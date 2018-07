Ryanair ofrece mejoras laborales y una reunión urgente para frenar la huelga

Ryanair ha puesto en marcha toda su maquinaria para tratar de frenar in extremis la huelga paneuropea convocada por los tripulantes de cabina (TCP) de cuatro países: España, Italia, Bélgica y Portugal. La firma de bajo coste se ha puesto en contacto con los representantes de los trabajadores para pedir una reunión la semana que viene al margen del SIMA, que será el martes, en la que poder llegar a un acuerdo de mejoras laborales a cambio de que desconvoquen los paros de 24 horas previstos para el 25 y 26 de julio.

En concreto, el departamento de recursos humanos de las firmas de reclutamiento Crewlink y Workforce ha contactado con los portavoces de la plantilla para asegurarles que Ryanair les ha hecho una oferta para mejorar las condiciones de los TCP y que buscan "reunirse cuanto antes". No hay que olvidar que el 75% de los tripulantes de Ryanair está contratado a través de esas empresas y que la low cost no quería que los acuerdos que se alcanzaran con su personal directo fueran extensibles a ellos.

Fuentes sindicales explican que no es la primera vez que Ryanair trata de dar carpetazo al problema laboral con alzas salariales, por lo que descartan que pueda haber algún tipo de acuerdo. Y es que, los TCP reclaman que Ryanair les contrate bajo la legislación española y que les pague en cuentas en nuestro país, algo a lo que no está dispuesta. No en vano, la legislación laboral irlandesa es menos garantista que la española. "En cualquier caso, si se decidiera cancelar los paros, Ryanair tendría que comprometerse por escrito a no trasladar a ningún tripulante a' las bases en huelga para volar", aseguran desde el sindicato de TCP, Sitcpla.

En este punto, cabe recordar que los pilotos españoles han llevado a Ryanair ante la Justicia para reclamar que se les reconozca como empleados españoles y se les contrate bajo la legislación nacional.

Pese a los acercamientos realizados por la compañía, algunos tripulantes de cabina españoles han denunciado que han recibido presiones por parte de los jefes de sus bases para que no secunden los paros. "Están preguntando a los empleados si tienen pensado ir a la huelga y les advierten de que tengan cuidado si lo van a hacer", aseguran fuentes cercanas a los tripulantes.

Ryanair, que lleva meses sufriendo en su cotización el problema laboral, no ha querido hacer comentarios oficiales sobre los acercamientos ni sobre las posibles consecuencias de los paros, aunque descarta que vaya a afectar a un gran número de viajeros. "Hay que vez que pasa con los servicios mínimos", dicen.

El conflicto europeo, que amenaza con dejar en tierra unos 2.000 vuelos en dos días y que afectará a 220 aviones, se le está complicando a Ryanair, que ahora tiene que hacer frente a un nuevo incendio: los pilotos irlandeses. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de Irlanda (Ialpa) ha convocado una huelga de 24 horas para el 12 de julio con el fin de reivindicar mejoras laborales. El sindicato ha pedido a la irlandesa que tenga en cuenta la antigüedad de los pilotos a la hora de otorgar distintos derechos, como el turno para elegir vacaciones.