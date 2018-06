Tráfico rebajará de 21 a 18 años la edad mínima para conducir camiones por la falta de transportistas

Yo tengo 18 años y no me parece mal. El camión en mi familia es el oficio más común y yo apoyo este cambioal 100%. Llevo deseando tener la edad para conducir el camión ya sea para trabajar o simplemente por tener la posibilidad desde que tengo consciencia. Asi que independientemente de cual sea la razón de cambiar de 21 a 18 a mi me interesa y me parece un avance. No estoy de acuerdo con los que piensan que es un disparate. Yo me considero mejor conductor de coche (permiso b) , repito , a mis 18 años de edad, que otros con 25, y el camión supongo que es parecido... alguién con 18 años puede asumirlo con más responsabilidad que alguién con 21. Aqui dejo mi comentario y opinión respeto también los que piensan lo contrario solo que piensen que en la carretera no está el peligro debido a la edad de los conductores sino a su habilidad , facilidad y prudencia al igual que el uso de otra maquinaria.