Siete tendencias que marcarán el intercambio de casas en 2017

Vivienda en Nueva York, inscrita en IntercambioCasas.

El intercambio de viviendas es una fórmula vacacional consolidada. Como es sabido, la idea se basa en la confianza y el respeto de una comunidad que disfruta viajando con las comodidades de alojarse en un hogar. Desde que este modo de economía colaborativa surgió hasta nuestros días, las tendencias de los usuarios han evolucionado. Coincidiendo con su 25 aniversario, HomeExchange, red internacional a la que pertenece IntercambioCasas.com, apunta 7 tendencias que marcarán este mercado en 2017.

1. España sigue siendo atractiva

En 2017, España es el segundo país europeo en número de casas disponibles y el tercero más popular entre la comunidad internacional. Ciudades como Barcelona, San Sebastián o Ibiza han entrado en el ranking de las más solicitadas. Sin embargo, también hay otros puntos de interés. En el Top 10 de las casas más visitadas del conjunto de los países en 2016, había una casa española: un piso con vistas al Mediterráneo en la costa alicantina. Franceses, norteamericanos, neerlandeses y canadienses son los más interesados en visitar nuestro país.

2. Alta demanda de flexibilidad y selección de viviendas

Introducido en noviembre de 2016, el programa Passport?, que permite intercambios no recíprocos entre los socios de IntercambioCasas.com, ha sido adoptado por los miembros españoles. En enero de 2017, eran tres veces más en haber organizado un intercambio no recíproco con respecto a la fecha de lanzamiento del programa, lo que demuestra que responde a una necesidad creciente de flexibilidad. Ahora basta con alojar a un miembro de la comunidad para ganar un "Globo" y utilizarlo después en el destino elegido. La introducción de esta mayor flexibilidad abre nuevas perspectivas. Antes del final de 2017, se prevé que un 70% de la comunidad mundial haya cerrado al menos una estancia no recíproca mediante el programa Passport?.

3. Españoles "abiertos a cualquier destino"

En este aspecto, el resultado de los españoles corresponde con el conjunto de la comunidad, puesto que un 42% declara estar "abierto a cualquier destino". Esta mención que aparece en el perfil invita a los demás miembros a hacerles una propuesta de intercambio, aunque su ciudad no esté entre los destinos preferidos. Esta apertura se acompaña de un interés creciente por las estancias en múltiples destinos.

4. Popularidad de los fines de semana y los puentes en España

Un 20% de socios españoles desea intercambiar dentro de la Península para estancias cortas, como fines de semana o pequeñas vacaciones aprovechando los puentes. Esta tendencia explica que España sea el primer destino de los españoles. En segunda posición, Francia se mantiene como país predilecto para los españoles, seguido de Estados Unidos, Reino Unido e Italia. Vienen luego países como Irlanda, Alemania, Países Bajos, etc.

5. Las familias primero, pero la generación "Y" va ganando terreno

Las familias que viajan con niños representan el 35% de la comunidad internacional y algo más de la mitad de los miembros españoles, un 52%, practica el intercambio de casas en familia. Este dato en 2013 era de un 70% en España. El retroceso se debe al auge de los que viajan en pareja, en particular de la generación "Y", que ha integrado los códigos de la economía colaborativa y se siente cómoda en el trueque de bienes y servicios entre particulares. Según un estudio de Nielsen, el 53% de los españoles está dispuesto a compartir o alquilar bienes, situando así a España entre los países de la Unión Europea con mayor potencial de crecimiento en economía colaborativa.

6. Más servicios adicionales

La opción Gold de IntercambioCasas ofrece desde 2016 un abanico de servicios accesibles a todos los miembros que desean un acompañamiento personalizado. La optimización del anuncio y la asistencia de una red de expertos Gold, disponibles las 24 horas en cualquier parte del mundo, forman parte de esta oferta Premium que responde, entre otras cosas, a la demanda de propietarios de segundas residencias, que representan el 36% en España.

7. El destino ya no es el único criterio de selección

La tendencia actual es ofrecer más filtros de búsqueda, como viviendas adaptadas para personas con discapacidad (el 9% de las casas en el mundo) o para las personas con alergias (el 6%). Otros criterios se adaptan a la forma de vida, como la presencia de una mascota (12% de las ofertas españolas) o bien responden a necesidades muy pragmáticas, como la disponibilidad de artículos para bebé. Las actividades de ocio y deporte siguen siendo esenciales en el proceso de selección: proximidad de una playa (el 39% de las ofertas del conjunto de la web), la montaña (28%), un campo de golf (32%), spots para practicar surf o buceo (18%).

