NATIVE Hoteles y Turismo Accesible, finalista de los Tourism For Tomorrow Awards 2017

David Cameron participa, en Bangkok, en el mayor evento del turismo mundial, la Cumbre del WTTC.

Bangkok fue el escenario ayer de la entrega de los Tourism For Tomorrow Awards, los premios más importantes del turismo responsable en el mundo. En una jornada en la que también participó como ponente Kike Sarasola, de Room Mate Hotels, el club de hoteles NATIVE, con soluciones revolucionarias en su web accesible a cualquier usuario y en sus hoteles, como el reloj de alertas Wiim para sordos, ha sido seleccionada entre 200 proyectos de 73 países por un jurado de 20 expertos.

El World Travel & Tourism Council ha vuelto a demostrar en Bangkok por qué es la institución mundial de referencia en la industria turística. Y el turismo de Tailandia se confirma como uno de los más activos del mundo, cuya ministra se despedía entre lágrimas en la clausura, con un emotivo discurso cargado de mensajes reivindicando al hecho del viaje como vector de la paz en el mundo.

No han faltado en la Cumbre referencias a la amenaza que Donald Trump supone para un sector en el que las fronteras son un freno y los mensajes dirigidos contra países concretos y religiones concretas una ofensiva contraria al mensaje global del WTTC. "Trump cierra sus fronteras a los habitantes de países que nunca han tenido nada que ver con ataques en Estados Unidos, y cuando su mayor problema de seguridad es interno, proviene de sus ciudadanos". Ian Goldin, de la Universidad de Oxford, iba más allá, mostrando en pantalla gigante una foto del presidente americano en actitud agresiva para ilustrar su brillante ponencia "Transformando nuestro mundo" sobre los desafíos globales del momento.

Los Finalistas en Medio Ambiente, Innovación, Destinos y Comunidades locales

El momento más esperado de cada Cumbre Global del WTTC es la ceremonia de entrega de los Tourism For Tomorrow Awards -Premios del Turismo del Mañana-, en los que NATIVE Hoteles y Turismo Accesible parecía ser favorita en la categoría de Innovación, por la rareza y escalabilidad de algunos instrumentos que incorpora a su web accesible y a la estancia de sus clientes de edad avanzada o con alguna discapacidad. El sponsor de la categoría de Innovación ha sido Amadeus.

Y es que el club de hoteles español, que opera como entidad sin ánimo de lucro en España, Portugal, Italia, Marruecos y México, ha sido creador, promotor, testador e impulsor de una serie de elementos de accesibilidad universal que hacen sus establecimientos más cómodos para clientes con movilidad reducida. Su nueva web -la primera, desde 2010, fue creación de Technosite, de la ONCE hoy ilunion- se ha dotado del revolucionario sistema de accesibilidad universal InSuit, que permite navegar por la web sin ver la pantalla, sin tocar el teclado y sin hablar al ordenador. Simples soplidos, sonidos o tocar cualquier tecla -si tenemos parkinson o artritis por ejemplo- equivalen a clics del ratón. Desde ahora, en los hoteles de la red los clientes sordos pueden solicitar durante su estancia un reloj Wiim de alertas en caso de incendio, inundación, aviso de llamada a la puerta y mensajes cortos desde Recepción, mediante una vibración que le invita a leer la pantalla para recibir mensajes de emergencia o informativos. Hasta ahora las opciones para despertar a un cliente sordo en un hotel en caso de incendio se limitaban a disponer de un vibrador de almohada y una luz potente en la habitación. Que no son efectivos si el cliente duerme en la punta opuesta de la almohada en el momento del aviso o si el sueño profundo le impide despertarse con luz.

Una cliente del hotel Kasba Dar Daïf, en Marruecos, hace un trekking por el desierto.

Entre las innovaciones que han sorprendido a los asistentes a la Cumbre destaca por su originalidad la adaptación de una silla de ruedas para montar dromedario en el sur de Marruecos. Esta iniciativa, puesta en marcha con el hotel Kasbah Dar Daïf, en Ouarzazate, permite hacer el trekking apersonas mayores o con alguna discapacidad. Y ya se está trabajando una plataforma basculante en la silla, que suaviza el ángulo que adopta el pasajero en los momentos de levantarse y sentarse el animal.

Otras soluciones que NATIVE incluye en sus hoteles son la señalética braille y en relieve en numerosos puntos de la habitación del cliente y zonas comunes del hotel, diseñados con Puntodis, la posibilidad de disponer en el restaurante del sistema Chef's Voice de audición del menú en 12 idiomas incluyendo filtro de alérgenos que le muestra sólo los platos que puede tomar, o incluso mensajes de bienvenida o informativos en lengua de signos a través de un avatar creación de Sign-Lab.

Hoy viernes, y tras la clausura de la Cumbre, el Turismo de Botswana ha encargado a NATIVE la incorporación del sistema web accesible InSuit a su sitio web. Para Pablo Ramón, fundador de la red de hoteles, "tenemos que aprovechar esta visibilidad planetaria fugaz para expandir este mensaje de inclusión universal que no sólo es de justicia social, sino de inteligencia de negocio para el sector turístico. De las más de 700 millones de personas con alguna discapacidad, 500 millones no pueden utilizar un PC a causa de baja visión, parkinson, ceguera... salvo que las web sean accesibles. Y la información es el primer paso de la cadena del turismo, cuando elegimos un destino y un hotel desde casa. Y para ser útiles debemos utilizar herramientas universales, como el sistema InSuit, en el que navegas mediante soplidos, sonidos o tocando cualquier tecla. No es magia, es tecnología para las personas. Y todos pasaremos por años de movilidad reducida en nuestra vejez, que cada vez es más larga".

El ganador en Innovación ha sido The Nature Conservancy, de Estados Unidos, en un estudio con la Universidad de Oxford sobre la relación entre los arrecifes de coral en todo el mundo y el rédito que supone cada uno de ellos para el turismo en cada región. Un estudio realizado con ayuda de Microsoft. En Medio Ambiente ha sido Misool, una reserva de fauna marina en Indonesia. En Comunidad ha sido para Ol Pejeta Conservancy, de Kenia, sobre conservación vinculada a la participación directa de la población de los parques nacionales. En Destinos ha sido Botswana por su continuada promoción del turismo responsable, que ha presentado Chobe Magkadikgadi & Okavango Delta. En Social ha sido para China Hospitality Education Initiative de formación para hotelería para jóvenes sin recursos por la Fundación Willard y Alice Marriott.

En la cumbre del WTTC han intervenido entre otros el Secretario General de la OMT, los CEO de Kuoni, Air Asia, Relais & Châteaux, Thomas Cook, Marriot Hotels, Union Pay, ministros de varios países incluyendo al primer ministro tailandés, el ex premier David Cameron y expertos de la Universidad de Oxford, el empresario y filántropo David Tang y lo más destacado del sector a nivel mundial.

La percepción del turismo como vector de expansión de la paz, el entendimiento entre culturas y el progreso de las economías incluyendo con fuerza a las más desfavorecidas, es el mensaje que ha presidido el ambiente de este encuentro mundial de la industria turística.

En la clausura se anunciaba la ciudad organizadora de la próxima Cumbre del WTTC 2018, que será Buenos Aires, y Roberto Palais, secretario ejecutivo de Inprotur cerró con un mensaje del alcalde de la ciudad y un vídeo de presentación.

