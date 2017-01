Double Tree by Hilton abre un hotel en el madrileño barrio de Las Letras

La marca supera los 100 hoteles abiertos en Europa, Oriente Medio y África.

DoubleTree by Hilton, una de las catorce marcas de Hilton, ha anunciado la apertura de DoubleTree by Hilton Madrid - Prado. Este exclusivo hotel boutique marca el debut de la enseña en Madrid y eleva a seis las propiedades de DoubleTree by Hilton en España.

DoubleTree by Hilton Madrid - Prado cuenta con 61 habitaciones y está situado en pleno centro de Madrid, en el barrio de Las Letras. Esta zona es un lugar ideal para descubrir el arte y la cultura de Madrid. Los visitantes pueden perderse por las estrechas callejuelas y explorar cafés, terrazas y tiendas o pararse a descansar en agradables plazas, como la de Santa Ana.

Situado a tan solo 16 kilómetros del aeropuerto de Madrid y a escasa distancia de las estaciones de tren de Atocha y Puerta del Sol, el hotel también se encuentra a pocos minutos del llamado "Triángulo Dorado del Arte", que comprende los tres museos más famosos de Madrid: el Museo del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Museo Thyssen-Bornemisza.

"Madrid es un destino turístico reconocido por sus extraordinarias pinacotecas, su rica historia literaria y su deliciosa gastronomía de tapas", indica Dianna Vaughan, vicepresidenta senior y directora global de DoubleTree by Hilton y marcas de Hilton. "Nuestro primer establecimiento en la ciudad proporciona a los huéspedes una base perfecta sobre la que comenzar a explorar todo lo que ofrece la capital." Y una de esas cosas que ofrece es la gastronomía... El nuevo hotel de Madrid ofrece una experiencia culinaria excelente en su restaurante Kirei by Kabuki Las Cortes, abierto durante todo el día. Bajo el mando de Ricardo Sanz, el único chef de cocina japonesa en España con cuatro estrellas Michelin, Kabuki plantea una fusión gastronómica entre la cocina japonesa y la mediterránea.

Con un formato más casual, el restaurante Kirei by Kabuki Las Cortes ofrece platos clásicos japoneses, como el sushi y el sashimi, así como una amplia gama de sopas, pasta y parrilla japonesa.

