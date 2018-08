Virgin solo llevará el 'Hyperloop One' a Málaga si logra ayudas de 126 millones

El Ministerio de Fomento, a través de Adif, ha cerrado un acuerdo con Virgin para convertir el Centro de Tecnologías Ferroviarias de Málaga en el banco de pruebas del proyecto Hyperloop. La multinacional de Richard Branson prevé que el centro esté operativo en 2020 para impulsar el desarrollo del tren ultrarrápido y conseguir que "esté listo para el transporte de pasajeros antes de 2030", tal y como aseguró a elEconomista YJ Fischer, jefa de desarrollo del Negocio Internacional de Virgin Hyperloop One.

Aunque ya se ha firmado un protocolo de actuación entre Adif y Virgin, lo cierto es que la apertura del Centro de Ensayo y Desarrollo Avanzado está condicionada a que el proyecto "obtenga 126 millones de euros en convocatorias de ayudas públicas" entre préstamos y subvenciones de I+D+i para las instalaciones, explica la multinacional. La inversión total asociada a la puesta en marcha de la instalación alcanza los 557 millones de euros. Así, una parte de los fondos (431 millones de euros o 500 millones de dólares) correrán a cuenta de Virgin y los otros 126 millones del erario público.

"Las subvenciones ayudarán a establecer el nuevo centro e impulsar el desarrollo y las pruebas tecnológicas del Virgin Hyperloop One, así como estimular el crecimiento económico de la región", explica la firma. No en vano, el gestor presidido por Isabel Pardo de Vera estima que la instalación permitirá "generar unos 250 puestos de trabajo directos de alta cualificación tecnológica y cientos de empleos indirectos" entre socios y proveedores de la región.

Superaría la velocidad de un Airbus A350, pero no alcanzará la del extinto supersónico Concorde

El centro de desarrollo del tren ultrarrápido se instalará en la nave de experimentación de 19.000 metros cuadrados (m2) que Adif tiene en Bobadilla (Málaga), actualmente fuera de uso. "El protocolo suscrito permitirá desarrolla, probar y validar en España los componente de este sistema diseñado para desplazamientos de hasta 1.200 kilómetros/hora", explica Adif. Posteriormente, el sistema se exportará al resto de Europa aunque España dará soporte a las operaciones y el mantenimiento de los trenes.

Para poner en perspectiva la velocidad que puede alcanzar el Hyperloop, sólo decir que irá más deprisa que un avión de largo radio Airbus A350, que alcanza los 945 km/hora a máxima velocidad. Eso sí, no supera al Concorde, que con una velocidad máxima de 2.179 km/h, es un avión supersónico.

Los planes de la multinacional de Barson en Málaga pasan así por "desarrollar, probar y certificar subsistemas tecnológicos durante los próximos 10 años". "Las capacidades de este centro van a permitir a Virgin Hyperloop One trabajar con los reguladores para certificar sistemas y, en última instancia, aumentar la capacidad de producción para satisfacer la demanda futura", apuntó Fischer. Sin embargo, todavía no está previsto construir en España un sistema Hyperloop a escala real, como el que ya tienen en EEUU.

De momento, Virgin no tiene previsto instalar el Hyperloop en ninguna ciudad europea aunque ya están "en conversaciones con varios gobiernos para desarrollar proyectos en Europa", aseveró la jefa de desarrollo internacional. "En concreto para este año Virgin Hyperloop One está concentrada a nivel de desarrollo comercial en las rutas con los niveles más altos de compromiso por parte de gobiernos, específicamente en Estados Unidos, India y Arabia Saudí", aseguró. Así, aclara Fischer, que la apertura del centro está "desligado de cualquier implantación de Hyperloop en España en un futuro", aunque no lo descartó ya que nuestro país en un referente en alta velocidad y se "está consolidando su papel en la próxima generación de innovación en transporte".

Lo que sí están haciendo es negociar con otros países para implantar centros de desarrollo que les permita obtener los certificados de seguridad. "Estamos en conversaciones con gobiernos de todo el mundo para determinar cómo se puede apoyar el desarrollo tecnológico de la compañía e impulsar los diferentes proyectos a nivel mundial," dijo.