IAG busca ya alternativas a Norwegian para crecer en el bajo coste a América

IAG no está dispuesto a hacerse con Norwegian a cualquier precio por lo que ya está buscando alternativas para crecer en el bajo coste a América por su cuenta. "Creemos que el largo radio a bajo coste tiene futuro y queremos crecer. Podemos hacerlo de manera orgánica o comprando aerolíneas, así que tenemos muchas otras opciones para seguir expandiéndonos en ese negocio y las estamos analizando", aseguró el consejero delegado del holding aéreo, Willie Walsh, en un encuentro con periodistas en el que reiteró que "no" iba a entrar en "una guerra de ofertas" por la aerolínea noruega. IAG lanzó Level a mediados del año pasado para competir en este mercado y prevé seguir impulsándola. La compra de Norwegian les habría permitido potenciar las conexiones de bajo coste con EEUU, que es donde la firma se ha abierto un hueco con rutas desde Reino Unido e Inglaterra o España, los principales mercados de IAG.

Así, el primer espada de la dueña de British Airways e Iberia alejó la posibilidad de que la compra de Norwegian fuera a llegar a buen puerto ya que no están dispuestos a pagar "más" por ella de lo que consideran que vale. Es decir, que no subirán la oferta a los niveles exigidos por la firma noruega, que asegura que puede seguir en solitario porque su modelo "es viable". En este punto, animó a Lufthansa, que esta semana ha reconocido contactos con la low cost que preside Bjorn Kjos, a pujar por ella "si está dispuesta a pagar lo que pide".

"No voy a entrar en ninguna guerra y no pienso pagar más de lo que vale. Si quieren más dinero y Lufthansa está dispuesto a pagarlo, que lo pague", sentenció Walsh antes de recordar que ya se quedaron sin Niki después de que les pidieran que subieran la oferta. En declaraciones a este diario, aseguró que no ha hecho "ninguna oferta formal" por Norwegian y que no está dispuesto a hacerla en meses.

Ryanair descarta una oferta

Por su parte, el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, que también participaba en el encuentro con periodistas organizado por Airlines For Europe (A4E), declaró que no piensa hacer "ni hoy, ni mañana, ni nunca" una oferta por Norwegian ya que "no ha ganado dinero nunca y nunca lo hará".

Los dos dirigentes de los principales grupos aéreos se reunieron el miércoles en Bruselas para alertar del caos aéreo que se avecina por las reiteradas huelgas de los controladores aéreos franceses. En concreto, O'Leary alertó que las cancelaciones y los retrasos por los paros en la torre de Marsella (sumarán 29 días este fin de semana) van a ir a peor lo que afectará directamente a los vuelos con España y dañarán el turismo de nuestro país, ya que Baleares y Barcelona son los destinos que sufren más las consecuencias. En concreto, calculan que más de un millón de pasajeros se verán perjudicados por los paros en verano, que han afectado ya a 400.000 viajeros.

En este punto, las aerolíneas han presentado varias propuestas a la Comisión Europea para limitar que las huelgas afecten a terceros países. Así, han solicitado que por encima de los 30.000 pies el espacio aéreo sea común y esté controlado por la UE desde una única torre de control, algo que ya permite la tecnología, para que las huelgas solo afecten a los vuelos de los países donde se dan. La CE ha dado el visto bueno a la propuesta y está realizando un estudio. "Los vuelos inocentes no se tienen que ver afectados por los paros", aseguró O'Leary. Walsh dijo que quieren asegurar "un trabajo eficiente" para sus trabajadores y que se respeten los derechos de los ciudadanos de poder moverse con libertad.