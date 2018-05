Fomento acelera la 'Y' vasca con dos obras de 300 millones a OHL y ACS

¡Qué manera de tirar el dinero en obras mastodónticas! ¿Que ocupación media tendrán los viajes entre las tres capitales?, algo que venga de Madrid. Con autovías y autopistas hechas y amortizadas, ocurrencia igual, al que aso la manteca. Va a pasar lo mismo que los aeropuertos en toda España, que no tienen motivo de existir ¿Cuál fue el motivo de construirlos?, están cerca ¿Qué movimiento tienen los de Burgos o Logroño? ¿Y el de Foronda en Álava? Pues es líder en carga, pero cuando por motivos meteorológicos no pueden aterrizar en el de Bilbao, los mandan a la porra, cuando desde Foronda a Bilbao se tarda menos que desde Loio a Bilbao. TODO ESTO VA A PASAR CON LA Y GRIEGA VASCA. Con el dinero de los demás se hacen catedrales, pero el dinero de los ilustrados políticos es solamente de ellos. Y no me olvido del puerto seco de Pancorbo (Burgos) os acordáis PNV. Fue por Gerona el otro día pase, hay mucho movimiento, DE AIRE