profesional, que al igual que en otros sectores, permita dignificar y profesionalizar al sector, siendo una herramienta a consensuar entre patronal, agentes sociales y la Administración.

Durante su intervención, Manuel Espinar ha explicado que las cifras globales del pasado año han sido positivas en cuanto a la facturación en el sector hostelero, con un crecimiento de en torno al 7% a nivel estatal con respecto a 2015, debido al record de turistas extranjeros que visitaron nuestro territorio durante 2016 (75 millones de turistas). También ha destacado el incremento en la Comunitat Valenciana, del 7,35%, en la creación de empleo en el sector hostelero durante 2016, alcanzando un total de 153.000 trabajadores (116.000 en régimen general y 37.000 autónomos).

Manuel Espinar ha aportado datos de balance de la campaña de Navidad para el sector hostelero que ha funcionado mejor este año que en 2015. Según datos de la FEHV, el 65% de los empresarios creen que las Navidades han sido iguales o mejores de las del 2015 y 1 de cada 3 empresarios ha reforzado su plantilla de personal durante las fiestas. En la misma encuesta, para el 46,7% de empresarios hosteleros el cierre del año ha sido mejor o mucho mejor, para un 33,3% ha sido igual y un 20% de empresarios afirman que ha sido peor o mucho peor respecto al año anterior.

Según Luis Martí, "2016 ha sido un año excepcional. El 90% de los hoteles valencianos han mejorado sus resultados respecto al año 2015 y la ocupación media se ha situado en el 70%. Este año se han mejorado todas las variables (pernoctaciones, viajeros, estancia media, ocupación, precio y revpar), se ha producido un incremento notable de los ingresos por habitación disponible (12,2%) aunque la tasa absoluta en este aspecto sigue siendo muy baja (46 euros por habitación en la CV frente a los 75,8 de Baleares)?.

"A la cola" en gasto medio

Sin embargo, Espinar también ha querido destacar que "estos datos positivos a nivel anual tienen su contrapunto en el gasto medio de los turistas, que nos sitúan a la cola de este concepto a nivel estatal. Mientras que en el acumulado enero-noviembre (último dato oficial de la Agencia Valenciana del Turismo) el gasto medio por turista en España es de 130 euros al día, en la Comunitat Valenciana se sitúa únicamente en 90 euros al día. Se trata de un gran escalón que lastra la rentabilidad de nuestros negocios".

Por su parte, Luis Martí ha hecho hincapié en el crecimiento del PIB turístico del 4?9% propiciado por un aumento de la demanda extranjera debido al desplome de otros destinos como Túnez, Turquía o Egipto, un contexto macroeconómico propicio (bajos precios del petróleo, tipos de interés en negativo y la tasa de cambio euro/dólar), el crecimiento de la actividad del bussinesstravel y los buenos niveles de la demanda española que sigue representando un 40% de la ventas.

En este sentido, Luis Martí ha lamentado el descenso del 3% del ingreso por turista extranjero, encadenando ya 5 años en negativo, y sobre todo el devastador efecto negativo del crecimiento descontrolado e irregular del alquiler de viviendas turísticas. "Mientras que el incremento de la oferta legal entre 2014 y 2016 ha sido del 1,6%, la oferta ilegal ha aumentado un 74,8%, situándose en más de 1,7 millones de plazas en España y 170.000 en la Comunitat Valenciana. Casi el 50% de todas las plazas de alojamiento son ilegales", ha asegurado Luis Martí.

