IAG descarta una OPA "hostil" por Norwegian y no espera anunciar acuerdos pronto

IAG no espera anunciar un acuerdo para comprar Norwegian Air Shuttle pronto y no hará ninguna OPA hostil, ha dicho el consejero delegado, Willie Walsh, que ha añadido que el grupo aéreo tiene oportunidades de crecimiento propias.

Norwegian afirmó a principios de mes que había rechazado dos ofertas de compra de IAG, que agrupa a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y LEVEL, por infravalorar la compañía.

"No es un trato que tenga cerrar. Hemos expresado interés. Si no quieren ser comprados por IAG, eso está bien", ha expresado Walsh en declaraciones a Reuters en el marco de una conferencia la consultora aeronáutica CAPA. "No voy a hacer nada hostil, ese no es mi estilo", ha añadido.

Sin reunión a la vista

El directivo ha afirmado que el último contacto con Norwegian fue hace varias semanas y no espera ninguna reunión inminente. "Si hacemos algo, seremos responsables y haremos los anuncios requeridos, pero no espero hacer nada en las próximas semanas o meses", ha recalcado.

Ante la posibilidad de que haya otras compañías pujando por Norwegian, Walsh ha asegurado que IAG no se involucraría en una guerra de ofertas y que el grupo aéreo también podría crecer en el segmento 'low cost' de larga distancia con LEVEL.

"No nos vamos a meter en ninguna guerra ridícula de ofertas. Sabemos cual es el valor para nosotros y eso no va a cambiar aunque alguien muestre interés", ha zanjado.

El directivo también ha confirmado que IAG pedirá entre 20 y 25 aviones de doble pasillo entre finales de año y el primer semestre de 2019, con posibilidad de que sean de la familia Boeing 777. El grupo aéreo también está en negociaciones para comprar otros Boeing 777-300ER, ya sea directamente del fabricante o de segunda mano.

