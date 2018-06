Fomento eliminará los peajes de las autopistas cuando acabe su concesión

Mis respetos a todas las opiniones vertidas, pero de lo leído, aquí hay cosas de las que no se habla, por ejemplo del aumento de seguridad al no transitar por carreteras secundarias camiones de gran tonelaje.



Esto da lugar a una mayor seguridad, yo por mi parte mi vida y la de los míos, no tiene precio, no soy una aseguradora.



Tampoco se habla del efecto de traslación de la reducción de costes a la economía real, que da lugar a mayor competitividad y creación de empleo al trasladarse a las familias que acaban pagando más impuestos y mejorando la sociedad.



Por contra, si seguimos con peajes, a quien beneficia?



Considero que esta decisión debe ser tomada por CUALQUIER gobierno, independientemente de su color



Un saludo