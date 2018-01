Antonio Catalán (AC Hoteles) cuestiona el modelo de turismo: "Prefiero menos turistas, pero que paguen el doble"

Pori fin alguién que habla claro. El pais esta perdiendo mucha calidad de vida. En verano ya no me da ganas de ir a ningúb sitio, está todo repleto de turistas, la carretera, los restaurantes, bares, playas, centros comerciales................ te suben los precios una barbaridad comiendo peor ya que las cocinas no dan a basto, tienes que aguantar tios borrachos, sin ninguna educación por no decir drogados (vivimos en Marbella) y si no fuese por el trabajo no hubieramos ido de aqui. ademas han empezado de nuevo a construir como locos pero seguimos con las mismas infrastructuras, es decir carretera que colapsa, hospitales, administraciones........