Diners Club Spain, la elección de más del 50% de empresas del IBEX 35

Hablamos con Jessica Puettmann, directora de Marketing y Comunicación de la entidad financiera Diners Club Spain, el medio de pago más empleado en las agencias de viajes por las grandes empresas españolas.

En 1950, el estadounidense Frank McNamara ideó y creó la primera tarjeta de crédito de la historia. Era de cartón e incluía un listado de establecimientos donde era aceptada. Así nacía Diners Club en Nueva York. La franquicia de Diners Club en España se fundó solo cuatro años después, en 1954.

64 años más tarde, la franquicia española es un referente en el mercado corporativo y el medio de pago más empleado por las grandes empresas españolas en sus viajes corporativos, llegándose a utilizar en más del 50% de las entidades del IBEX 35.

Orientados a satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes, tanto particulares como empresas, actualmente Diners Club Spain está especializada en la emisión de tarjetas y otras soluciones de pago, con una amplia cobertura en seguros de viaje -tanto de asistencia como de accidentes-, un sistema de gestión de datos muy potente y una atención personalizada que marca la diferencia.

Dirigido en exclusiva al sector de viajes corporativos, su producto estrella es la Travel Account, una tarjeta de crédito sin emisión de plástico para el pago centralizado de todos los gastos de la empresa en una agencia de viajes, confiriendo a la misma multitud de ventajas.

Ventajas de la Travel Account

Cada vez más, las compañías cuidan minuciosamente la comodidad y la seguridad de sus empleados a la hora de viajar, dándole más importancia a los seguros contratados. Por esta razón, uno de los principales beneficios de la Travel Account es la amplia cobertura de seguros, con la que el trabajador está asegurado desde el inicio del viaje -en accidentes, asistencia en destino, cobertura médica, pérdida o demora del equipaje...-.

Asimismo, en palabras de Puettmann, "Diners Club Spain se encarga de reducir el trabajo administrativo de la empresa cliente, ofreciendo un estado de cuenta conciliado con la factura de la agencias de viajes". Se trata del servicio de conciliación que, además de reducir la carga administrativa, permite reducir el tiempo de gestión y los costes de la empresa, ya que hace coincidir la factura de la agencia de viajes con el extracto mensual de Diners Club Spain. La entidad financiera mantiene un diálogo constante con las agencias de viajes para gestionar las posibles desigualdades que puedan darse entre factura y extracto.

Aquellos que quieran consultar los detalles de gastos pueden hacerlo a través del portal Atrium, donde se ofrece información detallada y agrupada de los viajes y desde donde se pueden extraer informes según diferentes criterios, con el objetivo de ayudar a la empresa a que conozca mejor los costes y poder implementar nuevas políticas que los optimicen.

Según Jessica Puettmann, directora de Marketing y Comunicación de Diners Club Spain, "la información que aporta nuestro sistema de gestión de información en Atrium da una visión completísima de los gastos efectuados en la agencia de viajes, proporcionando datos para negociar tarifas corporativas con los proveedores y para controlar los gastos de viaje".

Hay empresas que automatizan sus procesos de liquidación de gastos con el fin de reducir errores manuales y ahorrar tiempo a sus empleados. Jessica Puettmann explica que, para estos casos, "Diners Club ofrece la integración diaria de sus datos de Travel Account en diferentes sistemas de liquidación de gastos, para que los empleados, cuyos gastos se asignan a través del número de empleado, sólo tengan que entrar en el sistema para confirmar los mismos."

Actualmente la tendencia de este mercado exige una combinación entre el factor técnico y el humano, para que los empleados viajen sintiéndose protegidos y la empresa esté satisfecha. "En el nuevo entorno digital en el que nos encontramos, hemos optado por ir incorporando a nuestra oferta de pagos intermediarios y proveedores de nuevas apps de servicios de viaje", añade Puettmann.

En esta línea, una de las últimas ventajas más destacadas de la Travel Account también es el acceso a la aplicación móvil "Diners On the Way" (DOW), disponible para iOS y Android, que ofrece información al viajero sobre su seguro y permite al travel manager publicar su política de viajes y lanzar alertas directas a las personas desplazadas.

Además, el trabajador podrá consultar en la app teléfonos de interés, indicaciones sobre cómo proceder en caso de siniestro, buscar farmacias y hospitales, así como lugares de interés turístico en el destino y restaurantes, entre muchos otros.

Adaptándose al futuro

La revolución digital que estamos viviendo en todos los ámbitos de nuestro día a día también se refleja en el sector de los viajes corporativos y, por tanto, en el trabajo diario de Diners Club Spain. De esta forma, la compañía se actualiza diariamente y se suma a esta transformación para continuar añadiendo valor a sus productos y servicios, adaptándose a nuevos sistemas que hagan más eficiente la gestión y aliándose con nuevos jugadores que llegan a este nicho de mercado de una forma u otra.

