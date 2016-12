Puig: "Ningún error pasado puede dar cobertura a la discriminación presente"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha animado a los valencianos a trabajar juntos, desde el diálogo, para lograr que el año 2017 sea el del "principio del fin de la discriminación económica" de la Comunitat Valenciana, del mismo modo que en 2016 se ha conseguido poner fin "a la invisibilidad de los valencianos". "Somos un pueblo, el pueblo valenciano, formado por cinco millones de personas, que da respeto y quiere respeto. Ningún error pasado puede dar cobertura a la discriminación en el presente", ha subrayado en su mensaje de Fin de Año.

El jefe del Consell se ha dirigido a los ciudadanos valencianos desde la casa museo de Miguel Hernández en Orihuela y les ha expresado sus buenos deseos para 2017. Además, ha instado a trabajar "desde los valores, las convicciones y el esfuerzo", para hacer de la Comunitat Valenciana "una tierra de esperanza", citando al poeta oriolano.

Puig ha abogado por exigir, "tots a una veu", una financiación justa para la Comunitat Valenciana que permita apoyar servicios públicos como escuelas, universidades, hospitales o el sector de la dependencia. Además, ha subrayado que el cambio en el modelo de financiación es también necesario para impulsar las infraestructuras en el territorio valenciano, así como una transformación de modelo basada en la economía productiva, y para combatir el desempleo, especialmente entre los más jóvenes.

En este sentido, el presidente ha resaltado que, con el objetivo de "consolidar la reparación de los derechos" de los valencianos y valencianas, el próximo año 2017 entrarán en vigor la Ley de la Función Social de la Vivienda y la Ley de la Renta Mínima Garantizada, dos textos con los que el Consell de la Generalitat pretende garantizar derechos primordiales de la ciudadanía.

Por otro lado, a fin de impulsar el cambio de modelo productivo que persigue el Gobierno valenciano, Puig ha señalado que la Agencia Valenciana de la Innovación empezará a operar también el año que viene. De igual modo, la Generalitat pondrá en marcha 'Generació Talent', un plan que trabajará para recuperar el talento de todos los jóvenes que se han visto obligados a abandonar el territorio valenciano debido a las escasas oportunidades laborales.

Durante su intervención, el jefe del Consell ha hecho hincapié en que el Ejecutivo valenciano ha trabajado en 2016 para aportar "un escenario de estabilidad, honradez y dialogo" y para avanzar en la "reparación de derechos básicos de los valencianos y valencianas". "Ningún pensionista se queda sin medicinas por no poder pagarlas, todos los niños y niñas tienen, por primera vez, libros gratuitos, y los dependientes están cobrando por fin sus ayudas", ha aseverado.

Reconstrucción económica

Del mismo modo, Puig, que ha realizado el discurso de Fin de Año en castellano, valenciano y en versión accesible para personas sordas, ha destacado que, durante 2016, la Generalitat ha trabajado para comenzar a "reconstruir" el tejido económico valenciano. En ese sentido, ha resaltado que la Comunitat Valenciana "está mejor que hace un año", como lo demuestra, tal y como ha recordado, un crecimiento del 3,8%.

El presidente también ha recordado que más de 50.000 personas han encontrado empleo en la Comunitat Valenciana, y ha aludido además a que el número de turistas extranjeros que visita este territorio ha crecido este año un 16% y a que el índice de producción industrial ha aumentado un 4,4%.

Se trata de indicadores que, tal y como ha asegurado, están por encima de la media de España, lo que indica que la Comunitat Valenciana "está funcionando". Puig ha atribuido este logro a los "trabajadores y a los empresarios que, cada día, con su esfuerzo, dan energía a la sociedad".

Puig también ha aprovechado su discurso de Fin de Año para recordar a los miles de refugiados que se han visto obligados a huir de sus hogares o que todavía continúan allí atrapados. Por eso, ha exigido una "Europa distinta que recupere su altura de miras en defensa de los derechos, por encima de las fronteras". "Los valencianos queremos una Europa presidida por y para la humanidad, que afronte los problemas históricos con valentía, con coraje y en contra de quienes avivan el miedo y la xenofobia", ha subrayado.

"Un proyecto común"

Para continuar construyendo un proyecto "exitoso" de la sociedad valenciana, Puig ha defendido la importancia de recuperar "el papel central de los valores de los valencianos, los valores de siempre: la honestidad, el coraje, el trabajo y la solidaridad", ha enumerado desde la casa en la que vivió Miguel Hernández.

Puig, que en su intervención ha calificado a Miguel Hernández como "uno de los mejores poetas del siglo XX", ha incidido en que en 2017 se conmemora el 75 aniversario de su muerte y ha querido recordar unos versos del poeta natural de Orihuela en los que el escritor expresaba "su lealtad con las esperanzas de la gente" y que, según ha dicho, son proclamas que guían a la Generalitat en su tarea de gobernar para todos los ciudadanos: "Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta".

Con este poema, que ha definido como una "bandera de la libertad", el presidente ha explicado, de forma simbólica, cómo el Gobierno valenciano trabaja para "coser una tierra tan diversa" como es la Comunitat Valenciana y una sociedad "demasiado fracturada por la desigualdad".

"Desde el sur al norte formamos parte del mismo pueblo, compartimos un proyecto en común; todos nos necesitamos y nos hacemos más fuertes si trabajamos unidos y confiamos en nuestra fortaleza", ha indicado, al tiempo que ha abogado por combatir "la fractura social" generada por la crisis económica.

Lluvias torrenciales

El presidente también ha tenido palabras de ánimo para los municipios afectados por las fuertes lluvias registradas este mes de diciembre en la Comunitat Valenciana. Además de recordar a las personas fallecidas a causa del temporal y de transmitir "el afecto de todos los valencianos y valencianas a sus familiares y amigos", ha reconocido "el trabajo y enorme dedicación de todo el personal de emergencias durante aquellos días tan difíciles".

Además, Puig ha reiterado que tanto la Generalitat como las instituciones valencianas ofrecerán ayuda a los agricultores que se han visto gravemente perjudicados por el temporal, así como "el apoyo necesario para la reconstrucción de las comarcas afectadas".

