El sindicato USO prevé seis días de huelga en la base de Finnair en Barcelona

Unión Sindical Obrera (USO) prevé mantener los seis días de huelga en la base de Finnair en el Aeropuerto de Barcelona, los días 18, 19, 25 y 26 de agosto y 1 y 2 de septiembre, después de que este viernes haya finalizado sin acuerdo la reunión de mediación con Atlas-Adecco, la contrata de la tripulación, por lo que ambas partes se reunirán en un nuevo acto de mediación el próximo martes en Inspección de Trabajo. "El problema de base que nos ha desembocado en esta situación es que llevamos más de cinco años sujetos a un convenio que no tiene nada que ver con el sector aéreo, con unos sueldos base que no se corresponden a nuestra categoría y una revalorización en estos años que, por lo tanto, también ha estado por debajo", ha destacado en un comunicado la delegada de Uso en la base del Aeropuerto de Barcelona, Yasmina Maté.

Ha lamentado que la empresa les ha hecho la misma oferta que firmó la base de Madrid y que ya se rechazó en asamblea en Barcelona, "y de ahí solo se han movido en una horquilla trampa: añadir un complemento del 2% de nocturnidad". "Esta subida la cobraremos en función de si la empresa nos programa vuelos nocturnos o no, favoreciendo así a unos trabajadores o a otros, y el aumento se da sobre el precio de la hora nocturna, que es de 3,25 euros", ha asegurado Maté.

Según ella, el problema que ha llevado a esta situación es que ya son más de cinco años los que los trabajadores llevan sujetos a un convenio que "no tiene nada que ver con el sector aéreo, con unos sueldos base que no se corresponden con la categoría".

Así, ha explicado que un jefe de cabina con tres años de experiencia en la compañía tiene un salario bruto de 13.807,8 euros en 12 pagas, y un tripulante de cabina, 11.520,96 euros: "En Madrid aceptaron el 10% y hoy nos han ofrecido el 12%, pero es que estamos hablando de que nos quedarían unos sueldos que no sólo no llegan a la media del sector, sino ni a las peores líneas de bajo coste". "Hablar de 10% o 12% suena a mucho, pero al final el sueldo base de un tripulante no llega a 1.000 euros brutos al mes en 12 pagas, poco más del salario mínimo", ha continuado.

Negociación

Fuentes de Adecco han explicado a Europa Press que continúan las negociaciones y el martes se decidirá "si formalmente se convoca la huelga o no", y han afirmado que han alcanzado acuerdos en el 80% de los puntos abordados, aunque no en los salarios, que aseguran que están en la media o por encima del resto de compañías del sector.

Han recordado que los trabajadores de la base de Madrid sí aceptaron las condiciones planteadas, y han emplazado a la negociación a los empleados de la de Barcelona, porque desde Adecco mantienen "toda la disposición a negociar" y están abiertos a todo tipo de diálogo.