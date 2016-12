Cierval pide "responsabilidad" y "propuestas viables" a las patronales de Alicante y Castellón

El presidente de la patronal autonómica valenciana, Cierval, ha instado a las patronales provinciales de Alicante (Coepa) y Castellón (CEC) a negociar un plan que posibilite la viabilidad de las cuatro organizaciones empresariales valencianas. "La existencia de una patronal autonómica como Cieval es necesaria, pero para ello hay que abordar una reforma a fondo. Se pueden hacer muchas declaraciones grandilocuentes sobre la independencia de las organizaciones empresariales, cosa que comparto, pero la realidad es que en estos momentos dos de ellas no están en posición de pagar sus cuotas". "No nos podemos permitir en la Comunidad Valenciana que después de caer nuestras instituciones bancarias (Bancaja, CAM, Banco de Valencia?) y Canal 9 ahora también caiga nuestra patronal autonómica. Si no conseguimos salir reforzados todos de esta situación, será malo, muy malo para todos y, para algunos, letal. Porque las deudas seguirán ahí y los acreedores querrán cobrar. Si no lo hacemos ¿Cómo quedaríamos los empresarios de esta comunidad? Todos, no unos cuantos, algunos más que otros? ¿Qué ejemplo estaríamos dando?", añadió en su discurso en la asamblea general de la organización.

"Naturalmente el plan propuesto se puede modificar, matizar, se puede añadir y quitar cosas. Cualquiera de las tres organizaciones puede también proponer otro plan. Pero un plan concreto, desarrollado y viable: no generalidades no viables económicamente", subrayó.

González recordó que la situación de preconcurso en la que Cierval se encuentra desde el pasado lunes es consecuencia directa de la situación financiera de las patronales de Alicante y Castellón, de la que es considerada responsable subsidiaria. El presidente de la patronal autonómica criticó que ambas organizaciones provinciales hayan incumplido el acuerdo alcanzado a primeros de noviembre, que contemplaba la continuidad de las cuatro organizaciones y por el que Cierval se comprometió a aceptar la quita del 95 por ciento de la deuda de Coepa.

"Ellos tendrán que explicar por qué lo han hecho. No sé si ha habido mala fe, pero no han cumplido el acuerdo. Habrá que preguntarles a ellos sus motivos", afirmó.

Respecto a la posición de la Generalitat, como titular del grueso de las deudas impagadas de Coepa y CEC, y que exige a Cierval el pago de 600.000 euros en ayudas a la patronal de Castellón, destinos a formación e investigados por presunto fraude, González señaló que, tal y como ha indicado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, está dispuesta a colaborar, "pero lo que no puede hacer es resolver nuestros problemas; los tenemos que resolver nosotros".

"Los problemas que tenemos ahora no son nuevos, hace ya tiempo que el cambio en el entorno nos indicaba que había que hacer reformas. Y por ese motivo, hace más de cuatro años propuse a las tres confederaciones provinciales un plan para eliminar duplicidades, triplicidades que lo único que producen es falta de capacidad de respuesta, ineficiencia y costes innecesarios. Pero no fue posible hacerlo por falta de voluntad y por la resistencia de las estructuras técnicas", recordó.

Plan de reestructuración

José Vicente González destacó que, hasta ahora, solo hay un plan, elaborado por Cierval y la patronal de Valencia, la CEV, "que pasa necesariamente por una reforma de los estatutos, abriendo la puerta a que organizaciones y empresas puedan entrar directamente en la organización autonómica para, con sus aportaciones económicas, garantizar la viabilidad de Cierval".

La mayor parte de la estructura técnica del conjunto de patronales se situaría en Cierval, mientras que las confederaciones provinciales "dispondrían de un reducido número de técnicos para desarrollar su trabajo. Esto supondría una fuerte reducción de gastos". El reparto de vocales en la asamblea sería el 10 por ciento para cada provincial fundadora, exenta de pago de cuotas; un 40 por ciento para sectoriales y territoriales y un 30 por ciento, como máximo, para empresas.

"Los presidentes de las provinciales serían vicepresidentes natos de Cierval. Serían la máxima representación ante las administraciones e instituciones provinciales, equivalentes a presidente de Cierval en cada provincia", dijo González.

"La CEV sabe bien que se puede salir de estas situaciones. Pasó por una situación similar hace unos años, yo era entonces el presidente y Salvador Navarro el tesorero. Y la CEV salió del problema, con más fuerza que antes, gracias al compromiso de todos sus miembros. Y salió sola, sin ayuda de Cierval ni de la CEC, ni de Coepa", aseguró.

González concluyó que el preconcurso de acreedores "no es una situación agradable, pero es una oportunidad y, como tal, tenemos que afrontarla con energía, con esperanza, con sentido común, con generosidad y solidaridad", concluyó.

