Ábalos alerta de que habrá un coche de Cabify o Uber por cada tres taxis

La sublevación del taxi y los cambios normativos promovimos por el Gobierno socialista no van a poder frenar la llegada de miles de nuevas licencias de VTC en los próximos meses. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, confirmó así los peores temores de los taxistas al anunciar este jueves que las comunidades autónomas (CCAA) se verán obligadas a dar hasta 9.000 licencias nuevas de Uber y Cabify "por orden judicial". Esta nueva oleada elevaría la flota de este tipo de vehículos hasta las casi 20.000 en toda España "reduciendo la relación entre VTC y taxis hasta el 1/3", aseguró Ábalos durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados y señaló que la ratio "será mucho menor en otras ciudades".

Según los últimos datos publicados por el propio Ministerio de Fomento, agosto arrancó con unas 10.731 licencias de Uber y Cabify otorgadas por las CCAA, 1.365 más que a principios de julio, lo que redujo el ratio entre taxis y vehículos que operan con las plataformas digitales a 1/6, si se usa como base las 65.000 licencias de taxi que más o menos están operativas cada mes en España entre renovaciones y demás trámites (la flota total de taxis incluidos los que no tiene taxímetro ronda los 69.000).

Así, con la llegada de las 9.000 licencias nuevas llegaría a haber un coche de Uber o Cabify por cada 3,2 taxis, ratio que se reduciría a una VTC por cada taxi y medio durante los fines de semana, que es cuando la mitad de la flota tiene prohibido circular.

Las principales comunidades afectadas por la llegada de nuevas licencias serían Madrid, Cataluña y Andalucía

Unas limitaciones de actividad que no tienen los vehículos turismos de transporte con conductor y que, según denuncia Ábalos, "genera una competencia desigual" entre dos negocios que "operan en el mismo sector y en el mismo ámbito urbano". En este sentido, el ministro ha criticado la "libertad" y la "falta de regulación" con la que operan los vehículos de Uber y Cabify que no tienen "restricción de horarios ni calendario" ni "la obligación de operar con precios prefijados o limitados". "Estas condiciones dan ventajas competitivas a las VTC que se tienen que revisar", sentenció Ábalos. En este punto, el diputado socialista César Ramos reclamó durante la comparencia que desde el "ámbito urbano" las CCAA y los Ayuntamientos implanten medidas que mejoren la competitividad de los taxis y la experiencia de los usuarios. A su vez, recordó que las plataformas tecnológicas deben mejorar las condiciones laborales del sector ya que "la llegada de las nuevas tecnologías no puede justificar la precariedad" (ver información de abajo).

Aunque el ministro no quiso especificar que CCAA protagonizarán la llegada de miles de nuevas licencias, éstas son Madrid, Cataluña y Andalucía. Así, solo en Barcelona, donde prendió la mecha del conflicto, están pendientes de salir 1.800 tarjetas de transporte nuevas, lo que más que duplicaría la flota actual. Según explican desde la Conselleria de Territori de Cataluña, actualmente hay en vigor 2.000 licencias de Uber y Cabify en toda la Comunidad y la Justicia ya les ha obligado a dar otras 2.000, que se irán expidiendo en los próximos meses, elevando el número de estos títulos a los 4.000 en el territorio

En la Comunidad de Madrid la historia se repite. Según explican fuentes de la Consejería de Transporte actualmente hay 4.800 licencias de VTC operativas, lo que implica que en menos de un mes el número de vehículos de Uber y Cabify ha crecido un 11,4% (492 títulos más). Pero, de aquí a seis meses o un año, la flota de este tipo de coches se disparará hasta las 7.500, informan desde el gobierno regional. Así, la Justicia ordenará a Madrid dar unas 2.400 licencias más, llevando a que haya casi una VTC por cada dos taxis.