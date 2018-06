El PSOE revisará el alza del dividendo de Aena y la inversión de 7.252 millones

Los socialistas cuestionan la viabilidad de los planes y sus objetivos

Las acciones de la compañía cotizan en mínimos anuales

La llegada del PSOE al Gobierno supondrá un cambio de rumbo en la estrategia de Aena. Nada más ganar Pedro Sánchez la moción de censura, el presidente del gestor aeroportuario, Jaime García-Legaz, se dio por cesado y suspendió la presentación del plan estratégico, que había sido aprobado solo unos días antes por el Consejo, dominado entonces por los representantes del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El previsible cambio de guardia en el seno de Aena ha dejado así en el aire el futuro de los últimos planes de inversión, de más de 7.600 millones. Y es que el nuevo Gobierno quiere revisarlos para asegurarse de que son "realistas, viables" y cumplen una función social.

No en vano, el PSOE ha criticado en más de una ocasión "la falta de credibilidad y transparencia" de los planes inmobiliarios de El Prat y Barajas, que traen aparejada una inversión público-privada de 4.260 millones de euros, y ha cuestionado abiertamente la política de retribución del accionista, que persigue repartir el 80% del beneficio en dividendos hasta 2021. Ambos puntos forman parte del plan estratégico aprobado en el último consejo del gestor.

El mercado teme que el nuevo Gobierno toque el dividendo y las acciones de Aena se dejaron un 3,67% al cierre, en los 159 euros, hasta sus mínimos anuales. De esta manera, los títulos acumulan un descenso en el año de más del 5%.

"Somos conscientes de que es una empresa cotizada y no vamos a entrar como un elefante en una cacharrería, pero hay que revisar todos los planes presentados para ver si son factibles y qué objetivos persiguen. El anterior ministro se ha dedicado a vender humo, a anunciar demasiados proyectos que no iban a ser realidad en muchos año. Queremos ver lo que hay de verdad y aportar transparencia", explican a este diario fuentes del grupo parlamentario socialista, después de la elección como ministro de Fomento de José Luis Ábalos, diputado por Valencia, que tomó este jueves posesión de la cartera en un acto al que no asistió el todavía presidente de Aena. Sí que acudieron a la ceremonia, en la que se comprometió a trabajar por la "cohesión social y territorial desde la obra pública", Juan Alfaro, de Renfe, y Juan Bravo, de Adif.

Cuestiona la retribución

El incremento del dividendo o pay-out hasta el 80% del beneficio (estaba en el 50%) causó cierta indignación en el PSOE cuando estaba en la oposición. Así, fuentes del Congreso explican que, aunque no pueden cambiar el dividendo de este año, que fue aprobado en la Junta de Accionistas, sí que van a revisar y tratar de dar marcha atrás a la promesa de mantenerlo en el 80% hasta 2021. "Es un compromiso que no asumen ni las empresas de Ftse, no tiene ningún sentido", explican fuentes del sector.

Así, el partido ha criticado en más de una ocasión que se premiara a los fondos internacionales, mientras la plantilla y las subcontratas han sufrido el ajuste y no se están beneficiando directamente de la mejora de los resultados. "Voy a reconocerle que no hemos entendido ni entendemos el porqué del aumento de los dividendos que se ha dado a los accionistas, principalmente a fondos de inversión extranjeros, que dieron un gran pelotazo cuando se hizo la privatización. De tener unos dividendos del 50% ha pasado al 80%. Le voy a reconocer que no lo entiendo. La única explicación que se me ocurre es que el Gobierno del Partido Popular quiere hacer caja con su 51%", espetó el grupo parlamentario socialistas a Jaime García Legaz el pasado mes de abril.

Además de los planes inmobiliarios, previstos a unos 24 años, con los que se quería convertir los principales aeródromos de España en grandes polos logísticos, el ya exministro Íñigo de la Serna también anunció unos 3.500 millones de euros de inversión para incrementar la capacidad de El Prat y Barajas y potenciar su peso como hubs internacionales. No en vano, los planes de la dirección de Aena pasaban por atraer más viajeros internacionales para reducir la dependencia del tráfico nacional, que es más de la mitad, y ganar tamaño en Asia y América.

Los planes incluyen la inversión prevista en Documento Regulatorio Aeroportuario (DORA) entre 2017 y 2021, que no se puede cambiar. Así, sí que se llevarán a cabo las obras previstas en el documento, valoradas en 445,2 millones para el aeropuerto madrileño y en 157,1 millones para el catalán. El resto de actuaciones incluidas en el plan director sí que se revisarán, lo que implica que están en juego unos 7.257 millones en inversiones. El plan que más dudas suscita es el inmobiliario, ya que preocupa que esconda un motivo especulativo. También se pretende verificar qué mejora de las instalaciones se quiere analizar.

En este punto, fuentes del mercado consultadas por este diario descartan que el plan estratégico vaya a ver la luz este año y dudan de que el nuevo equipo vaya a tener tiempo para cambiar algo sustancial. Eso sí, alertan de los riesgos de que el Gobierno relegue a un segundo plano el objetivo de potenciar la rentabilidad de Aena, penalizando los intereses de los inversores. "Si empiezan a hacer cosas raras con la gestión, la acción puede perder un 20% en dos días, aunque no creo que les dé tiempo a hacer algo", aseguran estas fuentes.

El PSOE ha reclamado la necesidad de "poner el foco en el servicio público más que en el beneficio de unos pocos". De momento, el mercado apenas ha reaccionado al cambio de Gobierno. La acción acumula un descenso del 8,6% desde que TCI, uno de los principales accionistas de Aena, vendiera parte de su participación, y un alza del 0,6% desde el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

