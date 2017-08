España atrae siete veces menos turismo de calidad que Francia o Inglaterra

Ni más ni menos que en la misma línea como actúan y son la mayoría de los políticos.



Número, masa, mogollón, cortoplacismo, oportunismo, falta de visión, de futuro, etc. sin tener en cuenta otros factores, como la excelencia, la calidad, el conocimiento de idiomas, la preparación, etc. Esto requiere esfuerzo, políticas adecuadas, incluyendo unos salarios adecuados en esta actividad, etc.



Como en política, no todos son iguales, hay excepciones, y en este caso se percibe como extraordinario lo que debería ser ordinario.