Las atracciones culturales de París recibieron 70,2 millones de visitantes en 2017, un 5,9% más

Las atracciones culturales de la capital francesa dieron la bienvenida a 70,2 millones de visitantes en 2017, lo que supone un aumento de casi el 6% en comparación con el año anterior gracias sobre todo al fuerte crecimiento de las llegadas de turistas extranjeros, más de un 15%, y a un clima turístico favorable, según la encuesta realizada todos los años por la Oficina de Convenciones y Visitantes de París (PCVB).

Los hoteles en París registraron un total de 23,6 millones de llegadas en 2017, un nuevo récord anual. Las llegadas extranjeras aumentaron significativamente, hasta 15,2% comparado con 7,5% para las llegadas francesas.

La misma tendencia se observa en los principales enclaves culturales de París, un de sus principales atractivos turísticos, con un aumento de visitantes extranjeros del 9,7% en comparación con el 4,7% de los visitantes franceses.

La encuesta de visitantes culturales, que cubre el número de visitantes de 62 atracciones culturales y 68 exposiciones temporales, analiza los datos sobre el número de visitantes de los museos y monumentos de París (colecciones permanentes y exposiciones) cada año.

Notre-Dame, lo más visitado

La catedral de Notre-Dame de París y la Basílica del Sacré-Coeur de Montmartre son los dos monumentos más visitados de la capital con 12 millones y 10 millones de visitantes, respectivamente, en 2017.

En tercer lugar se encuentra el Museo del Louvre que también registró un 14,8% de crecimiento hasta alcanzar los 8 millones de visitantes. Le sigue la Torre Eiffel con 6,2 millones de visitantes (un 4,6% más), con lo que supera la cifra simbólica de 300 millones de visitantes desde la Feria Mundial de 1889.

Dos elementos explican este importante crecimiento. En primer lugar, el atractivo programa cultural y es que las exposiciones temporales juegan un papel clave en las variaciones anuales de asistencia.

Así algunas atracciones culturales registraron aumentos significativos, como el Grand Palais (+24.9%) debido al éxito de 'Gauguin, The Alchemist' (467,378 visitantes); el Petit Palais (+32.2%) con las exposiciones 'The Art of Pastel, de Degas a Redon' (239.472 visitantes) y 'Anders Zorn, Master Painter de Suecia' (130.090 visitantes); o la Fondation François Sommer - Musée de la Chasse et de la Nature (+68,7%) con 'Beau doublé, Monsieur le Marquis' (94.821 visitantes).

Exposiciones temporales

Se registraron alrededor de 10,2 millones de visitas en 2017 para 68 exposiciones temporales en 25 atracciones culturales parisienses. Casi una veintena de estas exposiciones recibieron más de 200.000 visitantes.

La exposición 'Ser moderno. El MoMA en París, en la Fondation Louis Vuitton, fue la exposición más visitada en el en 2017 (755.184 visitantes). Otras dos exposiciones atrajeron a más de 500.000 visitantes: 'Christian Dior, modisto del rêve' (708.000 visitantes) en el MAD - Museo de Artes Decorativas y la retrospectiva 'David Hockney' (620.945 visitantes) en el Centro Pompidou.

PUBLICIDAD