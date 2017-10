Viajes El Corte Inglés participa en la III edición del Forum HRG Spain

Las tendencias a nivel mundial en el Business Travel tienden a la inclusión de las nuevas tecnologías en el sector. En la III edición del Forum HRG Spain, donde se dieron cita más de 40 empresas especializadas, se debatió hacia dónde se dirige el futuro del Business Travel y las nuevas tecnologías. Por su parte, Viajes El Corte Inglés, insistió en la necesidad de implementar las nuevas tecnologías en el sector para poder llegar a la vanguardia de las novedades.

En este sentido, se llegó a la conclusión de la necesidad de converger en un único protocolo para facilitar la conectividad y la accesibilidad a contenidos. Para ello, se habló de la implementación de las NDC´s como nueva tecnología para el acceso a inventarios, una tecnología nueva de IATA, cuya finalidad es generar experiencias de compra más transparentes. Además, también se destacó la importancia de los criterios de seguridad, reporting y compliance como la política de viajes de las compañías.

Otras propuestas

Por su parte, Amadeus compartió los resultados obtenidos de un paper realizado conjuntamente con la Universidad de Londres, donde se destaca la importancia de mejorar la eficiencia del ROI dentro del Business Travel. Este año, el motivo elegido para esta tercera edición del Forum HRG Spain fue "Our World is you", subrayando así la importancia de la demanda por parte de los viajeros, quienes desean tener una experiencia fácil, accesible y segura.

