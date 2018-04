Be Live inaugura en Marrakech un resort 5* solo para adultos

El Be Live Collection Marrakech es el segundo hotel de la cadena en la ciudad roja

Be Live Hotels, la división hotelera del grupo Globalia, inauguró ayer el Be Live Collection Marrakech Adults Only, su tercer hotel en Marruecos con el que suma casi 900 habitaciones en el país.

El Be Live Collection Marrakech, situado en la zona de desarrollo turístico y residencial del Palmeral, es un resort de 5* diseñado para adultos bajo la fórmula del "Todo incluido". Dispone de 212 habitaciones, incluidas 28 superiores al estilo swin up y 20 suites de 80 metros cuadrados. Este establecimiento, que combina a la perfección sus modernas instalaciones al tiempo que conserva el auténtico estilo marroquí, dispone del mejor equipamiento y de los mejores servicios para satisfacer al cliente más exigente.

El acto de inauguración contó con la asistencia del ministro de Turismo, Transporte Aéreo, Artesanía y Economía Social de Marruecos, Mohamed Sajid; el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo y el director general de Be Live Hotels, Javier Blanco, entre otras autoridades políticas y del grupo Globalia.

El Be Live Collection Marrakech, ubicado a apenas seis kilómetros del centro histórico de la ciudad, dispone también de un centro SPA con piscina cubierta climatizada, gimnasio, jacuzzi, sauna, baños de vapor y salas de tratamiento y se puede disfrutar de una variada y completa oferta gastronómica en su restaurante buffet o en su restaurante marroquí, así como cuenta con un Snack Bar, Lobby Bar, Pool Bar y Sport Bar.

Con este establecimiento, la cadena hotelera de Globalia suma dos hoteles en Marrakech, después de que en 2017 abriera el Be Live Experience Marrakech Palmeraie, un hotel de 4*, ubicado también en un entorno privilegiado con vistas a las Montañas Atlas y al palmeral de Marrakech.

La apuesta del grupo Globalia, y concretamente de su división hotelera, por Marruecos se completa con un tercer hotel, el Be Live Collection Saïdia, situado al noroeste del país, en la provincia de Berkane. Con estos tres establecimientos, Be Live dispone de una planta de 867 habitaciones, de las que 379 corresponden a los dos hoteles de Marrakech.

Además, dicha apuesta es reforzada también por Air Europa, la división aérea del grupo, que opera desde finales del pasado año esta ruta con dos frecuencias semanales; en concreto, los jueves y domingos.

La firme apuesta que el grupo turístico mantiene por Marrakech fue destacada por el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, al afirmar que "la ciudad de Marrakech se ha modernizado y evolucionado muy positivamente y nuestro objetivo es consolidarnos y posicionarnos". En este sentido, añadió, que "hay que crecer aquí y probablemente en Saïdia".

Juan José Hidalgo destacó igualmente la excelente evolución registrada por el Be Live Collection Marrakech que, abierto desde el pasado marzo, mantuvo una ocupación del 100% en su primera semana y actualmente se encuentra al 70%.

