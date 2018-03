¿Sabes cuál es tu tipo de alojamiento ideal?

Hoy en día existen casi tantos tipos de alojamiento como tipos de viajeros. Los hay caros, baratos, con carácter, con clase, aburridos, con desayuno incluido o no, con muchas facilidades o con más bien pocas. Dinos cómo eres y te diremos cuál es tu tipo de alojamiento ideal, o mejor, te diremos cómo son los alojamientos y qué esperar de ellos. Tú solo decides cuál es el que más te va. ¿Trato?

En este artículo de Skyscanner hacemos un repaso de los alojamientos más usados por los turistas durante sus viajes. Desde los hoteles de toda la vida hasta los 'bed & breakfast', pasando por otras formas más novedosas de hospedaje como los hostels boutique, Airbnb, o los albergues. Como ves, opciones no faltan, ¡empezamos!

1. Hoteles

Llamamos hoteles a los "hoteles de toda la vida", a los establecimientos de hostelería preparados para alojar a huéspedes con (mucha) comodidad. En otras palabras, llamamos hoteles a esos establecimientos para pernoctar cuyas instalaciones cumplen las normativas y los controles de calidad pertinentes del país en que se encuentran y que les otorgan el título de hotel. Según el metabuscador, el precio medio del hospedaje en hoteles en España es de 116€ por noche y el 71% de las búsquedas de los usuarios que buscan información sobre lugares en los que pasar la noche en Skyscanner es sobre hoteles.

¿Ventajas de los hoteles? Los hoteles son un negocio legal y con garantías, suelen ofrecer una amplia oferta de servicios y puedes hacerte una idea clara de qué calidad esperar de ellos en función de las estrellas que tengan. A más estrellas, mejores instalaciones y servicios. Si se pueden pagar, los hoteles pueden ofrecer un lujo contra el que muy pocos otros establecimientos pueden competir. Algunos se han convertido en atracciones y experiencias en sí mismos. A la hora de pagar, los hoteles suelen aceptar tanto efectivo como tarjeta.

¿Desventajas de los hoteles? Por lo general, los hoteles son el tipo de alojamiento más caro y permiten poco acercamiento a la cultura local.

2. Hostales

Los hostales son establecimientos hoteleros de categoría inferior a la de un hotel. No obstante, las instalaciones de un hostal también están debidamente preparadas para acoger personas y están sometidas a los controles de calidad y el cumplimiento de las normas del país en el que están ubicados. El precio medio de los hostales en España es de 60€ por noche y el 11% de quienes buscan alternativas de hospedaje se centran en esta alternativa.

¿Ventajas de los hostales? Al igual que los hoteles, los hostales son un negocio legal y con garantías, pero a un precio más económico. Según el hostal, puede ser más casero y tener más o menos encanto. Casi siempre tienen baño privado en la habitación.

¿Desventajas de los hostales? Por lo general, ofrecen menos servicios y comodidades que los hoteles, no suelen ser instalaciones tan grandes (menos oferta de camas) y algunos -que no todos ni mucho menos- se han quedado anticuados o son demasiado sencillos.

3. 'Bed and Breakfast' (B&B)

'Bed & Breakfast' significa literalmente cama y desayuno, en inglés. Con este nombre se bautiza a esos lugares que pueden ser desde casas particulares (en plan, una habitación para huéspedes en la casa que habita una familia) hasta edificios habilitados para este efecto que ofrecen habitaciones y desayuno a los viajeros.

¿Ventajas de los 'Bed & Breakfast'? Los 'Bed & Breakfast' tienen que pasar ciertos controles de calidad para poder hospedar turistas, son más económicos que otros tipos de alojamientos (como los hoteles), algunos resultan muy pintorescos y permiten cierta interacción con la cultural local. También pueden ser muy tranquilos.

¿Desventajas de los 'Bed & Breakfast'? Por lo general, las habitaciones de los 'Bed & Breakfast' carecen de baño y el baño tiene que compartirse con otras personas (aunque hay excepciones), pueden ser muy básicas ya que están pensadas solo para dormir y los servicios que ofrecen son mucho más reducidos que los de hoteles y muchos hostales. En ocasiones están en sitios muy remotos, lo cual a veces puede ser un punto a su favor.

4. Albergues o hostels

Los albergues o hostels son instalaciones en las que puedes alquilar una cama en una habitación en la que hay otras muchas camas, o bien una habitación privada con muchas camas que vas a compartir con la gente con la que estés viajando (familia, amigos, etc.). Puede que el baño sea compartido o no, y que haya posibilidad de tomar desayuno o no. Depende del hostel. El precio medio de un albergue en España es de 48€ la noche y el 7% de las búsquedas realizadas por los usuarios de Skyscanner optan por esta opción.

¿Ventajas de un albergue o hostel? Por lo general, los albergues o hostels son mucho más baratos que el resto de alojamientos de esta lista y hacen muy asequible el viaje, sobre todo, a turistas que viajen solos. A pesar del precio, los albergues y hostels pueden ofrecer una cantidad considerable de servicios, así como organizar actividades para sus huéspedes. Por lo general, los albergues y hostels son sitios con espacios para sociabilizar y frecuentados por gente joven. Pueden ser muy divertidos.

¿Desventajas de un albergue o hostel? Aunque son negocios con garantías que tienen que cumplir la normativa y los estándares de calidad del país en el que se encuentren, la calidad de muchos hostels es peor que la de hoteles. La privacidad -a menos que reserves una habitación privada- es mucho más reducida y casi siempre hay que compartir las instalaciones (cocina, baño, etc.). Asimismo, muchos no aceptan familias y, para el viajero que busque relax, a veces pueden resultar incómodos, bien porque le toque dormir cerca de una persona que ronque, no huela demasiado bien o llegue de fiesta a las tantas de la madrugada (o las tres a la vez). Los dormitorios de un hostel sí que son como una caja de bombones, ¡nunca sabes lo que te va a tocar!

5. Hostels boutique

Los hostels boutique son la evolución elegante de los albergues o hostels. Los hostels boutique son establecimientos de hostelería listos para acoger personas que conservan la esencia del albergue o hostel (habitaciones compartidas, espacios comunes para socializar, etc.), pero con un extra de comodidad y lujo (lujo estilo mochilero en la forma de decoraciones vanguardistas o hípsters, estancias más pequeñas con menos camas y más cómodas, etc.).

¿Ventajas de un hostel boutique? Las instalaciones suelen estar más nuevas y ser más cómodas que en los hostels. Probablemente, el hostel boutique es el alojamiento ideal para aquellas personas que en su juventud fueron mochileros y que, 10 o 20 años después, quieren conservar la parte social de mochilear, pero no la parte incómoda (dormir en habitaciones muy pequeñas, con mucha gente, sin ventanas, etc.)

¿Desventajas de un hostel boutique? Son más caros que los albergues y hostels normales. De hecho, ¡pueden ser tan caros como muchos hoteles!

6. Apartamentos

Por apartamentos entendemos los apartamentos de toda la vida, esas casas particulares que se rentan a turistas por días, semanas o meses, y cuyos beneficios están sujetos al pago de impuestos que requiera esta actividad en el país donde se ejerza.

¿Ventajas de los apartamentos? Los apartamentos se alquilan por unidades, esto es, todo el apartamento. No tienes que compartir sus instalaciones con nadie. La privacidad es mucha y los huéspedes que se alojen ahí, tantos como acuerdes con el propietario, sin que el precio se incremente. Asimismo, permiten ahorrar mucho dinero puesto que uno puede cocinar en su apartamento y, con ello, ahorrarse tener que pagar desayunos, comidas y cenas por ahí.

¿Desventajas de los apartamentos? Los apartamentos particulares no tienen que cumplir ninguna normativa de calidad. Cada apartamento es un mundo y te puedes encontrar cualquier cosa. Si tienes un problema, probablemente tarden en arreglártelo más que si estuvieras en otro tipo de hospedaje (o no, depende), ya que no hay una recepción a la que puedas acudir en cualquier momento.

7. Apartahoteles

Por lo general, los apartahoteles son apartamentos que dependen de los hoteles, así que tienen cosas buenas y malas de los dos sistemas (el de los apartamentos y el de los hoteles).

¿Ventajas de un apartahotel? Las instalaciones de los apartahoteles están preparadas para acoger personas, cosa que queda certificada por el cumplimiento de las normativas para este efecto y el paso de los controles de calidad pertinentes. Asimismo, pueden ser compartidos por un amplio grupo de personas (como, por ejemplo, una familia numerosa o grupo de amigos) y, de esta manera, resultar más económicos que los hoteles donde habría que alquilar habitaciones en función del número de personas. Los apartahoteles garantizan grandes niveles de independencia e intimidad, así como ciertos servicios extra que pueden variar (como lavandería, limpieza, etc.).

¿Desventajas de un apartahotel? Al llevar la parte de hotel, suelen ser más caros que un apartamento sin más.

8. Airbnb

Airbnb es una forma de alojamiento que ha irrumpido con fuerza en el mundo del turismo. En teoría, Airbnb es una plataforma de alquiler de casas o habitaciones entre particulares que permite a un usuario particular (el anfitrión) alquilar una habitación de su casa a un viajero (el huésped) durante un tiempo determinado. Y quien dice una habitación dice la casa entera, y dice que el anfitrión puede estar o no en la casa (en el caso de que se alquile solo una habitación). Toda la información sobre los servicios que ofrece un anfitrión viene detallada en la ficha del alojamiento, así como las opiniones de otros usuarios que se han alojado con anterioridad en dicho apartamento o habitación

¿Ventajas de Airbnb? Airbnb combina lo económico de un albergue o hostel con la intimidad de la habitación privada de un hotel, un hostal o un 'B&B'. Los alojamientos pueden ser muy curiosos y los anfitriones muy amables y darte buenos consejos (sobre dónde ir, dónde comer, cómo moverse, etc.). En caso de que el anfitrión esté en casa y que la casa de verdad sea su propio hogar, permiten un grado muy amplio de contacto con la cultura local, de ver cómo es y cómo vive la gente en ese lugar. El sistema de control de calidad es relativamente bueno pero amateur, permite al anfitrión y al huésped evaluarse mutuamente tras la estancia y el sistema no permite ni a uno ni a otro eliminar las críticas negativas.

¿Desventajas de Airbnb? Uno de los grandes problemas es que no está sujeto (o lo está muy poco) a los controles de calidad y a las normativas de hospedaje del país donde se desarrolla su actividad por lo que, técnicamente, uno se puede encontrar cualquier cosa cuando llega a su alojamiento. No puede ofrecer garantías de calidad oficiales puesto que no hay ninguna autoridad que lo controle (ojo, esto no quita para que uno pueda encontrar alojamientos absolutamente maravillosos en Airbnb). En esta misma línea, uno a veces uno no sabe muy bien si los alojamientos de pagan impuestos o, si lo hacen, dónde lo hacen y cómo. A veces, hasta que uno llega al apartamento no sabe si esa habitación o casa se la alquila una persona con una habitación que le sobra o esa segunda vivienda que no usa para tener unos ingresos extra, o si se trata de una agencia particular que alquila inmuebles a turistas de forma profesional. Así mismo, cabe destacar que el auge de los alojamientos de Airbnb está causando algunos problemas en los centros de algunas ciudades turísticas (como, por ejemplo, Londres, San Francisco o Barcelona), donde cada vez son más los caseros que prefieren alquilar su inmueble por días o semanas a través de Airbnb que a un inquilino permanente. En algunas ciudades se están implantando medidas para regular este tipo de alojamientos.

