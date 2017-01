'Pacte del Botànic'. Document de la renovació de l'acord

11/01/2017 - 18:41

Pacte del Botànic. Document de la renovació de l'acord

1.- RESCAT DE PERSONES

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides és un pla d'acció en favor de les persones, el planeta, la pau, la prosperitat i les aliances, i està integrada per 17 Objectius i 169 metes i aborda i incorpora de manera equilibrada les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i mediambiental.

En correspondència amb els objectius i metes de l'Agenda 2030, els objectius i metes contemplen una sèrie d'aspectes ambientals, socials i econòmics, sense els quals no serà possible un desenvolupament sostenible a la Comunitat Valenciana.

El desenvolupament sostenible parteix de la base que l'eradicació de la pobresa en totes les seues formes i dimensions, la lluita contra la desigualtat dins dels països i entre ells, la preservació del planeta, la creació d'un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible i el foment de la inclusió social estan vinculats entre si i són interdependents.

D'acord amb les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible números 1, 2, 3, 4 i 5 de l'Agenda 2030, totes les Persones tenen dret a viure en condicions que garantisquen la seua dignitat com a éssers humans. Totes les valencianes i tots els valencians, independentment de la seua situació jurídica o administrativa, tenen dret a rebre el suport necessari per a la seua inclusió plena i efectiva en la societat, en totes les seues dimensions, de manera que totes les persones gaudisquen de les oportunitats i els recursos necessaris per a participar plenament en la vida econòmica, social i cultural. Per això ens comprometem als següent

objectius:



1. Elaboració d'una nova Llei de renda garantida de ciutadania que siga una ferramenta potent, integral i efectiva de lluita contra la pobresa i l'exclusió social.

2. Pla de xoc pel dret a l'habitatge, amb l'objectiu desitjable d'aplegar a 1000 vivendes/any en lloguer social, amb reserva per als col·lectius de víctimes de violència masclista, joves que ixen de la tutela de l'administració i amb necessitats d'urgència. Elaboració d'una nova ordre per a la convocatòria d'ajudes de

lloguer social.

3. Continuar amb el pagament d'ajudes pendents de la resolució 501 d'habitatge.

4. Assumir l'eix de la igualtat real i efectiva com a via per a previndre la violència masclista de forma estable.

5. Elaboració del programa d'acompanyament per a dones joves desocupades en garantia juvenil.

6. Millorar la sensibilització i el discurs públic amb un concepte de violències masclistes ampli, més enllà de la violència exercida per homes cap a la dona parella o ex-parella. Incloure en la informació oficial sobre violència masclista tots els actes que es puguen deure a qualsevol tipus de dominació de l'home sobre la dona, considerant-hi la definició de violència masclista recollida en el Conveni d'Istanbul de 2011.

7. Creació d'una xarxa pública d'atenció social integral a les dones víctimes de violència masclista i ampliació de recursos i centres per a dones.

8. Creació, manteniment i recuperació de la gestió pública dels serveis de foment de la igualtat i atenció psicològica, jurídica, social i d'ocupació a dones violentades i menors exposats exposades a la violència masclista, sent prioritària la creació d'una xarxa municipal d'agents d'igualtat.

9. Elaboració d'un mapa de recursos d'atenció a les dones víctimes de violència masclista.

10. Impulsar la finestra única per a dones víctimes de violència masclista entre els serveis socials municipals i els centres Dona 24h.

11. Pla específic d'ocupació per a dones víctimes de violència masclista i criteris de prioritat en el SERVEF i en la contractació i ajudes públiques mitjançant clàusules socials.

12. Pla d'intervenció amb xiquets i xiquetes exposats a violència masclista i pla de xoc contra la violència masclista en adolescents.

13. Reconstrucció de les polítiques de cooperació internacional, arribant-hi a compromisos d'increment pressupostari.

14. Pla per a un nou model de centres residencials per a persones majors, dependents o amb diversitat funcional.

15.Pobresa farmacològica. Retirar el copagament de forma gradual a la totalitat de les persones amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional augmentant progressivament les persones beneficiàries fins a incloure totes aquelles que els seus ingressos estiguen per davall de l'Índex de Qualitat de Vida.

16. Incloure de manera urgent com a línia pressupostaria d'actuació preferent en els serveis d'atenció primària dels serveis socials l'atenció psicosocial a persones en procés de desnonament o desnonades.

17. Superació de l'exclusió sanitària de les persones que continuen privades del dret a l'assistència sanitària pública pel RD 16/2012.

18. Pla de xoc per l'agilització de la tramitació d'expedients d'ajudes a persones en situació de dependència.

19. Prioritzar l'eliminació de barracons en l'execució del mapa d'infraestructures educatives per a garantir aules dignes per a l'alumnat valencià amb les licitacions corresponents abans del final de la legislatura.

20. Reforma de la Sindicatura de Greuges dotant-la d'una estructura estable i professional de coneixement de la situació de protecció dels drets i llibertats incloses en el títol I de la Constitució Espanyola i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i d'avaluació de les polítiques públiques en relació a la protecció i desenvolupament d'estos drets.

21.Crear una xarxa d'oficines de la Generalitat d'assistència multidisciplinar i integral a les víctimes del delicte per a prestar un servei públic, donant compliment a l'estatut de la víctima del delicte.

22. Regular un nou model de justícia gratuïta per a la Comunitat Valenciana, millorant la seua cobertura i estenent l'atenció, de manera especialitzada, a les persones més vulnerables, establint-hi un model de valoració compensació econòmica als professionals que presten el servei, digne i concorde a la important labor que exerceixen i que incloga totes les accions que actualment exerceixen.



23. Afavorir la integració social a través del turisme i el gaudi d'oci, i la inclusió social a través d'un turisme sense fronteres, afavorinttant l'accessibilitat de les persones amb diversitat funcional com la participació de tots els col·lectius socials.



24. Definir i establir criteris de coherència de les polítiques públiques amb els objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030.



2. REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ

Alineats amb les metes de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 16 (Pau i Justícia), apostem per unes institucions inclusives, transparents, austeres i eficaces que estiguen al servei de la ciutadania, no de les elits. En elles, la societat civil ha de tindre un paper protagonista en la presa de decisions.



25. Aprovació de la Llei de l'Agència de Prevenció del Frau i la Corrupció i posada en funcionament immediata.



26. Aprovació de la reforma de la Llei de la Sindicatura de Comptes.



27. Aprovació de la reforma de la Llei de Consell Jurídic Consultiu i de l'estatut dels expresidents.



28. Reforma i desplegament de La Llei 8/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana.



29. Desenvolupament de la policia autonòmica.



30. Llei valenciana de foment de la responsabilitat social.



31. Contractació i subvencions públiques socialment responsables.



32. Nova llei de cooperació al desenvolupament.



33. IV Pla director de cooperació per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.



34.Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.



35. Suport a l'associacionisme, amb una especial atenció al juvenil, i també a la participació ciutadana: elaboració de la llei de participació ciutadana i suport a l'associacionisme.



36.Llei de regulació dels grups d'interés i pressió (lobbies).



37.Posar en marxa un sistema valencià d'integritat institucional.



38. Reforçar els recursos humans i materials de la inspecció de serveis. Creació de mecanismes que permeten detectar males pràctiques en la gestió administrativa de la Generalitat i dels seus recursos.



39. Modernització i simplificació dels processos administratius.



40. Auditoria ètica. Avançar en mecanismes d?anàlisi i valoració del funcionament de la Generalitat des de la perspectiva dels principis ètics, introduint-hi, entre d?altres, pactes d'integritat i avaluacions externes.



41. Difusió i seguiment de l'adhesió als principis del Codi de Bon Govern.



42. Elaboració d'una llei de mediació, que regularà els mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes.



43. Elaboració d'una nova llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.



44. Presentació d'un pla estratègic de recursos humans per a la Generalitat.



45.Foment de mesures efectives perquè l'administració de justícia siga més democràtica, més pròxima a la ciutadania, més comprensible, més ràpida, més eficient, compte amb major participació popular, siga menys jerarquitzada, i més independent.



46. Implantació a la Comunitat Valenciana del model d'oficina judicial previst en la Llei Orgànica del Poder Judicial des de l'any 2003, per a aconseguir una resposta més ràpida, eficaç i eficient a les demandes dels ciutadans en reclamació dels seus drets.



47. Dotar a les oficines judicials i fiscals de la Comunitat Valenciana dels mitjans tecnològics necessaris perquè puguen exercir les competències en les condicions requerides en el segle XXI i que permeten als ciutadans exercir el dret a comunicar-se telemàticament amb els tribunals.

48. Escometre la construcció d'edificis judicials necessaris o la reforma dels existents, per a dignificar les instal·lacions que alberguen les fiscalies i òrgans judicials de la Comunitat, assegurant una adequada atenció al ciutadà i el compliment amb la normativa en matèria de riscos laborals.



49. Increment de la dotació de perits adscrits a tribunals de justícia, especialment en tribunals de família i de penal, prioritzant aquelles especialitats necessàries per a agilitar la lluita contra el frau i la corrupció.



50. Creació d'un servei jurídic d'orientació en mediació.



51. Exigir la creació de nous òrgans judicials a la Comunitat Valenciana, en nombre suficient per a donar resposta a les necessitats reals i pal·liar el dèficit acumulat durant els últims anys.



52. Elaboració d'una Llei de la memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.



53. Constituir la comissió interdepartamental que s'ocupe de tot allò que s'ha relacionat amb la memòria democràtica per a coordinar-hi l'acció del Consell.



54. Promoure l'ampliació de l'accessibilitat a la documentació de l'Administració General de l'Estat en relació a tot allò referent a la memòria històrica.



55. Promoure l'elaboració de la llei orgànica de llibertat de consciència.



56. Incloure en la reforma de l'Estatut d'Autonomia mesures per a garantir de forma elevada els mecanismes de regeneració democràtica i lluita contra la corrupció, especialment aquells relatius a la participació ciutadana.



57. Incorporar a la realitat valenciana el Codi Ètic Mundial del Turisme i implementar-hi mesures per a la seua aplicació pràctica tant en les empreses com en les destinacions turístiques.





3. GOVERNAR PER A LES PERSONES



D'acord amb les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible números 4, 8 i 11 de l'Agenda 2030, per millorar la vida de totes les persones, és necessari el restabliment i ampliació dels serveis públics per al compliment efectiu dels drets socials, posantlos sempre baix la lògica del benestar col·lectiu i mai del lucre privat. Això s'ha de traduir en primera instància en una política de desmercantilització.



58. Desenvolupament i actualització de l'actual Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. Desenvolupament del Consell de les Dones.



59. Elaboració participativa de la llei integral per a la igualtat efectiva de persones LGTBI i contra la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere.



60. Elaboració d'una Llei valenciana de la infància i adolescència.



61. Pla de retorn i recuperació de joves investigadors i investigadores.



62. Aposta per la I+D+i amb models de carrera professional estables i garantia d'equips humans i tecnològics ben dotats a llarg termini.



63. Prioritzar, en la inversió en I+D+i, l'esforç en capacitat (recursos humans) front al d'infraestructura (edificis, grans instal·lacions, equips, etc., no sostenibles).



64. Ampliació i impuls de l'educació pública de 0 a 3 anys com a garantia de la igualtat d'oportunitats.



65. Consolidació d'una xarxa de suport a les polítiques de joventut transferida a les mancomunitats i coordinada amb la Generalitat, que faciliten la realització de polítiques locals.



66. Creació d'estructures de coordinació territorials de totes les entitats i serveis que intervenen en joventut.



67.Creació d'una xarxa pública d'oci educatiu, que garantisca l'accés a activitats d'educació no formal a totes les persones.



68. Elaboració d'una estratègia valenciana de joventut que incorpore i coordine els plans de la Generalitat i dels municipis.



69. Reforma de la Llei del Consell Valencià de Cultura.

70. Avaluació i seguiment del Pla estratègic del sector de la cultura.



71. Augment progressiu a un sòl de despesa en cultura fins a l'1%.



72. Nova Llei de mecenatge i patrocini cultural.



73. Defensa del patrimoni cultural monumental i paisatgístic.



74. Modificació de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat en la qual es definisquen les competències del conservador-restaurador de béns culturals. Creació d'un catàleg de béns mobles.



75. Elaboració d'un pla anual de restauració.



76. Modernització de la gestió i manteniment de les biblioteques i arxius de la Comunitat Valenciana.



77. Crear i posar en marxa l'Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana.



78. Posar al dia la xarxa de biblioteques i implementar les biblioteques escolars.



79. Mesa de participació de la cultura valenciana com a òrgan de diàleg que contribuïsca a la planificació, implementació i avaluació de les polítiques culturals de la Generalitat.



80. Promoure la integració dels ensenyaments artístics superiors en la universitat.



81. Suport de la producció audiovisual i cinematogràfica com a mitjans culturals i promotors d'esta indústria. I, al mateix temps, amb col·laboració amb els mitjans de comunicació audiovisuals, públics i privats de la nostra terra, fer arribar estes creacions a tota la ciutadania.



82. Apostar per l'activitat artística i creadora valenciana.



83. Promoció de la producció i distribució teatral pròpia en valencià amb dimensió territorial.



84. Potenciació del moviment associatiu de les societats musicals com primer agent cultural de la Comunitat Valenciana fomentant la seua participació efectiva en òrgans de decisió, així com a col·lectius, associacions culturals, ateneus, associacions festeres, falles, fogueres, colles, moros i cristians, escoles de teatre, dansa, etc.



85. Actualització de la Llei valenciana de la música i creació de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura.



86. Suport i finançament de les escoles de música com a part dels ensenyaments artístics valencians i actualització de la seua reglamentació.



87. Elaboració d'un mapa d'ensenyaments musicals.



88. Reclamació al Govern Central de l'actualització dels acords de finançament del Palau de les Arts i de les diferents institucions culturals valencianes, fomentant-hi la seua participació efectiva en òrgans de decisió.



89. Unificar l'agenda cultural en la Comunitat Valenciana, visualitzant tot tipus d'esdeveniment cultural arreu del territori.

90. Assegurar l'atenció integral, social i sanitària a persones amb trastorn mental greu amb l'objectiu d'assegurar els drets socials i sanitaris que els són propis, amb la vista posada en la plena inclusió en la comunitat.



91. Estendre l'atenció psicològica i social des de la mateixa atenció primària de salut.



92. Recuperació dels serveis privatitzats i concessions administratives. Posar-hi en marxa auditories. Promoure la derogació de la Llei 15/97.



93. Continuar amb les actuacions per a la recuperació de les unitats de ressonàncies magnètiques amb mitjans propis.



94. Potenciar l'atenció primària com a eix vertebrador del sistema sanitari públic.



95. Integrar en el sistema sanitari públic la rehabilitació en salut mental.



96. Transferir la rehabilitació psicosocial i l'atenció a les drogodependències als serveis de salut mental.



97. Crear un protocol interinstitucional en els serveis penitenciaris de coordinació i d'inclusió per a les persones que havien estat internades en centres psiquiàtrics penitenciaris.



98. Informació pública de les llistes d'espera, per departaments, patologia i criteris, i treballar per disminuir-les.



99. Ocupació de qualitat, amb el compromís de disminuir eventualitat i els "contractes fem en l'atenció sanitària.

100. Incorporar, en l'atenció sanitària, la dedicació exclusiva dels responsables d'unitat.



101. Normalitzar i homogeneïtzar laboralment el personal d'atenció continuada dels centres sanitaris equiparant-lo a la resta del personal sanitari.



102. Incorporar un equip de salut pública en cada departament de salut per a l'estudi de les desigualtats socials, ambientals, de salut laboral i de gènere.



103. Crear els consells de salut de zona.



104. Aconseguir la integració completa de l'Hospital Provincial de Castelló.



105. Continuar implantant l'horari de vesprada dels centres de salut i d'especialitats, incloent-hi l'atenció pediàtrica i l'atenció domiciliària, durant els períodes d'estiu.



106. Dotació d'infermeria escolar en tots els centres d'educació especial.



107. Pla de dignificació de les infraestructures sanitàries.



108. Publicació del calendari d'oferta pública d'ocupació en sanitat per als pròxims anys.



109. Aprovació del pla director seguretat viària de la Comunitat Valenciana.



110. Estratègia valenciana de nous usos de temps i coresponsabilitat.



111. Elaboració d'un pla valencià d'inclusió i cohesió social.



4. NOU MODEL PRODUCTIU I TERRITORIAL



D'acord amb les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 de l'Agenda 2030, i tenint com a eixos centrals la Prosperitat i el Planeta, constitueix una prioritat el desplegament d'un nou model productiu és com a requisit per a l'eixida de la crisi i la generació de benestar a llarg termini. Ha de basar-se en el coneixement, la recerca i el desenvolupament innovador i articular-se sobre el principi de sostenibilitat (social, productiva, ambiental i política).



112. Elaboració i aprovació d'unes directrius generals en matèria de model econòmic en l'àmbit de la Generalitat Valenciana que siguen tingudes en compte en les estratègies sectorials i transversals d'actuació.



113. Pla d'industrialització de la Comunitat Valenciana. Full de ruta a seguir per reindustrialitzar la Comunitat a partir de la recollida de dades per tal d'analitzar la nostra realitat sectorial i territorial, consensuat amb tots els actors econòmics.



114. Augmentar els recursos, en especial personal funcionari del grup A, per al foment de polítiques de reindustrialització sostenible, d'agricultura biològica, de transferència tecnològica, finances ètiques i eficiència energètica.



115. Foment de l'autoconsum energètic.



116. Posada en funcionament de l'oficina d'atracció d'inversions estrangeres amb la intenció de captar i mantenir les inversions productives per mitjà de la col·laboració amb les empreses noves i les ja instal·lades al nostre territori.



117. Seguiment i avaluació del mapa de l'emprenedoria valenciana que reflecteix tot l'ecosistema emprenedor valencià i tots els seus múltiples agents, públics i privats.



118. Revisió i actualització de l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic 2016-2020-2030, integrant l'Estratègia Valenciana de l'Energia amb participació de la societat civil.



119.Pla de regulació de l'ús del foc en el medi natural per a unificar normatives i avançar cap a la prohibició de les cremes de restes de podes i establir mecanismes per a l'aprofitament de la biomassa agrària, de jardineria i forestal residual.



120. Actualització del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) per a avançar cap a una economia circular millorant la gestió i tractament de residus.



121. Execució del pla de foment de la producció ecològica, extensiu i inclusiu a tota l'agricultura-ramaderia-pesca amb base agroecològica i local.



122. Elaboració d'un pla director del cooperativisme agroalimentari per a impulsar i desenvolupar el sector.



123.Elaboració d'un pla de recuperació del teixit productiu a les zones rurals.

124.Elaboració d'un pla de formació de nous agricultors i agricultores, per a la recuperació de la nostra agricultura i la posada en valor d'una agricultura ecològica i sostenible amb especial atenció al paper de les dones que treballen al camp.



125. Foment dels plans d'acció en matèria d'estalvi i eficiència energètica, centrats especialment en l'aïllament tèrmic i prioritzant l'entorn dels edificis.



126. Acord autonòmic per a l'ocupació entre agents socials, polítics i econòmics per establir un marc estratègic de lluita contra la precarietat, l?atur i per a un desenvolupament de l'economia valenciana.



127. Observatori d'igualtat salarial i bones pràctiques salarials en empreses en el marc de la Mesa de Diàleg Social.



128. Compromís d'augment del percentatge del pressupost de la Generalitat per a polítiques actives d'ocupació.



129. Desenvolupament de mecanismes d'avaluació de les polítiques públiques d'ocupació, en particular de l'eficiència i qualitat de la formació.



130. Pla de reconeixement i certificació de qualitat a empreses que apliquen bones pràctiques en la contractació, en la millora del personal laboral i la implantació de plans i bones pràctiques en matèria d?igualtat.



131. Suport de l'autoocupació, desenvolupament i protecció de la figura de les persones treballadores autònomes.



132. Pla d?iniciatives de drets deslligats de l'ocupació per a persones aturades o amb contractes temporals encadenats d'alta precarietat.



133. Desenvolupament de programes d'increment de la capacitat d'ocupació per als col·lectius amb més dificultats d'inserció professional.



134. Pla per a la formació de persones amb diversitat funcional de caràcter físic, intel·lectual o sensorial en atur.



135. Impuls de programes per a la formació i inserció laboral per regularitzar la situació de les persones migrants.



136. Revisió i modernització de la llei d'empreses d'inserció social per adaptar-la al nou context social.



137.Reforç dels serveis públics d'ocupació autonòmics, (SERVEF) amb especial atenció a la seua modernització i millora de les relacions institucionals.



138. Establiment de mecanismes per a la coordinació de l'oferta educativa entre els centres ocupacionals dependents de les diputacions i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Impuls dels programes de formació professional bàsica i dels programes de certificació professional.



139. Modernització dels centres ocupacionals i tallers prelaborals d'inserció social, amb una definició dels itineraris d'inserció sociolaboral adaptada a la demanda de treball.



140. Realització d'un ajust dels ensenyaments i titulacions de la formació professional als perfils professionals que demanda el mercat laboral.



141. Desenvolupament dels processos de reconeixement, avaluació i acreditació de les qualificacions i competències professionals.



142. Impuls de programes de formació, de col·laboració públicoprivada, amb compromís directe d'inserció professional.



143. Impuls de l'Agència Valenciana de la Innovació. Activació de la modernització i millora del sistema valencià d'innovació pel que fa a la vertebració dels agents de creació del coneixement (universitats i centres d'investigació) i de desenvolupament i transferència (centres tecnològics), l'oferta de titulacions universitàries, l'atenció a la formació de competències, la millora dels sistemes d'avaluació, potenciar els resultats d'I+D+i i la transferència de coneixement al teixit productiu.



144. Intervenció en favor de la seguretat i la salut de la població treballadora mitjançant una política integral que incorpore accions de prevenció de danys i de promoció de la salut dins del marc del diàleg social.



145. Reconeixement de l'economia social en tots els àmbits de representació econòmics i socials.



146. Reorientació dels programes d'emprenedoria cap a la figura de la persona emprenedora social, amb especial atenció als projectes liderats per dones.

147. Millorar l'accés als recursos financers per a les dones amb línies de finançament específiques per a empreses liderades per dones i mesures de foment de l?emprenedoria femenina.



148. Creació d'una marca de RSE entre les empreses valencianes, aplicant-hi un balanç social per a la seua auditoria i avaluació.

149. Incorporació d'indicadors de gènere en els sistemes de seguiment i avaluació de serveis i recursos autonòmics de formació i ocupació que permeten valorar els resultats obtinguts i el seu impacte en termes de gènere.



150. Impuls de programes de formació específics per a dones que desitgen la reincorporació al treball després d'una llarga absència.



151. Garantir els fons per a la formació i inserció laboral de la joventut, amb especial atenció als nous jaciments d?ocupació social i ambiental.



152. Foment del treball i l'emprenedoria rural i la promoció d'empreses al món rural.



153. Finalització, aprovació i execució de forma urgent del Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat

Valenciana (PATSECOVA), condicionant l'atorgament d'autoritzacions d'establiments comercials d'impacte territorial fins a la definitiva aprovació d'este.



154. Actualització de la normativa reglamentària de l'Observatori de Comerç, adequant-la al que es dispose en les directrius del PATSECOVA.



155. Impuls d'un pacte autonòmic sobre els horaris comercials, liderat per l'Observatori del Comerç, amb la participació de totes les administracions i els agents involucrats en la matèria, que permeta modificar la normativa legal i reglamentària.



156. Foment dels horaris comercials compatibles amb la conciliació familiar.



157. Introducció en l'Informe Anual de la Distribució Comercial de criteris territorialitzats sobre l'evolució de les vendes en el comerç al detall segons tipologia del comerç (gran superfície, gran cadena, cadena menuda i empresa unilocalitzada).



158. Desenvolupament reglamentari de la Llei de cambres de comerç.



159. Adopció de mesures efectives de coordinació entre les polítiques autonòmiques i les de les tres diputacions provincials en matèria de carreteres i altres infraestructures.



160. Perseverar en la reivindicació de contractes-programa de transport públic per a les àrees metropolitanes de València i Alacant, amb la constitució d'autoritats del transport de les àrees metropolitanes.



161. Presentació dels plans d'actuacions territorials metropolitanes de Castelló i Alacant-Elx.



162. Reclamar al Govern Central la connexió per rodalia ValènciaAlacant-Elx-Torrevella i el tren de la costa entre Gandia i Dénia.



163. Negociar amb el Govern d'Espanya una solució viària al corredor mediterrani de l'AP-7 per a quan acabe la concessió, i treballar en la millora de l'accessibilitat al territori des de l'AP-7.



164. Iniciar accions per a determinar la reconducció de les obres del corredor mediterrani, fixant un termini per a finalitzar i posar en servei este eix de comunicació per a viatgers i mercaderies, inclosos els accessos als ports de Castelló, Sagunt, València i Alacant amb el disseny inicialment presentat en la UE.



165. Exigir al Ministeri de Foment que preste el servei de transport entre Xàtiva i Alcoi en millors condicions de qualitat i, per tant, que definisca un pla de millora en esta línia.



166. Exigir al Ministeri de Foment un calendari de les obres del túnel passant i de la nova estació central de València.



167.Desenvolupant la redacció d'un pla integral de mobilitat, que inclou infraestructures i serveis de transport, així com el nou mapa concessional de transport regular de viatgers i els plans de mobilitat metropolitans sostenibles.



168. Revisió profunda i oberta al consens del model territorial i de paisatge de la Comunitat Valenciana i definició de les mesures de transició cap a un model no basat en el creixement il·limitat.



169. Realització d'un inventari del sòl acumulat en el període de la bombolla immobiliària i sense expectatives urbanístiques.



170. Disseny, en col·laboració amb els ajuntaments, de mesures polítiques concretes per a la reparació territorial i urbanística dels impactes de la bombolla immobiliària.



171. Avançar en polítiques d'escala metropolitana per als espais territorials que presenten característiques funcionals pròpies.

172. Adopció de mesures de suport financer als ajuntaments per tal de pal·liar la baixada d'ingressos derivada de l'aplicació de les mesures de canvi de model que impliquen impactes negatius en la hisenda municipal.



173. Reforç del paper de la Xarxa de Municipis de la Comunitat Valenciana contra el Canvi Climàtic i la Qualitat Ambiental.



174. Creació d'una comissió científica i de persones expertes que elabore informes i servisca de suport a les polítiques de canvi climàtic del Govern Valencià.



175. Foment d'instruments d'informació i conscienciació de la ciutadania sobre el canvi climàtic i elaboració de campanyes pedagògiques.



176. Augment dels controls de qualitat de l'aire, especialment en poblacions industrials i intensificació de les limitacions sobre les emissions de CO2 augmentant el nombre d'estacions d'emissions atmosfèriques.



177. Enfortiment de les polítiques de desenvolupament rural i de producció agroforestal com estratègia contra el canvi climàtic i el desenvolupament econòmic sostenible.



178. Paralització de les reclassificacions de sòl en terrenys forestals cremats en un termini mínim de 30 anys.



179. Prohibició de les reclassificacions de terrenys forestals per a usos agrícoles intensius.



180. Aprovació d'una estratègia preventiva i de coordinació contra incendis forestals.



181. Promoció de l'estabilitat laboral del personal dedicat a la gestió forestal i a la vigilància i extinció d'incendis forestals.



182. Elaboració de criteris i instruccions per a la conservació i gestió d'àrees forestals. Elaboració dels plans d'ordenació forestal.



183. Redacció d'un pla d'actuació de mesures forestals que actue front a l'expansió de plagues forestals i espècies invasores.



184. Creació de plans de dinamització i de posada en valor dels parcs naturals i espais protegits, perquè siguen concebuts com a inversió i no com a despesa.



185.Millorar la coordinació i l'eficiència de les polítiques de gestió dels ecosistemes mediterranis.



186.Elaboració d'un pla d'ecoturisme que pose en valor el nostre patrimoni i creació de línies d'ajudes per al foment de l'ecoturisme.



187.Reconeixement dels municipis que no han deteriorat el seu litoral i/o aposten per la seua protecció. Posada en valor dels espais litorals de major valor, mitjançant una planificació supramunicipal que incorpore mesures per a dinamitzar el territori.



188. Aprovació d'una nova llei de turisme, oci i hospitalitat com a nou marc normatiu dirigit a l'impuls del desenvolupament sostenible del turisme en els aspectes econòmics, socials i ambientals.



5. FINANÇAMENT JUST I AUDITORIA CIUTADANA



Perquè el desenvolupament sostenible siga una realitat a la Comunitat Valenciana es necessiten aliances, tal i com contempla l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 17, entre les administracions públiques, el sector privat i la societat civil. Volem un govern que defense els interessos dels valencians i les valencianes dins i fora del nostre territori. Mai més volem que se'ns tracte com a ciutadans i ciutadanes de segona, ni des de Madrid, ni des de Brussel·les. La Comunitat Valenciana ha de ser el centre de l'acció política.



189. Negociació urgent per a l'aprovació d'un nou sistema de finançament de les autonomies mitjançant una comissió interparlamentària.



190. Reestructuració el deute per mitjà d'una combinació de reducció del deute, dèficit a càrrec del deute històric, reducció i ajornament del deute amb el Govern mitjançant una comissió bilateral.



191. Elaboració d'una nova llei d'hisenda pública valenciana que unifique totes les modificacions normatives introduïdes al llarg dels anys i que també incorpore mecanismes que milloren l'eficiència administrativa, la qualitat dels serveis públics i l'acció del Govern.



192.Elaboració d'una nova llei de taxes i una nova llei del joc.

193.Nova política fiscal. Campanya d'inspecció de liquidacions dels impostos gestionats per l?administració autonòmica en el marc de la lluita contra el frau fiscal, així com establiment d'un sistema de col·laboració i coordinació amb l'AEAT per a incrementar la detecció de conductes d'evasió fiscal.



194. Reestructuració i reforç de l'Institut Valencià de Finances.



195. Desenvolupar per part de l'IVF d'accions que permeten a tots els municipis valencians l'accés a serveis financers.



196. Desenvolupament de l'administració electrònica i implantació de la firma electrònica en la Generalitat.



197. Creació d'una comissió d'optimització dels fons i programes europeus per a aconseguir que siguen un instrument de vertebració d'una especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana i que contribuïsquen a pal·liar el dèficit públic.



198.Creació d'una unitat per a l'optimització de la captació i gestió de fons i programes europeus.



199. Impuls, regulació i dotació del Fons Autonòmic de Cooperació Municipal.



200. Reforma legislativa del sistema fiscal. Rebaixar la pressió fiscal de les famílies de la Comunitat Valenciana mitjançant un sistema més progressiu i just que faça recaure la càrrega sobre els que més tenen.



201. Reforç jurídic i orgànic de l'Institut Valencià d'Administració Tributària.



ANNEX: MESURES DE COMPETÈNCIA O COORDINACIÓ ESTATAL



- Foment de mesures efectives perquè l'administració de justícia siga més democràtica, més pròxima a la ciutadania, més comprensible, més ràpida, més eficient, compte amb major participació popular, siga menys jerarquitzada, i més independent.



- Exigir la creació de nous òrgans judicials a la Comunitat Valenciana, en nombre suficient per a donar resposta a les necessitats reals i pal·liar el dèficit acumulat durant els últims anys.



- Promoure l'ampliació de l'accessibilitat a la documentació de l'Administració General de l'Estat en relació a tot allò referent a la memòria històrica.



- Promoure la Integració dels ensenyaments artístics superiors en la Universitat.



- Reclamació al Govern Central de l'actualització dels acords de finançament del Palau de les Arts.



- Recuperació dels serveis privatitzats i concessions administratives. Posar en marxa auditories. Promoure la derogació de la Llei 15/97.



- Mantindre l'atenció sanitària a les persones malaltes de salut mental internades en centres psiquiàtrics penitenciaris i que havien estat ateses prèviament pels serveis públics valencians.



- Reclamar al Govern Central la connexió per rodalia ValènciaAlacant-Elx-Torrevella i el tren de la costa entre Gandia i Dénia.



- Negociar amb el Govern central l'articulació de solucions viàries per la connexió de mercaderies i viatgers des de la costa cap a altres regions de l'interior de la península.



- Iniciar accions per determinar la reconducció de les obres del corredor mediterrani.



- Negociar l'acord entre la Generalitat i el Ministeri de Foment per afrontar les obres de millora en la línia Xàtiva-Alcoi.



- Negociar un acord entre el Ministeri de Foment i la Generalitat Valenciana per finalitzar les obres del projecte del Parc Central de València.

- Negociació per l'aprovació d'un nou sistema de finançament i reestructuració el deute per mitjà d'una combinació de reducció del deute, dèficit a càrrec del deute històric, quitament i ajornament del deute amb el Govern.



- Reclamar al Govern Central la restitució del segon múltiplex digital per a les emissions de TDT a la Comunitat Valenciana que va eliminar el 2014.



- Reclamar al Govern Central l'ampliació de les freqüències d'FM per a les emissions de ràdio a la Comunitat Valenciana.

PUBLICIDAD