Air Europa suma Marrakech a su red de destinos

Madrid y la ciudad de Marrakech, una de las más turísticas de Marruecos, estarán más cerca desde el próximo día 6 de diciembre.

A partir de esa fecha, la aerolínea Air Europa operará su nueva ruta destino a Marrakech los jueves y domingos, con un Embraer E190, con capacidad para 120 pasajeros.

El avión saldrá del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 15.15h para aterrizar en el aeropuerto de Marrakech-Menara a las 16.15 h (hora local). En sentido inverso, el avión despegará del país alauí a las 17.15 h para tomar tierra en Madrid a las 20.20 h.

Con la nueva ruta, Air Europa, la aerolínea de Globalia, reforzará la presencia del grupo turístico español en Marruecos. Cabe recordar que Be Live Hotels, la división hotelera de Globalia, cuenta con dos establecimientos en Marruecos, el Be Live Experience Marrakech Palmeraie y el Be Live Collection Saïdia. Además, el próximo año prevé abrir otro hotel de 5 estrellas, el Be Live Collection Marrakech Adults Only, situado en la zona residencial del palmeral de Marrakech. La nueva conexión con Marrakech es, por tanto, claramente estratégica para Globalia.

