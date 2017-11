15 hoteles y las claves para el éxito de tu reunión de empresa

Can Lluc, uno de los espacios más exclusivos en el interior de Ibiza.

Una reunión de empresa lejos de nuestro ambiente laboral habitual no es hacer turismo. Pero... ¿por qué genera tan buenos resultados? Te damos las claves y una lista de quince "hoteles MICE" favoritos.

Además de esa lista de 10 consejos para el éxito de una sesión de trabajo fuera de la oficina habitual debemos no olvidar cuatro condicionantes con más peso de lo que imaginamos, y que son la Luz solar, el Entorno natural, la Calidad del aire y la Alimentación sana. Cuatro pilares del éxito de nuestro tiempo de trabajo están presentes en estos 15 hoteles, y por eso nos animamos a darte unas pautas contrastadas para que tus reuniones y eventos de empresa sean lo más parecido a lo que queréis, tiempo y presupuesto aprovechados con inteligencia. Y si buscas opciones de ocio o team-building a pocos minutos del hotel, o complementos como masajes o sauna en el propio recinto, también los tienes a vuestra disposición en todos los casos. Muchos de ellos son hoteles accesibles a clientes con silla de ruedas y todos disponen de señalética braille y relieve si alguno de los asistentes la requiere en su habitación.

CLAVES PARA EL ÉXITO DE UNA REUNIÓN DE TRABAJO

Resumiendo las aportaciones del portal MBA de América Economía y del Instituto Francés de Opinión Pública, te sugerimos 10 elementos para el éxito de tu sesión de trabajo en nuestra selección de hoteles MICE.

1. Planifica el encuentro e informa al equipo. Para ello, es importante que quienes vayan a asistir sean contactados individualmente, por e-mail, con el día, la hora y los temas que se discutirán. "El error más grande es llegar a una reunión de trabajo sin una planificación, y reunir personas que no tengan interés ni tiempo para escuchar lo que tienen que decir los demás", dice Darío Brieba, psicólogo laboral. Y las reuniones deben ser puntuales en su hora de inicio.

2. Elabora una agenda de contenidos con los temas a tratar. Si se informa con anticipación los temas que se discutirán, los asistentes llegarán más preparados al encuentro y con ideas para proponer.

3. Prohíbe el uso de dispositivos móviles para que las personas estén 100% atentas a la información que se transmite y no desconecten.

4. El tiempo medio de cada sesión no debe sobrepasar las dos horas. Distribuye el tiempo y los contenidos. Cargar de contenidos implica que no se profundice en ninguno de ellos y no quede espacio para debatir los últimos de la agenda.

5. Acota los temas según la agenda. Acotar los temas es uno de los tópicos más importantes, señalan los especialistas. El coordinador debe ser capaz de identificar cuándo la discusión se está desviando a otro punto, e indicar que se debe volver al eje.

6. Una reunión debe servir para que todos sus miembros se eleven un nivel por encima del que representan y piensen de un modo superior. Todos los asistentes tienen que ser convocados para pensar como directores generales para que hagan suyo cualquier punto del orden del día aunque no sea de su cometido.

7. Maneja la reunión con cuotas de humor. Un buen expositor sabe identificar cuándo la audiencia necesita relajarse un poco, distenderse, concentrarse, cuando se sienten incómodos, y cuándo es el momento de hacer un break. Para ello es bueno que el moderador sea gestual, ya que una persona que juega con la voz, que tiene una voz fuerte y gesticula, tiende a captar mejor la atención de la gente que alguien que se limita a leer en voz alta.

8. Evita los monólogos. Que la reunión sea efectiva, dinámica y rápida dependerá en gran medida de los ponentes. Deberán mostrar liderazgo y completa seguridad en sí mismos sin caer en el exceso de protagonismo y los monólogos. Dar cabida a todos los puntos de vista enriquece el encuentro y hará que éste no se torne aburrido.

9. Evita la formación de bandos entre los asistentes. En la discusión y el intercambio de visiones el ponente debe mantener una postura colectiva, evitando los bandos. Los temas son de incumbencia para todos, por lo que agruparse por amistad o género para defender o rebatir una medida será perjudicial para el avance de la reunión.

10. Toma nota de los temas tratados en la reunión. Finalmente, será primordial tomar nota de los temas discutidos, ya que, de esta forma, se podrá jerarquizar y llevar a cabo las medidas aceptadas por los asistentes. El coordinador enviará a los asistentes un resumen con los puntos tratados y las soluciones acordadas. La idea es no crear falsas expectativas y hacer efectivos los acuerdos. La justificación y reiteración de lo discutido demostrará el interés y la concordancia de las partes, generando lazos de confianza.

EL PRIVILEGIO DE TENA. Tramacastilla de Tena, Huesca.

A diez minutos de Formigal, la mayor estación de esquí de España, el nombre de este hotel no es caprichoso. Mucho nivel en este templo de la buena cocina, defensora del lechal tensino y de los pacharanes artesanos, entre otras nobles causas. Además de una magnífica sala para reuniones de hasta 50 asistentes, cuenta con un recoleto spa con piscina de chorros, sala de masajes y sala de relajación.

www.elprivilegio.com

Tlf. 974 487 206

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=D-Z2O5rHoHQ

Web accesible:

https://www--nativehotels--org.insuit.net/hotel/el-privilegio-de-tena-huesca-es/

VILLA NAZULES Hotel Hípica Spa. Almonacid de Toledo

A quince minutos de Toledo, en plena campiña, Villa Nazules es un espacio de la buena vida -y del trabajo bien aprovechado-. Hotel, restaurante, gran spa y yeguada propia conviven en el complejo, por lo que tenemos las actividades de tiempo libre sin salir del recinto. Son especialistas en actividades de team-building a la carta. Salas de reuniones para hasta 170 asistentes. El restaurante Mar de Olivos está especializado en cocina española y mediterránea creativa.

www.villanazules.com

Tlf. 925 590 380

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=BX55yGA0-hQ&t=11s

Web accesible: https://www--nativehotels--org.insuit.net/hotel/villa-nazules-hotel-toledo-es/

LAS CALDAS VILLA TERMAL. Oviedo

El gran clásico de los bosques al oeste de Oviedo es un espacio decimonónico al que se le han sumado otros muy vanguardistas, con piscinas termales de luces de colores cambiantes, aguas al aire libre o bajo una gran cúpula. Lo mejor del clasicismo y lo mejor de la modernidad, en armonía. Dos grandes hoteles de 5 y 4 estrellas en el complejo. Impecables salas de reuniones, equipadas con todo lo que necesitemos.

www.lascaldas.com

Tlf. 985 798 787

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-RMP_JZKE14&t=48s

Web accesible:

https://www--nativehotels--org.insuit.net/hotel/las-caldas-villa-termal-oviedo-es/

EGUREN UGARTE. Laguardia, Álava.

Este es el templo de una bodega familiar en la frontera de Álava con La Rioja, en Laguardia, a los pies de la sierra de Cantabria, para sumar topónimos ibéricos. Singular edificio, singular paisaje, vinos con carácter que podremos catar en la que es la actividad estrella de la casa, claro. Buena cocina creativa española con productos de mercado y habitaciones vanguardistas en sintonía con el continente. El hotel cuenta con 21 habitaciones, y hay espacios de trabajo para hasta 300 personas en la misma sala. Entre las actividades paralelas, recorridos por el viñedo en segway.

www.hotelegurenugarte.com

Tlf. 945 600 766

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KE1eEb7ZLU8

Web accesible: https://www--nativehotels--org.insuit.net/hotel/eguren-ugarte-alava-es/

HOTEL HUERTO DEL CURA. Elche, Alicante.

Un hotel en un bosque de palmeras y plantas tropicales, en el Patrimonio de Humanidad del Palmeral de Elche. Eso es Huerto del Cura. Y además es camaleónico. Nadie diría que en este hotel de 82 habitaciones se pueden celebrar eventos de hasta 900 asistentes y sin perder calidad en su cocina a manos del equipo del restaurante Els Capellans, de cocina mediterránea creativa. Dispone de salas de reunión con luz natural y vistas a los palmerales, desde 3 hasta 600 participantes en el mismo espacio. Como actividades paralelas podemos disfrutar de su Espacio Zen, que incluye una cabaña balinesa para masajes al aire libre, una sala privada con jacuzzi y varias salas de tratamientos y sauna. Campo de golf de 18 hoyos a veinte minutos. Playas y aeropuerto internacional Alicante-Elche a 13 km.

www.huertodelcura.com

Tlf. 966 613 418

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4-Vb8mJqlkQ

Web accesible, https://www--nativehotels--org.insuit.net/hotel/hotel-huerto-del-cura-alicante-es/

EL HOTELITO. Navaluenga, Ávila.

Bienvenidos a un mundo feliz y luminoso a imagen y semejanza de sus creadores, Cándido y Christina, español y danesa vinculados al mundo del turismo años atrás. Este espacio de líneas rectas, cocina hispano-nórdica ligera y creativa, con ventanales al bosque es un refugio ideal para grupos de hasta 24 personas -capacidad del hotel en sus doce habitaciones- que disponen de una sala biblioteca generosamente iluminada y envuelta por el silencio. Madrid queda a hora y cuarto sin tentar a los radares. El hotel ofrece una amplia carta de actividades en el propio recinto y en la comarca.

www.el-hotelito.es

Tlf. 920 043 005

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TyysPQeCHho

Web accesible: https://www--nativehotels--org.insuit.net/hotel/el-hotelito-avila-es/

CONVENTO DO ESPINHEIRO. Évora, Portugal.

Espinheiro es una de las referencias de la mejor hotelería portuguesa. Miembro de Luxury Collection, este antiguo monasterio maltratado por la desamortización lusa y rescatado para otra forma de vida contemplativa es la garantía del más profesional de los servicios que podamos imaginar. Alta cocina, salas de reuniones hiper equipadas, gran spa, jardines propios del recinto monacal... Una hora escasa nos separa de Badajoz. Évora es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la vemos desde la distancia de estas afueras y se impone una escapada urbana.

www.conventodoespinheiro.com

Tlf. +351 266 788 200

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qKicNr98YH0

Web accesible: https://www--nativehotels--org.insuit.net/hotel/convento-do-espinheiro-evora-es/

CASES DE SON BARBASSA. Capdepera, Mallorca

La reinvención de una casa-torre medieval desde cuya altura se contempla el horizonte que mira a Menorca es un refugio campestre dominado por los olivos, los algarrobos y los palmitos. Único hotel de la cadena Romantik en España, su sala de comedor, abierta al campo por paredes de cristal, es un espacio de trabajo privilegiado para grupos de hasta 48 personas alojadas. Cocina con pasión por el recetario mallorquín, Son Barbassa disfruta con sus jornadas de maridaje con los mejores vinos de la isla. Produce su propio aceite y nos garantiza una experiencia muy de la tierra. Sólo los pájaros comprometen este silencio de primer día del mundo.

www.sonbarbassa.com

Tlf. 971 565 776

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TinSoZz0W2k

Web accesible: https://www--nativehotels--org.insuit.net/hotel/cases-de-son-barbassa-mallorca-es/

HOSTATGERÍA DE POBLET. Poblet, Tarragona.

La abadía más poblada de Europa no podía ser otra cosa que un oasis de paz, en un espacio en el que se impone un voto de calma. La preciosidad de un entorno Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO nos garantiza un evento singular per se. Una reciente reforma de la sala del restaurante con elementos que diríamos classic-nouveau, abierta a un gran patio ajardinado, pone el punto de modernidad a un edificio de líneas rectas que con mucho respeto se integra en el conjunto de piedra. La Hospedería ofrece 44 habitaciones dobles. Cocina catalana de calidad con productos de la comarca.

www.hostatgeriadepoblet.cat

Tlf. 977 871 201

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=BK6-9VWfSbo

Web accesible: https://www--nativehotels--org.insuit.net/region/1_espana/tarragona/

HOTEL MAZAGONIA. Mazagón

El cuerpo nos pide reservar el hotel en exclusiva para nuestro grupo -18 habitaciones-. Para que el paisaje marino no nos despiste, durante el tiempo de trabajo deberemos bajar los estores blancos de la sala que es comedor. Estamos entre pinos, dominando el extremo sur de Mazagón, a nuestra izquierda la interminable playa que acaba en Matalascañas y el Parque Nacional de Doñana. Su restaurante El Médano sirve cocina española con producto de mercado. Actividad paralela favorita es el recorrido del Parque de Doñana en vehículos 4x4. También los paseos por la playa virgen hacia el sur, a 7 minutos del hotel.

www.hotelmazagonia.com

Tlf. 959 377 870

Vídeo:

Web accesible: https://www--nativehotels--org.insuit.net/hotel/hotel-mazagonia/

VILLA MANDARINE. Rabat, Marruecos.

Con vuelos desde Madrid más baratos que el taxi al aeropuerto, llegamos a la cálida Rabat en hora y cuarto. Y descubrimos este hotel-jardín de mandarinos en la zona de las embajadas, a diez minutos del centro de la ciudad. El restaurante de Villa Mandarine tiene siempre la presión de ser el mejor de la capital del reino. En el desayuno nos visitan los pavos reales. Gestionado por una familia francesa establecida hace generaciones, todo el conjunto es en planta baja, salvo el edificio de las habitaciones, que rodea a un patio multicolor y étnico, con palmeras Washington, en dos alturas. Silencio garantizado, ofrece una amplia sala-biblioteca en la que disponer hasta 60 personas.

www.villamandarine.com

Tlf. +212 5377 52077

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uYSSUT2d2LA

Web accesible: https://www--nativehotels--org.insuit.net/hotel/villa-mandarine-rabat-es/

CAN LLUC. Ibiza

Bienvenidos a uno de los hoteles más exclusivos de Ibiza, sumido en el silencio campestre del interior y repartido entre una zona más pública con el edificio clásico, la piscina, el restaurante y la zona de spa y eventos, y una zona más privada en la que se sucede una colección de villas-suite. Fuera de la temporada veraniega Ibiza es aún mejor, tenemos la sensación del privilegio de estar aquí. El restaurante es también una referencia gastronómica. Hemos estado a punto de poner una foto de arroz con langosta, para ser francos. Can Lluc se vuelca en el cuidado por los detalles, y nuestra reunión o evento de empresa tiene el éxito garantizado. No olvides los cuatro elementos fundacionales del trabajo productivo: luz, aire puro, entorno natural y alimentación sana.

www.canlluc.com

Tlf. 971 198 673

Vídeo: https://youtu.be/QYDZ7E9uVCM

Web accesible: https://www--nativehotels--org.insuit.net/hotel/can-lluc-boutique-hotel-ibiza-es/

EL AÑADÍO. Vilches, Jaén.

No es una provocación decir que recomendamos muy especialmente este hotel a quienes se manifiesten antitaurinos. Porque en este auténtico parque nacional a los pies de Sierra Morena conocemos la vida del rey de la dehesa, desde su nacimiento. Y la clave de toda la conservación del entorno es la cría de las vacas bravas y del toro bravo. Este paisaje ancestral invita a la reflexión, un entorno natural sin la menor presencia de pesticidas ni herbicidas en kilómetros a la redonda. Y en donde la mañana comienza con el canto de un gallo. Ideal para reuniones de trabajo de hasta unas 20 personas, El Añadío nos garantiza una estancia singular que querremos repetir con familia o amigos. Buena cocina popular andaluza a manos de Ramona. Como actividades paralelas, visitas de la finca y, de cuando en cuando, tienta de vacas bravas -la selección de las futuras madres-, en el coso del cortijo (en la foto).

www.elanadio.es

Tlf. 953 066 031

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=WfCSsBxJOv0

Web accesible: https://www--nativehotels--org.insuit.net/hotel/el-anadio/

GRAND HOTEL DON GREGORIO. Salamanca

Con cinco estrellas y en pleno centro de Salamanca es un hotel recoleto y exquisito, ideal para un encuentro de trabajo si buscamos entorno a esta altura. A un paso de las dos catedrales, la ubicación es ideal para recorrer a pie el casco antiguo de la ciudad. El restaurante propone cocina tradicional con toques creativos y el hotel cuenta con un spa de uso privado. El bar, bien ambientado, será un rincón favorito de nuestros ratos libres.

www.hoteldongregorio.com

Tlf. 923 217 015

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=mm9atGpT8Z8

Web accesible: https://www--nativehotels--org.insuit.net/hotel/grand-hotel-don-gregorio-salamanca-es/

HOTEL QUINTA DE LOS CEDROS. Madrid

Casi todas las grandes ciudades tienen un hotel-refugio que nos abstrae del ruido ambiente. Madrid tiene uno, rodeado por un jardín de cedros y mucha más botánica, que es una auténtica isla verde, entre Arturo Soria y la M30. Su Restaurante Los Cedros es una referencia de la cocina mediterránea creativa y de mercado, y propone dos salas de reuniones con ventanales al jardín, una para unas 30 personas y otra ideal para unas 12. Quinta de los Cedros es una opción perfecta para quienes quieran evitar tiempo de transporte, celebrando unas jornadas de trabajo en un palacete toscano con ambiente forestal sin salir de la ciudad.

http://www.hotellaquintadeloscedros.com/

Tlf. 915 152 200

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5A6UJp0pb3g

Web accesible: https://www--nativehotels--org.insuit.net/hotel/hotel-quinta-de-los-cedros-madrid-es/

PUBLICIDAD