Sercotel Hotels desembarcará en México

La cadena hotelera española Sercotel Hotels, comprometida con su plan de expansión en América Latina, desembarca en México con la apertura de sus dos primeros hoteles asociados en Riviera Maya, concretamente en Playa del Carmen (localidad de Solidaridad, Quintana Roo): It Hotel and Residences by KLR y The City Condos by KLR.

Estos dos establecimientos entraron a formar parte de la compañía en el pasado mes de marzo. Con estas incorporaciones, Sercotel Hotels ya está presente en 128 destinos de Europa y América y alcanza un total de 31 establecimientos en Latinoamérica: 21 hoteles en Colombia, uno en Panamá, seis en Cuba, uno en Ecuador y dos en México.

Según la dirección de Sercotel Hotels, "estamos muy satisfechos con el trabajo realizado por todo el equipo para llegar a este nuevo país, donde prevemos seguir creciendo a buen ritmo". En menos de tres meses, se prevé la apertura de un tercer establecimiento en el país, el Hotel The Beach de 5* (en Quintana Roo), cuya apertura está prevista para el 15 de junio. El mismo entrará a formar parte de la cadena en la colección Deluxe y se trata de un resort de estilo caribeño y moderno que contará con 67 habitaciones.

Asimismo, "esperamos anunciar nuevas propiedades entre el segundo semestre de 2018 y principios de 2019 en México", añaden.

It Hotel and Residences by KLR, junto a la Playa del Carmen y muy cerca del casco histórico, la Quinta Avenida y el centro financiero, es un hotel boutique 5* de diseño moderno y elegante con detalles decorativos que fusionan las culturas mexicanas e indias.

El establecimiento entra a formar parte de la cadena en la colección Deluxe, a la que solo pertenecen alojamientos exclusivos y de gran prestigio. Entre sus instalaciones destacan: cafetería, bar, tintorería, lavandería, piscina exterior, solárium, jardín, servicio médico sanitario, wifi gratis, garaje y el restaurante "Guilty By Ohlala", con una selección de alta cocina internacional.

Dispone de 24 habitaciones, algunas de ellas con terraza o balcón, completamente equipadas con amenities de lujo, secador, ducha, aire acondicionado, cafetera, minibar, TV, reproductor de música, wifi gratis, caja de seguridad y room service.

Por otro lado, The City Condos by KLR, de cinco estrellas, es un excelente hotel situado a escasos metros de la playa y muy cerca de la Quinta Avenida más famosa de la Riviera Maya, repleta de restaurantes, cafeterías y plazas comerciales. Además, a solo un kilómetro se ubica la estación internacional de autobuses ADO, que ofrece acceso directo al Aeropuerto Internacional de Cancún –a una hora de distancia– y a numerosos lugares de interés turístico.

El establecimiento atiende a los más exigentes estándares de calidad de Sercotel Hotels. Sus 60 habitaciones –king, estudios, apartamentos y penthouse– ofrecen una atención de lujo y máximo confort con los servicios más modernos en aire acondicionado, teléfono, secador, TV, wifi, conexión por cable, ducha, set de baño y caja de seguridad.

Las diversas tipologías de habitaciones presentan diferentes particularidades. Entre ellas, los estudios incluyen un kit de planchado, una mini cocina y un balcón privado; los apartamentos, con capacidad de cuatro a seis personas, incorporan sofá cama, cocina totalmente equipada y balcón privado; y los penthouse, también con capacidad de cuatro a seis personas, son lujosas habitaciones en el ático, con terraza propia, piscina privada, cocina íntegramente abastecida y sofá cama.

Esta oferta se completa con un amplio abanico de instalaciones y servicios: spa, sauna, masajes (previa reserva), piscina exterior climatizada, gimnasio, wifi gratis, bar, cafetería, salón TV, garaje y acceso para minusválidos.

