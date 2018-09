Kike Sarasola: "En España el turismo ha tocado techo"

Con 24 hoteles operando y 11 nuevos que esperan abrir en los próximos 18 meses, Room Mate pasará de 1.500 habitaciones a 3.050, duplicando así su tamaño, se ha convertido en una de las cadenas hoteleras más potentes de España. Al mando está Enrique Sarasola, más conocido como Kike Sarasola (Madrid, 1963), deportista y empresario español. El jinete, excompetidor de alto nivel, tuvo que dejar su pasión por la hípica y comenzó a dedicarse al turismo, lo que le ha llevado a convertirse en uno de los personajes más reconocidos del sector. Hablamos con él en Turismo y Viajes para que nos cuente sus próximos proyectos y las dos últimas aperturas de Room Mate.

-Acaba de abrir dos nuevos establecimientos en destinos donde no estaba presente Room Mate: San Sebastián y Róterdam. ¿Por qué estas ciudades? ¿Qué inversión ha destinado a estos hoteles?

Estoy muy orgulloso con nuestras dos nuevas aperturas: Room Mate Bruno, en Róterdam, y Room Mate Gorka, en San Sebastián.

Room Mate Bruno está ubicado en uno de los pocos edificios antiguos de la ciudad de Róterdam que se han conservado tras la II Guerra Mundial. Es muy especial, ya que se trata de un antiguo almacén de especias. El original y exquisito diseño de mi querida Teresa Sapey hacen del hotel uno de los más representativos y creativos de la cadena.

Elegimos Róterdam por ser una ciudad referente en Europa y la segunda ciudad más importante de Holanda.

He podido cumplir uno de mis sueños abriendo hotel en San Sebastián. El hotel ha sido diseñado por el estudio Cuarto Interior, es uno de los más bonitos y elegantes de la cadena. San Sebastián, además de ser una de las ciudades más bonitas de España, es la ciudad donde nació mi padre; por eso le tengo un especial cariño y grandes recuerdos.

-¿Por qué ha tardado tanto en abrir en el País Vasco, siendo un lugar especial para usted?

Hemos tardado tanto porque buscábamos el enclave perfecto. Finalmente lo encontramos porque el hotel está en plena Plaza de Giupuzkoa. Es un establecmiento de 33 habitaciones con un espectacular bar de pinchos. El edificio era una antigua biblioteca. Se está convirtiendo en un referente de la ciudad de San Sebastián y promete ser lugar de encuentro durante el Festival de San Sebastián.

-¿Cuáles serán esas siguientes aperturas?

Las siguientes aperturas serán París, Roma, Nápoles, Gran Canaria, Mallorca Durante los próximos meses daremos muchas sorpresas. Estamos muy contentos con las nuevas aperturas y sin parar de buscar nuevos destinos interesantes, tanto nacionales como internacionales.

-¿Personalmente, por qué se alojaría usted en un Room Mate?

Hace 12 años cuando creamos Room Mate Hotels nos hicimos esta pregunta ¿qué necesita un hotel para ser perfecto? Room Mate Hotels nace desde mi propia experiencia. Cuando competía en hípica mis estancias en hoteles eran de 300 días al año, por lo que tenía muy claro lo que me gustaba y lo que no.

En un viaje a la ciudad de Nueva York, todos los hoteles del centro estaban completos. Nos tuvimos que alojar en un hotel de lujo en las afueras de la ciudad. Cuando tuve que pagar la factura me di cuenta de que no había aprovechado absolutamente nada del hotel y encima, estaba pagando un precio altísimo. En ese momento, verificamos que no existía un hotel como el que a nosotros nos gustaría alojarnos: en el centro de la ciudad, de diseño, con un trato cercano y con una excelente relación calidad-precio. Así nace el concepto Room Mate Hotels, o lo que es lo mismo, un lujo asequible. Por eso yo me alojaría en un hotel Room Mate.

Room Mate (de ahí el nombre) es ese amigo que te acoge en la ciudad y te hace sentir como en casa.

-¿Existe un perfil de cliente que elige Room Mate?

El perfil del viajero que quiere alojarse en Room Mate Hotels es el de una persona que le gusta vivir la ciudad como un local siendo global, que visita a un amigo, que busca una sonrisa, un servicio y una atención personalizada. Que quiere estar en el centro y que le gustan los detalles como el desayuno hasta las 12 para no tener que madrugar o que disfruta del WiMate, un minirouter que permite tener wifi gratis en toda la ciudad. Además, valora el diseño y los detalles, ya que cada Room Mate es único.

-En 2017 facturaron 80 millones de euros, ¿cuáles son las previsiones para este año?

La previsión para 2018 es muy buena, la compañía se encuentra en pleno plan de expansión y aparte de las aperturas de los nuevos hoteles, prevemos la creación de nuevas compañías dentro de Room Mate Group, que serán una revolución durante los próximos años. Solo Room Mate Hotels cerrará el año con cerca de 100 millones de euros.

-La crisis le obligó a cerrar algunos establecimientos, en Estambul, en Buenos Aires ¿Cómo ve la coyuntura del sector turístico en estos momentos?

Creo que en España el turismo ha tocado techo. Es hora de replantearse como hacer las cosas y planificar una clara estrategia. Los países de la cuenca del Mediterráneo se están recuperando rápidamente y solo aquellos que hayan usado este tiempo para hacer los deberes son los que no sufrirán durante los próximos meses.

-¿Qué necesita la planta hotelera española para garantizarse estar a la vanguardia en los próximos años?

Yo no tengo una varita mágica, pero lo que sí que tengo claro es que hay que escuchar al cliente y darle lo que pide, adaptarse a los nuevos tiempos y cuidarlos. No podemos olvidar que el turismo es la industria que ha sacado a España de la crisis. Por otro lado, no soy partidario de los "records" batiros cada año por la cantidad de turistas que recibimos. Creo que es mucho mejor que recibamos turistas de más calidad que de cantidad.

Aunque tenemos una planta hotelera fuerte, es tiempo de reformar algunas zonas y establecimientos. Zonas como Magaluf en Mallorca, Playa del Inglés en Gran Canaria y Playa d´en bossa en Ibiza son un claro ejemplo de destinos que lo están haciendo extraordinariamente bien, reformando hoteles y ofreciendo nuevos servicios.

-¿Qué le llevó a diversificar el negocio con la fórmula de los apartamentos turísticos? No todo el mundo recibió bien la idea en el sector

Los apartamentos turísticos han venido para quedarse. Esto es una realidad que nosotros conseguimos ver hace tiempo mientras que a otros les ha costado más asumirlo. Los ataques de compañeros que me tachaban de loco al crear Be Mate, venían a consecuencia de sentirse atacados, pero la realidad es que no es así, ya que son diferentes maneras de viajar. Los clientes demandan esta nueva forma de conocer y vivir las ciudades. Cuando creamos Be Mate, hicimos una mejora de esta oferta de viviendas, ya que lo complementamos con servicios de hotel, ofreciendo además la máxima seguridad.

El tiempo me ha dado la razón y prueba de ello es que grandes cadenas como Hyatt, Hotusa y Accor se han metido de lleno en el negocio de los apartamentos turísticos.

-Díganos, por último, ¿cuál es la próxima sorpresa que prepara Room Mate?

El final de 2018 y el próximo 2019 van a venir cargados de grandes sorpresas para Room Mate Group, que todavía no puedo desvelar pero que serán una revolución.

PARA CONOCERLE MEJOR

Un libro imprescindible Paraísos de Papel de Justine O.

Una canción a la que siempre vuelve Rumours de Fleetwood Mac.

Un viaje soñado Bután.

Una ciudad para perderse Nueva York durmiendo en Room Mate Grace.

Una afición que le apasiona Practicar Kite Surf.

Un restaurante de referencia Arzak en San Sebastián.

Un personaje que admira Richard Branson.

Su lema personal El no, no existe.