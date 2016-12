La Generalitat pagará 907,25 millones del FLA y deja 69 millones para enero

La Generalitat valenciana abonará 907,25 millones de euros a proveedores antes de que termine diciembre procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con lo que quedará por pagar menos 69 millones para el mes de enero. De este modo, se rebajará el plazo de pago medio de los 60 días y "se evita cualquier fantasma" de intervención por parte del Estado, según han explicado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la secretaria autonómica, Clara Ferrando.

Soler ha recalcado que, con "este manguerazo" de inyección económica, "se demuestra" que el Ministerio de Hacienda es "el causante de que el plazo a proveedores se alargue o se acorte en función de la liquidez que conceda". Así, cuando "llega este manguerazo de dinero es cuando podemos rebajar el tiempo medio de pago".

En ese sentido, ha recalcado que, aunque la intención del Gobierno valenciano es "pagar cuanto antes, no podemos pagar si no tenemos dinero y ese dinero viene del Ministerio". Por ello, ha considerado "perverso" que el Gobierno de España pueda penalizar a la Comunitat Valenciana por retraso en el plazo de pago legalmente establecido cuando es "el propio ministerio que nos quiere penalizar el que no nos ha el dinero para poder rebajar este plazo".

En ese sentido, Ferrando ha explicado que "finalmente llegará el dinero antes del 31 de diciembre" y se podrán pagar a los proveedores antes de que termine el año. De hecho, ya se han cargado en el sistema informático todas las facturas para poder abonarlas, ya que el plazo para subirlas expiraba el pasado viernes. No obstante, quedan menos de 69 millones que "no se han podido cargar" en el sistema y que se pagarán en enero.

Por ello, ha destacado que están "muy contentos" de cómo ha ido el proceso porque se podrá saldar las facturas a todos los proveedores, entre los que se incluye al sector de la dependencia y servicios sociales y se evita que "se queden un mes sin cobrar".

De este modo, ha destacado que hasta el momento se ha conseguido rebajar el tiempo medio de los más de 80 días que estaba cuando accedieron al gobierno a unos 60 días, que con esta inyección económica se verá aún más rebajado aunque aún no está cuantificado.

